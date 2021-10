Iz presežkov hrane lahko pripravite okusne jedi

Hrana preprosto ne sodi v smeti. Kljub temu vsak Slovenec v povprečju letno zavrže kar 68 kilogramov hrane. Gre za brezbrižnost ali dejansko ne znamo porabiti presežkov hrane? V podjetju Spar Slovenija so se odločili, da Slovencem priskočijo na pomoč z inovativnimi idejami, kako porabiti odvečno hrano. Nasvete lahko poiščete kar v kuharskih videoreceptih, ki jih je pripravil kuharski mojster Marko Pavčnik. V Sparovi pekarni pa so vpeljali edinstveno rešitev, ki jim omogoča, da presežka kruha ne zavržejo, pač pa ga uporabijo za pripravo Trajnostnega kruha.

Ob svetovnem dnevu hrane, ki ga zaznamujemo 16. oktobra, se vsako leto znova zavemo presežkov hrane, ki jih v razvitem svetu vse prepogosto zavržemo, medtem ko v državah tretjega sveta ljudem primanjkuje hrane. Hrana je dobrina, ki ne sodi v smeti, zato moramo z njo ravnati preudarno, spoštljivo in gospodarno. Tega se zavedajo tudi v podjetju Spar Slovenija, kjer so tudi letos ob svetovnem dnevu hrane predstavili nov pristop k spoštljivemu in trajnostnemu ravnanju s hrano.

Kuharski mojster Marko Pavčnik (levo) in Boštjan Kos, vodja Pekarne SPAR (desno) Foto: Spar

Iz tega kruha bo moka

Nobene potrebe ni, da bi razmišljali zgolj v ustaljenih okvirih. Še posebej, kadar govorimo o novih načinih za doseganje trajnosti, je treba razmišljati širše, drznejše. Star pregovor iz te moke ne bo kruha so zato v Spar Slovenija obrnili: iz tega kruha bo "moka".

Svetovni dan hrane so zato letos v Spar Slovenija zaznamovali na prav poseben način. Pekarna Spar je za svoje kupce pripravila inovativno in v Sloveniji edinstveno rešitev, s katero so poskrbeli, da presežkov kruha ne bodo zavrgli. Namesto tega iz odvečnega kruha pripravijo "moko", ki jo nato uporabijo za pripravo svežega in okusnega Trajnostnega kruha. Ta je zdaj že na voljo v vseh trgovinah Spar po Sloveniji.



Na svetovni dan hrane so v Sparu donirali kar sto svežih hlebcev trajnostnega kruha. Foto: Spar

Pomemben mejnik v boju za manj zavržene hrane



Spar Slovenija je tako kot prvi slovenski trgovec postavil nov standard, ki s trajnostno inovacijo v Pekarni SPAR predstavlja pomemben mejnik v boju za manj zavržene hrane. Tako so svojim kupcem ponudili možnost, da z nakupom v njihovih trgovinah delujejo odgovorno, hkrati pa s hrano odgovorno ravnajo tudi v Sparu.



Kar sto svežih hlebčkov Trajnostnega kruha so namreč podarili v dobrodelne namene, s tem pa osrečili sto slovenskih družin. V okviru projekta Iz tega kruha bo moka so v Sparu v Črnomlju Slovenski filantropiji predali 50 hlebcev kruha, v Intersparu Celje pa so še 50 hlebcev predali Zvezi lions klubov, Distrikt 129, Slovenija.

V Sparu ne zavržejo niti odvečnih videovsebin

Vas zanima, kako se iz starega kruha naredi moka, ki se nato ponovno uporabi za pripravo novega, trajnostnega kruha? Poglejte si v zgornjem videoposnetku, kjer postopek skupaj prikažeta chef Pavčnik in vodja Pekarne Spar Boštjan Kos. Ker pa v Sparu ne zavržejo niti odvečnih videovsebin, so v videu o pripravi novega in svežega kruha uporabili tudi t. i. blooper posnetke, s čimer so tudi iz neuporabnih videovsebin naredili uporabne.

Quiche iz ostankov kuhane ali pečene zelenjave Foto: Spar Hrana ne sodi v smeti

S problematiko presežkov hrane se v Spar Slovenija uspešno spoprijemajo že več let. V sklopu dolgoročnega projekta Hrana ne sodi v smeti, v sodelovanju s kuharskim mojstrom Markom Pavčnikom, objavljajo uporabne in izvirne ideje za recepte, ki jih lahko pripravite iz različnih sestavin, ki so v vašem domu ostale neuporabljene. Na ta način želijo svojim kupcem pomagati do čim boljšega izkoristka hrane in gospodarnega ravnanja.

Donirali za več kot 800 tisoč evrov živil



Zaposleni v podjetju Zaposleni v podjetju Spar Slovenija tudi sicer s hrano ravnajo izjemno spoštljivo in odgovorno. Z rednim spremljanjem prodaje namreč naročajo optimalno, torej tako, da se v največji mogoči meri izognejo presežkom hrane. Izdelke, ki ob koncu dneva ostanejo neprodani in so varni za uživanje, donirajo pomoči potrebnim družinam in posameznikom. Samo v lanskem letu so tako donirali hrano v skupni vrednosti več kot 800 tisoč evrov.

Vsak Slovenec letno v smeti v povprečju odvrže 68 kilogramov hrane. Foto: Spar 257 obrokov iz le 68 kilogramov sestavin

Letno vsak Slovenec v povprečju zavrže 68 kilogramov hrane*. To torej pomeni, da ima vsak posameznik letno v svoji kuhinji 68 kilogramov hrane, ki je ne porabi, pač pa jo odvrže v smeti. Da bi tej številki dali pomen, so lani v Sparu pripravili eksperiment, imenovan Projekt 68 kg, v sklopu katerega je chef Pavčnik poskusil iz 68 kilogramov sestavin pripraviti kar največ okusnih obrokov. Uspelo mu je neverjetno, saj je pripravil kar 257 vrhunskih obrokov. Prav vsakega izmed njih pa so podarili družinam in posameznikom v stiski. Vsako dejanje šteje, prav tako vsak gram hrane. Ne zavrzimo je torej, pač pa se jo naučimo izkoristiti.

*Statistični urad Republike Slovenije (SURS), 2018