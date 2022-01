Enostavni recepti za polnovreden obrok ob vsakem trenutku

Različne dnevne situacije predstavljajo različne izzive pri prehranjevanju. Nemalokrat nas vsakodnevne naloge in pomanjkanje časa silijo v to, da posegamo po hitrih, tudi manj zdravih prigrizkih. Najpogosteje primanjkuje časa, da bi v miru pojedli malico, zato je veliko bolj priročno, da si mimogrede privoščimo prigrizek. A prigrizki so poleg priročnosti lahko tudi zdravi in polnovredni obroki. Pozimi moramo še bolj skrbeti za polnovredno prehrano, saj zimske aktivnosti zahtevajo več energije in hranilnih snovi.

Foto: Getty Images

Okusna malica pred in med delovnim časom ali po njem

Za učinkovito opravljanje dela je pomembno, da se počutimo dobro. K temu zagotovo pripomorejo tudi obroki, ki si jih v tem času privoščimo. Delovni čas se vse bolj razprostira čez ves dan, odmori za malico pa so običajno kratki. Razpoložljivost mamljive nezdrave hrane okoli nas, omejene možnosti kuhanja za pripravo zdravega kosila in potreba, da med časom za kosilom nekaj na hitro pojemo, lahko pomenijo, da vsak dan zaužijemo veliko nezdrave hrane.

Vsakodnevna nezdrava prehrana vodi v slabo počutje in utrujenost, posledica pa je, da težje in manj uspešno opravljamo dnevne obveznosti. Nič ni narobe s prigrizki, če nam ti dajo energijo, ne smejo pa nas upočasniti. Z malo načrtovanja je lahko prav vsak prigrizek, ki si ga privoščimo čez dan, zdrav in polnovreden obrok.

V nadaljevanju prispevka predstavljamo enostavne ideje za zdrave malice, ki jih lahko pripravimo vnaprej in zaužijemo čez dan.

Polnovredna kaša, ki nas ogreje v mrzlih dneh

Kremasta in okusna jed, ki nas okrepča v zimskih dneh, je dobra ideja za vse, ki si želijo polnovreden in zdrav obrok, a jim pogosta zmanjka časa za pripravo. Ta popolna kaša se lahko pripravi v sladki ali slani različici in se kombinira z najrazličnejšimi sestavinami. Uporabite spodnji osnovni recept in dodajte sadje, zelenjavo, semena, oreščke, zelišča ... Po svojem okusu.

Ta kaša je primerna tudi za shranjevanje v hladilniku, zato jo po osnovnem receptu naredimo v večjih količinah in vsak dan kombiniramo z različnimi dodatki. Le ponovno jo segrejemo in dodamo ovseni napitek za popolno kremasto teksturo.

Osnovni recept za ovsene kosmiče

Skodelico ovsenih kosmičev čez noč namočimo v rahlo osoljeni vodi. Zjutraj vodo odlijemo in kosmiče dobro speremo. Nato v blenderju kosmiče na grobo zmiksamo. Vlijemo v srednje veliko posodo in zavremo, pri tem pogosto premešamo, da se ne sprime. Lonec pokrijemo in na majhnem ognju dušimo pol ure, občasno mešamo, da se prepreči sprijemanje, dokler zrna niso mehka in kaša kremasta.

Foto: Envato

Sladka različica ovsene kaše

Potrebujemo:

ovseni napitek z mandlji

naribano jabolko

ščepec cimeta

žlico medu

Postopek priprave:

Sledite zgornjim navodilom za pripravo osnovne ovsene kaše. Ko se ta zgosti, vanjo vmešamo ovseni napitek z mandlji in naribana jabolka ter cimet. Na ognju pustimo le nekaj minut in dobro premešamo vse sestavine. Postrežemo in prelijemo z veliko žlico medu. Po želji dodamo rozine in mandlje. Prefinjena kombinacija, ki nas bo pomirila, nahranila in pripravila na vsakršen izziv, ki nas čaka.

Recept si lahko zelo poenostavite. Zmešajte ovseno kašo z jabolkom in cimetom ter ovseni napitek z mandlji. Pogrejte in okusen obrok je pripravljen v trenutku.

Slana različica ovsene kaše:

K ovseni kaši se podajo tako sladki kot slani dodatki. Foto: Shutterstock Potrebujemo:

ovseni napitek z mandlji

nasekljane pistacije ali druge oreščke

ščepec soli

narezan avokado

nasekljano manjšo čebulo

sezamova semena

peteršilj

Postopek priprave:

Ko so ovseni kosmiči pripravljeni po osnovnem receptu, jim dodamo ščepec soli in malo ovsenega napitka z mandlji za bolj kremasto teksturo. Primešamo nasekljano in prepraženo čebulo, peteršilj ter sezamova semena. Dobro premešamo vse skupaj, postrežemo in okrasimo z narezanim avokadom.

Hranljiv napitek, ki povrne energijo

Potrebujemo:

2 skodelici ovsenega napitka z mandlji

1 banano

2 zvrhani žlici naribane črne čokolade

1 žlico medu

ščepec nastrganega vaniljevega stroka

Postopek priprave:

Hitro pripravljen polnovreden obrok si naredite s kombinacijo izdelkov BoomBox. Vse sestavine skupaj zmešamo v blenderju in obrok je pripravljen za uživanje. Zaradi vsebnosti ogljikovih hidratov, vlaknin in beljakovin v ovsenem napitku z mandlji je smuti primeren tudi za hitrejšo regeneracijo po intenzivnem treningu.

Ali pa zmešajte Boom Box proteinsko ovseno kašo z banano in čokolado z ovsenim napitkom z mandlji. Ne glede na to, ali trenirate, ali pa samo iščete beljakovinsko bogat obrok, je ta kombinacija najboljši prijatelj na poti k zdravim navadam.