Hiter polnovreden obrok: slastna kaša z drznimi okusi

Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, ki bi nam moral dati dovolj energije za ves dan, zato je pomembno, da je polnovreden in hranljiv.

Najpogostejši razlog, da tako radi preskakujemo zajtrk, je pomanjkanje časa. Na srečo pa je na prodajne police prišla izvrstna rešitev. Da bo hitro in hkrati slastno, vam bodo namreč pomagale Sport kaše Zlato polje. Izbirate lahko med štirimi drznimi okusi, vse pa odlikuje hitra priprava, saj jih le zmešate z vodo.

Zajtrk je ključnega pomena za to, da začnemo dan z nasmehom. Za to imate vsaj tri razloge: 1. – Boljša presnova: z uživanjem zajtrka bomo prebudili svoje telo in tako spodbudili delovanje presnove. Če aktiviramo metabolizem dovolj zgodaj zjutraj, bomo čez dan bolj učinkovito kurili kalorije. 2. – Več energije: zajtrk telo napolni z energijo. Tisti, ki zajtrkujejo, so čez dan dokazano aktivnejši. 3. – Boljše miselne sposobnosti: dober zajtrk spodbudi tudi naše možgane, kar se pozna tako, da občutimo boljšo koncentracijo, lažje rešujemo kompleksnejše naloge, poleg tega pa spodbuja tudi naš spomin. Kaj naj vsebuje polnovreden zajtrk? Pomembno je, da zajtrk ni pretežak ter da vsebuje dovolj vitaminov in vlaknin, ki bodo vaš metabolizem spravili v tek, hkrati pa telo napolnili z energijo. Vanj vključite kosmiče, mlečne izdelke, surovo ali suho sadje in oreščke.

Štirje drzni okusi, ki vam bodo popestrili vsakdan

Osnova Sport kaš Zlato polje so drobno rezani ovseni kosmiči, ki jim je dodano suho sadje, oreščki, čokolada in izbrane sestavine, ki so na prvi pogled morda nekoliko bolj drzne, vendar bodo vašim brbončicam nedvomno podarile prav posebno gurmansko doživetje.

Kaše so pakirane porcijsko, tako da je vsaka primerna za en obrok. Njihova priprava je zelo hitra, saj jih lahko pripravite kar z vodo.

Kateri od štirih okusov bo že po prvi minuti postal vaš glavni jutranji spremljevalec?

Kaša s proteini bela čokolada, brusnica in pistacija: odlična mešanica okusov in svežine je prava izbira za športnike, saj vsebuje 18 % beljakovin.

Kaša s proteini čokolada in čili: tudi ta kaša je primerna za športno regeneracijo, saj vsebuje 20 % beljakovin. Poleg tega vas bo presenetila tudi po svojem drznejšem okusu, saj so tradicionalnemu okusu temne čokolade dodali čili, ki nežno požgečka naše brbončice. Za še polnejši okus pa so tu še koščki praženih lešnikov.

Sport kaša buča in borovnica je drzna kombinacija s prijetno aromo, ki je z dodanimi semeni chie in kurkume ter betaglukani združena v harmonično celoto.

Sport kaša kokos in datlji: predlagamo jo vsem ljubiteljem nežnih sadnih oreškastih kaš. Ima prijeten tropski okus, ki se sklada z raznovrstnim sezonskim sadjem, dodani so ji tudi betaglukani in chia semeni.

Več kot samo dober zajtrk

Sport kaše Zlato polje so več kot samo dobra ideja za zajtrk. Zaradi praktičnega pakiranja in preproste ter hitre priprave so odlična izbira za malico v službi ali za hitro potešitev lakote na poti – za pripravo namreč potrebujete samo vodo! Ne samo v obliki kaše, skupaj s svojim najljubšim sadjem in vodo ali mlekom jo lahko vmešate v polnovreden smuti.

Sport kašo Zlato polje lahko zaužijete na dva načina: v obliki klasične kaše ali pa jo skupaj s sadjem in vodo zmešate v smuti.

Obožujejo jih tudi športniki, ki iščejo pravi vir energije. Športne kaše s proteini so prava izbira za hiter obrok po športni aktivnosti.