Darila z dušo za najlepši čas v letu

Malo nas loči od najbolj prazničnega časa v letu. Časa, ko se spet srečamo s prijatelji in družino, da nazdravimo letu, ki odhaja, in hkrati pozdravimo novo obdobje pred nami. To je tudi čas, ko se že tradicionalno med seboj obdarujemo. V množici vseh ponudb pa je težko izbrati tisto darilo , ki bo izstopalo. Če ste tudi vi v dilemi, kaj letos podariti staršem, prijateljem ali poslovnim partnerjem, da si vas bodo zapomnili, potem berite dalje.

Praznični čas je povezan z izražanjem naklonjenosti

Prednovoletna druženja so povezana z bogato obloženimi mizami, šampanjcem in vsemi dobrimi stvarmi, ki so se nam zgodile v preteklem letu. To je čas, ko mrzlično izbiramo darila in iščemo tisto posebno, ki bo pustilo vtis. Ravno premišljeno izbrano darilo je tisto, s katerim izkažemo hvaležnost prijateljem, družini, sodelavcem.

Morda ste med tistimi, ki neizmerno uživajo v iskanju popolnega darila, ga osebno zavijejo in dostavijo, pri tem pa nestrpno pričakujejo odziv veselja pri obdarovancu. Ali pa morda spadate med tiste, ki so vedno brez idej, kaj podariti, da ne bo to le še eno darilo, na katero bo obdarovanec kmalu pozabil. Tudi če zelo dobro poznamo obdarovanca, je včasih nakup darila zahtevna naloga, zlasti kadar iščemo način, kako mu pokazati, da ga globoko cenimo.

Že stari in dobro znani pregovor pravi, da gre ljubezen skozi želodec. Prav zato je darilo, ki ga "pojemo", prava izbira, ko se želimo dotakniti srca obdarovane osebe. Ne glede na to, komu je darilo namenjeno, bomo z visokokavostnim bučnim oljem s tradicijo naredili vtis.

Z žlahtnimi darili iz Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi bomo zadovoljili vse, ki imajo radi pristne slovenske okuse. Štajersko prekmursko bučno olje z zaščiteno geografsko označbo, hladno stiskano bučno olje, bučno olje iz belic, bučni liker, središko bučno olje s ptujskim lükom ter drugi izdelki iz buč, kot so čokolada z bučnicami, namazi iz buč in bučna semena z različnimi okusi, so pravi kulinarični presežki. Bučno olje z več okusi, ki ga lahko pospremimo s praženimi bučnimi semeni v sladkih in slanih izpeljankah, je lahko pravo darilo z dušo.

Z darilom, ki se lahko pohvali s takšno tradicijo kot izdelki Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi, je preprosto nemogoče zgrešiti.

Preverite žlahtna darila iz Oljarne JERUZALEM SAT iz Središča ob Dravi.

Čarovnija praznične nostalgije

Decembrski čas zaznamujejo ognjemeti, bleščice, praznične dekoracije in slavje povsod, kamor se ozremo. Poslovimo se od starega leta z najboljšim darilom, ki ga bomo letos poklonili. Se še spominjate svojega otroškega pričakovanja in upanja, ki ga je prinašal božično-novoletni čas? Nekaj posebnega je bilo v tem pričakovanju. Odpiranje daril še danes lahko dela čudeže za dušo, če je le izbrano s premislekom.

Foto: Getty Images

Oljarna JERUZALEM SAT ima ravno pravo stvar za vas. Oglejte si njihovo ponudbo prazničnih paketov , ki vsebujejo izbor gurmanskih dobrot in so že zapakirani v čudoviti embalaži. Ali pa sestavite svoj darilni komplet z izdelki iz KATALOGA . Darilne pakete lahko sestavite po svojem okusu in izberete embalažo, ki najbolj ustreza vašim željam, ta je lahko preprosta ali pa bolj prefinjena.

Bučno olje 0,25 L

Bučotela klasik 200 g

Pražene bučnice vanili-cimet v lončku TO-GO 120 g

Bučni liker 0,25L

Škatla rjava

Bučno olje 1 L

Bučotela 200 g

Pražene bučnice TO-GO, slane 120 g

Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija

Olje iz bučnic in s ptujskim česnom

Olje iz bučnic in s ptujskim lukom

Bučno olje 0,10 L

Olje iz bučnic in s ptujskim lukom 0,10 L

Olje iz bučnic in s česnom 0,10 L

Pražene bučnice TO-GO, slane 120 g

Bučni namaz za hitro pripravo 150 g

Bučni hrustavčki 100 g





Oljarna JERUZALEM SAT ponuja veliko možnosti za obdarovanje, omenili smo le nekatere. Oglejte si njihovo spletno stran in preverite ponudbo že pripravljenih in čudovito zapakiranih darilnih paketov, ki čakajo na izbiro.

Ne pozabite na poslovne partnerje in sodelavce

Podjetja zaposlenim in poslovnim partnerjem z darilom izrazijo priznanje za njihovo delo in sodelovanje v preteklem letu. Nagradite jih tudi vi z novoletnim darilom, ki je premišljeno izbrano, hkrati pa razkriva vaše vrednote in spodbuja nadaljnje dobre odnose.

Foto: Shutterstock

Pri obdarovanju vsekakor upoštevajte protokol, ki zapoveduje, da naj vrednost poslovnega darila ne bo previsoka, hkrati pa naj bo samo darilo izvirno in v skladu z značajem obdarovanca. Če je le mogoče, darilo izročimo osebno, o vsebini darila pa povejmo kakšno zanimivost.