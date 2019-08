Jamie Oliver o propadu restavracij: Če bi bile bolj fine, bi bile še vedno odprte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kuharski zvezdnik Jamie Oliver je v preteklosti za finančne težave, ki so vse bolj stiskale njegov gostinski posel, krivil različne dejavnike: od brexita do rasti minimalne plače.

Zdaj pa je v intervjuju za revijo You navedel nov razlog, zaradi katerega se je njegov kulinarični imperij maja letos dokončno sesul. 44-letnik je prepričan, da bi restavracije preživele, če bi bile bolj fine.

"Če bi odpiral "nobel" restavracije, bi bile zagotovo še vedno odprte," je izjavil, "Velika Britanija je bila vedno zelo uspešna pri skrbi za bogate. Jaz sem hotel nagovarjati srednji razred, kar pa je bilo slabo predstavljeno."

Mnogi člani osebja v njegovih restavracijah so drugačnega mnenja. "Mislim, da so odprli preveč lokalov hkrati, kar ni bilo vzdržno," je za Daily Mail izjavil eden od Oliverjevih kuharjev, vodja ene od restavracij pa je dejal: "Restavracije so odpirali povsod, tudi v krajih, kjer zvezdniške restavracije preprosto ne pričakuješ."

Še ostrejši je bil v izjavi za Daily Mail eden od zaposlenih, ki je želel ostati anonimen. Dejal je, da so bili Oliver in preostali vodilni v podjetju preprosto "pohlepni".

"Prepričani so bili, da bodo služili milijarde, ne da bi vlagali v posel," je izjavil, "na nas so pritiskali, da goste čim prej posedemo, jih postrežemo in spravimo iz lokala. Ko je bila gneča, je vse skupaj potekalo kot po tekočem traku. Zakaj bi kdo za obrok plačal več kot sto funtov, ob tem pa čutil pritisk, da mora čim prej pojesti? V tem primeru ne bi bilo nič slabše, če bi šel v McDonald's."

