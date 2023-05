Dobrodelna dražba vin sodelujočih briških vinarjev na dogodku Dnevi odprtih kleti – DOK, ki ga organizira ekipa Kontrabant, je postala že stalnica, dobrodelna sredstva pa se drugo leto zapored zbirajo prek Rotary kluba Medana - Goriška. Celoten izkupiček dražbe bo tokrat usmerjen v nabavo naprav, ki rešujejo življenja – tj. dveh defibrilatorjev, ki jih bodo namestili na bolj frekventnih točkah v Brdih: v Šmartnem in na stolpu Gonjače. Defibrilator je namreč v kombinaciji z dobro izvedenimi stisi prsnega koša edina terapija, ki lahko reši življenje v primeru srčnega zastoja. Morebiten višek sredstev bo klub namenil družinam v stiski v sodelovanju s komisijo za socialna vprašanja na občini Brda. Vina, ki so jih v ta namen darovali vinarji, pa letos pišejo prav posebno zgodbo.

Foto: Arhiv ponudnika

Letošnja dražba vin bo zelo posebna, saj so moči združili 36 briških vinarjev, ki sodelujejo na dogodku Dnevi odprtih kleti – DOK 2023, ekipa rotarijcev, organizator dogodka Kontrabant in Mednarodni Festival Vizualnih Umetnosti ART CIRCLE International. Po dobrem mesecu dela je tako nastalo 37 edinstvenih trilitrskih steklenic. Vsaka od njih je opremljena z unikatno in neponovljivo etiketo mednarodnih umetnikov, ki so jih izbrali za umetniške rezidence na ART CIRCLE SPRING 2023 festivalu marca v Goriških brdih. Steklenice bodo zapakirane v posebnem lesenem zabojčku z logotipom. "S projektom smo želeli poudariti skupne vrednote vseh štirih partnerjev: dobrodelnost, vinarstvo ter vinogradništvo, umetnost in skrb za okolje," je povedal organizator dogodka Dnevi odprtih kleti – DOK Brda Dani Strehar.

Foto: Arhiv ponudnika

"Ekipa festivala ART CIRCLE International je izbrala kakovostne mednarodne umetnike, da so za to dobrodelno dražbo ustvarili posebne unikatne vinske etikete, ki so kot manjša likovna dela. Povabilu pobudnikom smo se z veseljem odzvali, saj so tudi v naši ekipi rotarijci. Prepletanje in povezovanje področij umetnosti, vinarstva in turizma sta naš fokus že od vsega začetka organiziranja umetniških rezidenc v Brdih od 2011. Kulturna ambasada Nemčije, ŠČUREK Vino, je naša lokacija neprekinjeno že od leta 2014, kar dokazuje odlično sodelovanje in posluh vinarjev s svojo blagovno znamko za povezovanje z umetniki. Najnovejša, letos odprta Kulturna ambasada Nizozemske, Vinarstvo EDI SIMČIČ, pa je dokaz, da tudi pomembne države na področju kulture prepoznajo našo dodano vrednost," je povedal umetniški direktor ART CIRCLE International in akademski slikar Klemen Brun.

"Konceptualni pristop in motivi za ustvarjanje so skozi oči umetnika tudi za tak projekt povsem sorodni ustaljeni umetniški praksi. Umetniki smo se resno lotili izziva in poskušali povezati svoj avtorski likovni izraz s karakteristikami okolja, določenega vinarja ali vina. Z dodatkom note dobrodelnosti, ki je nam, umetnikom, zelo blizu, je bil izziv toliko bolj zanimiv," dodaja Maša Gala, akademska slikarka in koordinatorka projekta ART CIRCLE International.

Foto: Arhiv ponudnika

Kako bo potekala dražba? Dražba se je na spletni strani https://www.kontrabant.si/izdelki/dok/drazba/ začela 23. 5. 2023 ob 12. uri. Izklicna cena za vsak posamezno steklenico vina je 150 evrov. Dražitelji lahko izklicno ceno poljubno zvišujejo. Vsak dan se (predvidoma dvakrat dnevno) na spletnem portalu objavi najvišje ponudbe, ki so bile prejete v preteklih 24 urah, pri čemer je najvišji znesek zadnjega dne lahko objavljen večkrat v dnevu. Dražba se bo končala 6. 6. 2023 ob 12. uri.

Foto: Arhiv ponudnika

