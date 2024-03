De’Longhi Rivelia predstavnike medijev in vplivneže razvajala z omamnimi kavnimi napitki

V prijetni družbi ter v izjemnem ambientu je potekala predstavitev novega kavnega aparata De'Longhi Rivelia , ki se ponaša z izjemno zmogljivostjo priprave različnih omamnih kavnih napitkov za vse trenutke dneva. Očarljivo potovanje od zrna do skodelice kave je vodila Katarina Benček, zbrani gosti pa so uživali v širokem naboru kavnih napitkov – od klasičnega espressa, do kremnega cappuccina, pa vse do večernega espresso martinija.

Nova De'Longhi Rivelia se lahko pohvali z vrhunsko tehnologijo. Foto: Žiga Intihar / De Longhi

"Najnovejša inovacija znamke De'Longhi, popolnoma avtomatski aparat za kavo Rivelia , je prišel na tržišče kot naročeno zame. S tehnologijo preklopa zrn, ki jo ponuja ta vrhunski aparat, z Markom enostavno preklapljava med različnimi kavnimi zrni, saj jaz zaradi nosečnosti zdaj večkrat posežem po dekofeiniranih kavnih zrnih. Marko ima najraje močni cappuccino, jaz pa najraje spijem žametno mehki latte macchiato, za kar uporabim funkcijo LatteCrema Hot," nam je zaupala Katarina Benček.

Predstavitev nove De'Longhi Rivelie je vodila Katarina Benček. Foto: Žiga Intihar / De Longhi

Rivelia se lahko pohvali z vrhunsko tehnologijo, nagrajenim dizajnom in brezčasno uporabniško izkušnjo. Vse to je Rivelii prineslo kar tri prestižne nagrade IF Design Award – v kategoriji izdelka, uporabniške izkušnje in uporabniškega vmesnika.

"Konkurenčnost na trgu zagotovo dosegamo z raziskovanjem in inovativnim pristopom, tehnologija pa je nekaj, kar nas odlikuje in izstopa ter nam resnično omogoča lažji dostop do končnega potrošnika. Zato je lansiranje našega novega revolucionarnega izdelka Rivelia velikega pomena za skupino De'Longhi, da lahko s ponosom potrdimo svoj vodilni položaj. Enostavna uporaba, možnost personalizacije okusov in napitkov, izbira idealne barve in še veliko, veliko več se skriva za imenom Rivelia. Raziščite kavni aparat Rivelia sami, saj je radovednost še vedno največje gonilo življenja," je na prijetnem druženju v središču Ljubljane povedala Nataša Bagić, marketing manager za De'Longhi Group.

Druženje v središču Ljubljane je zbranim ponudilo posebno kavno doživetje. Z Rivelio si lahko namreč ljubitelji kave pripravijo izjemen nabor kavnih napitkov, glede na svoje navade pitja kave, pa tudi glede na čas dneva. V dopoldanski sobi dogodka so tako povabljeni uživali v variacijah jutranjih kavnih napitkov – pod spretnimi rokami bariste so nastajali cappuccini ter latte macchiatti, oboji še posebej kremni zaradi tehnologije LatteCrema Hot. Popoldanska soba je razvajala z napitki, ki nam po napornem dnevu dvignejo nivo energije – sem spadajo espresso ter macchiatto. V večerni sobi pa je barista ustvarjal glamurozne espresso martinije ter se poigraval s kavnimi napitki iz dekofeiniranih kavnih zrn.

Predstavniki De'Longhija, z leve proti desne: Nataša Bagić, Peter Ferluga in Tea Kozulić. Foto: Žiga Intihar / De Longhi

"Rituali so gonilna sila dobre energije, a vsi vemo, da je ravno kava eden izmed naših najljubših ritualov. Naš oddelek za razvoj in raziskave se je potrudil, da bi vsak naš kupec dobil personalizirano izkušnjo priprave kave. Zato naša Rivelia z vrhunsko tehnologijo in interaktivnim animiranim uporabniškim vmesnikom vodi svojega uporabnika skozi njegovo lastno prilagojeno potovanje od zrna do skodelice. Z največjo prilagodljivostjo uporabniku smo še enkrat dokazali, zakaj je De'Longhi že vrsto let vodilna znamka v kategoriji kavnih aparatov," pa je na dogodku povedala Tea Kozulić, brand manager za De'Longhi.

Poleg različnih kavnih napitkov so gosti uživali tudi v različnih vrstah kavnih zrn, saj Rivelia omogoča enostavno preklapljanje med kavnimi zrni. Nova tehnologija Rivelie in inovativne funkcije nikogar niso pustile ravnodušnega, saj je vsakdo dobil kavo po svojem okusu, ne glede na to, kako zahtevne želje je imel.

De'Longhi Rivelia je osvojila kar tri prestižne nagrade IF Design Award. Foto: Žiga Intihar / De Longhi

