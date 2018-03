Gostilna Zorko: prleška proti prekmurski gibanici

Foto: Miha First

Moderno je biti gostilna, pravijo, a na žalost gostiln, kot so bile nekoč, ne bo več. Razlogov je veliko, predvsem pa so to šanki, ki so bili nekoč središče takšnih lokalov. Okoliško ljudstvo je ob njih pilo in kadilo, kar je v novem času seveda prepovedano. A legende o tem, da so nekatere gostilne še vedno prave stare gostilne, bodo ostale, malo zaradi samoreklame gostinskih obratov, malo zaradi nedeljskih kosil, ki so marsikje res ostala takšna kot nekoč. Tudi pri Zorkovih, kjer pa so ponudbo popestrili, dodelali stare recepte in zraven ponudili še kar zanimivo vinsko karto.

Gostilna Zorko

Boreci 5H, 9242 Križevci pri Ljutomeru

Telefon: 02 588 82 27

Gostilna, ki ima v svojem grbu konja in prašiča, a prvega na jedilnem listu ni opaziti, se ob prleških in prekmurskih jedeh ni izognila razmeroma širokemu naboru mednarodnih jedi za širše občinstvo. Na sosednjih mizah je bilo veliko ocvrtega krompirčka, pic in lignjev, po drugi strani pa na mizo prinesejo kar tri vrste kruha: ajdovega z orehi, belega z bučnimi semeni in bombice z ocvirki.

Oljova govedina z okisano zelenjavo in gigantskim fižolom - kebrom Foto: Miha First

Za hladno predjed naštejejo vse lokalne specialitete, tudi meso iz tunke, dimljeno postrv in divjačinsko pašteto, naša odprava pa se je odločila poskusiti oljovo govedino, torej govedino v solati, ki jo opremijo z okisanimi paprikami, čebulo in predvsem s kebrom - gigantskim fižolom. Na drugi strani je bil jelenov karpačo z motovilcem in mladim sirom - dobra ideja brez rukole, kar gre pozdraviti, a premajhnih dimenzij.

Jelenov karpačo Foto: Miha First

Pri Zorku imajo vinsko karto, na kateri je veliko zanimivih, lokalnih in obče štajerskih vin, po našem okusu pa je bil najprej na vrsti Puklavčev šipon iz najvišje linije Seven numbers, pri mesu smo nagnili kiselkast Talaberjev modri pinot. Od Primorcev sta na listi zgolj Ščurek in Santomas, od tujih pa predrag Gossetov šampanjec. Verus, Marof, Kobal, Kos, Čurin, Protner, Kupljen, radgonska klet, skoraj vsa vina naj bi bila na kozarec, piše na listi.

Foto: Miha First

Po hladnem začetku smo šli na juhe. Obe, tako goveja kot česnova, sta bili takšni, kot morata biti. V govejo namesto rezancev naribajo kašo in odmerijo jetrni cmok, ob zelo gosti česnovi juhi postrežejo popečene kruhove kocke. Lokalne ali tradicionalne jedi so pri Zorkovih malce predelali, tudi pomanjšali, a bograč v pločevinasti posodi, ki smo ga preprosto morali poskusiti, je bil skoraj takšen, kot mora biti, za naš okus bi lahko bil le malo bolj pikanten.

Bograč Foto: Miha First

Ob že omenjenih popularnih mednarodnih jedeh je pri Zorku mogoče dobiti tudi lokalne bisere, kot so ožejeni žgonjki (žganci iz krompirja), ki jim dodajo jurčkovo polivko in koščke slanine, podobno modernizirane so ajdova kaša s poširanim jajcem ter rezinice pujčeka z bučnim štrukljem ali pa domače testenine s čebulo, česnom, tunko in kislo smetano.

Manj lokalni so zrezki in lignji, polenovka in jagenjček, mi pa smo se zagnali v tisti dan aktualno, povsem solidno telečjo pečenko, ki ji pristavijo prleške sirove štruklje, polite s smetano. Mimogrede, solato je treba izbrati po starem, iz solatnega bara.

Telečja pečenka s prleškimi štruklji Foto: Miha First

V finalu ponujajo nekaj sicer zanimivih sladic, tudi šmorn z jurkino marmelado in bučni creme brulee, nas pa je zanimalo, kako bomo lahko primerjali prekmursko in prleško gibanico. Posebno doživetje - obe sta bili izjemni, zato na koncu odločajo osebne preference, a sta zaradi vsega, kar smo pospravili prej, kar klicali po polovični porciji.

Prekmurka in prlečka Foto: Miha First

Cene pri Zorku so v primerjavi z Ljubljano in večjimi turističnimi središči razmeroma nizke. Že za 15 evrov se boste krepko najedli. Bograč, recimo, je 6,5 evra, ocvrt piščanec s praženim krompirjem devet evrov, bogata goveja juha 2,5 evra.

Povzetek

Prleška gostilna, ki si želi biti tako tradicionalna kot moderna. Očitno je, da skupinam ponujajo svoje velike prostore, po drugi strani pa pripravljajo vse od bograča do žgonjkov, od kebrove solate do gibanice.

Vinska karta je lokalno obarvana, a imajo tudi kak kozarec primorskih in dolenjskih vin. Talaber, P&F, Kupljen, Kobal, Protner in Marof so v glavni vlogi, bi se pa dalo pri vinski ponudbi še marsikaj izboljšati.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.