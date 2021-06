Čas za češnje: lani je bila letina rekordna

Letošnji maj pridelovalcem češenj z vremenom ni prizanašal in vprašanje je, ali bodo lahko dosegli lansko, po podatkih Statističnega urada RS (SURS) izjemno uspešno sezono.

Leta 2020 smo pridelali skoraj 3.500 ton češenj

Po podatkih SURS smo lani v intenzivnih sadovnjakih po Sloveniji pridelali rekordno količino češenj, 1.887 ton, kar je 14-krat več kot v letu 1991. Število dreves se je od takrat povečalo za 16-krat, površina, zasajena s češnjami, pa za sedemkrat, so navedli v statističnem uradu.

Foto: Getty Images

Pridelek je bil lani obilen tudi v ekstenzivnih sadovnjakih. Gre za kmečke sadovnjake, kjer smo lani pridelali 1.607 ton češenj in v katerih se gojijo pretežno stare sadne sorte. V teh sadovnjakih je bilo v letu 2020 zasajenih 71.992 dreves, ki so v povprečju obrodila po 22,3 kilograma češenj.

Največ uvoza iz Grčije

Ob domačem pridelku smo češnje tudi uvažali, navaja SURS. Skupno smo jih lani uvozili 584 ton v vrednosti 1,2 milijona evrov, od tega kar 37 odstotkov iz Grčije.

V Brda na slavne briške češnje

Čeprav češnje pridelujejo na praktično vseh koncih Slovenije, so najbolj znane goriške, še posebej tiste iz Goriških brd. Seveda tudi zato, ker zgodaj dozorijo − zaradi tega so bile dragoceno blago že v času Avstro-Ogrske, ko so jih zobali na Dunaju in v drugih evropskih mestih.

Foto: Andrej Tarfila (www.slovenia.info)

Češnje so tudi eden najuspešnejših turističnih promotorjev Goriških brd, Praznik češenj pa je bil do epidemije covid-19 ena najbolj obiskanih tamkajšnjih prireditev. Dogodka, ki ima več kot pol stoletja dolgo tradicijo, letos zaradi epidemioloških razmer ne bodo izvedli v ustaljeni obliki, a kljub temu obiskovalce ta konec tedna vabijo v Brda in na češnje.

Pod geslom "Naredi si svoj praznik češenj" vabijo na več lokacij, razpršenih po celotnih Brdih, kjer bo mogoče kupiti češnje in druge lokalne proizvode, okusiti kozarec vina in si privoščiti krožnik domačih dobrot.

Bližajo se Dnevi odprtih kleti

Že prihodnji konec tedna je v Brdih na vrsti še en tradicionalni dogodek − Dnevi odprtih kleti DOK Brda 2021. 12. in 13. junija bodo vrata svojih kleti na široko odprli briški vinarji in obiskovalcem predstavili svoj pridelek. Vstopnice za ta dogodek si lahko zagotovite tudi z uspešnim sodelovanjem v naši spletni dražbi.