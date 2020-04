Do najljubših testenin kar prek spleta

Naše življenje se je skoraj v trenutku obrnilo na glavo in v tem času se moramo vsi nekako prilagoditi. Nihče ne želi prepogosto obiskovati trgovin in se po nepotrebnem izpostavljati, zato so spletne trgovine dobra alternativa, tudi ko potrebujemo vsakdanje sestavne za pripravo hrane. V teh dneh je domačega kuhanja veliko več kot v običajnem obdobju, zato je tudi nakupovalni seznam vedno poln.

Nakup v spletni trgovini ima veliko prednosti. Z nakupovanjem po spletu se izognemo dolgotrajnemu iskanju pravih artiklov, stikom z drugimi ljudmi, uporabi plačilnih terminalov in napornemu "tovorjenju" težkih nakupovalnih vrečk.

Če imamo možnost, zato čim več stvari nakupimo prek spleta. S ponudbo nove spletne trgovine, ki smo jo tako težko pričakovali, so nakupi bolj trajnih živil postali nekaj najbolj preprostega.

V virtualno trgovino po izdelke, ki jih imamo že leta najraje

Zdaj, ko večinoma nakupujemo le enkrat na teden ali manj in se v trgovino odpravimo dobro pripravljeni, z vnaprej načrtovanim seznamom živil, so virtualne prodajalne nadomestile običajne trgovine.

Od zdaj naprej lahko vse izdelke Žita in Podravke, ki jih potrebujemo za pripravo slastnih jedi, kupimo prek njihove nove spletne trgovine.

Kupci lahko tako iz udobja lastnega doma v spletni trgovini, ki je dostopna preko strani Zito.si in Podravka.si, izbiramo med 90 kakovostnimi trajnimi izdelki Žita in Podravke. Na voljo so riž, testenine, drobtine, polenta in zdrob blagovne znamke Zlato polje ter toast, prepečenec, grisini in moka blagovne znamke Žito. Za ljubitelje peke sta v ponudbi tudi vanilin sladkor in pecilni prašek Dolcela.

Za slastna kosila so na voljo tudi začimbe Maestro, Fant in Vegeta ter ribe Eva, juhe Podravka ter sladke dobrote iz Gorenjke in Šumija.

Idej za slasten meni nam ob obisku spletne trgovine Zito.si in Podravka.si res ne more zmanjkati.

Za zajtrk in večerjo so poskrbeli s kosmiči Zlato polje, Čokolinom ter marmelado Podravka in namazi Lino lada ter raznimi paštetami. Na voljo je tudi celoten izbor čajev 1001 CVET.

Na spletni strani je mogoče naročiti tudi nekatere druge izdelke, na primer mleko, kavo in olje. Na virtualnih policah bomo kmalu lahko našli še druge izdelke iz izredno širokega nabora Žitovih in Podravkinih priznanih blagovnih znamk.

Ultimativni nakupovalni seznam: kje začeti?

Prvi pogoj za zavidljiv uspeh v kuhinji je dobro načrtovanje. Preden začnemo pisati obširen nakupovalni seznam, preglejmo zaloge v shrambi in hladilniku ter ocenimo, kaj lahko iz danih sestavin sploh pripravimo. Če tega ne naredimo, si potem po nepotrebnem delamo zaloge sestavinam, ki jih že imamo doma.

Naslednji korak je načrtovanje obrokov vsaj za nekaj dni vnaprej. Pri tem imejmo v mislih najljubše jedi družinskih članov, jedi, ki so pripravljene hitro in so dobre, ter malce bolj posebne jedi, ki jih radi pripravljamo ob koncih tedna, ker zahtevajo malce več časa. Svoj tedenski jedilnik gradimo okrog tega in zapolnimo prazne "prostore", ki se pojavijo kakšen dan.

Zaloge naj bodo vedno polne. Naslednja živila se vsak dan znajdejo skoraj v vsakem obroku in jih moramo imeti vedno na voljo. To so razne vrste riža – za mlečni riž in rižote, testenine za juho in samostojne jedi, različne vrste mok, zdrobi, kaše in drobtine, začimbe in juhe za hitro pripravo. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na sladice.