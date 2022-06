Čas je za premium morsko pojedino

Oglasno sporočilo

V Sparu se zavedajo prednosti lokalne pridelave in samooskrbe z živili, zato vlagajo v dobre odnose s slovenskimi pridelovalci in predelovalci hrane ter jih spodbujajo k trajnostno naravnani pridelavi hrane. V okviru projekta To smo mi si prizadevajo za povečevanje odkupa slovenskih pridelkov in izdelkov. Ponosni so tudi na ponudbo Sparove ribarnice, v kateri med drugimi najdete svežega in visoko kakovostnega piranskega brancina Fonda.

Spar podpira slovensko

Pri Sparu verjamejo v poštena partnerstva z lokalnimi dobavitelji, zato v okviru projekta To smo mi skrbijo za povečevanje odkupa slovenskih pridelkov in izdelkov. Ponosni so, da je v njihovi ponudbi kar 70 odstotkov izdelkov slovenskih proizvajalcev.* Pohvalijo se lahko tudi s povečevanjem odkupa slovenskih pridelkov in izdelkov. Lansko leto so za 11 odstotkov povečali odkup slovenskega sadja in zelenjave, večja pa je tudi prodaja slovenskih rib, ki je bila v lanskem letu za 23 odstotkov višja kot leto prej.

Prednost nakupovanja v Sparu je tudi svežina sezonskih izdelkov. Vse štiri Sparove trgovine na Obali – Interspar Park Center Koper, Spar Koper Ferrarska, Spar Koper Semedela in Spar Izola – namreč prejmejo dostavo izbranih sezonskih izdelkov iz Kmetijske zadruge Agraria Koper že naslednje jutro po naročilu. Kratke dobavne poti od poznanih lokalnih pridelovalcev prek koprske kmetijske zadruge do Sparovih trgovin ugodno vplivajo na svežino, kakovost ter ohranjanje hranilne vrednosti sadja in zelenjave, obenem pa zmanjšujejo ogljični odtis.

Znanje, izkušnje in odlični pogoji za ribogojstvo

Spar sodeluje z ribogojnico Fonda, ki prisega na tradicionalen, neintenziven način gojenja rib.

Ribogojnica Fonda je na najjužnejši točki Piranskega zaliva, kjer globoka in čista voda ter močan morski tok omogočata odlične pogoje za lokalno ribogojstvo. Izjemno poznavanje morja ter izkušnje s področja morske biologije in prehrane so dodaten plus družine Fonda, ki na povsem zdrav način prideluje hrano z zgolj najbolj potrebnimi in zdravimi sestavinami.

Kakovost, svežina in sledljivost zagotovljene

Ker so vzgojeni v zdravem okolju in v skladu z najvišjimi standardi, so piranski brancini Fonda resnično kakovostni. Svežino zagotavlja kratka transportna pot, saj v zgolj nekaj urah iz morja prispejo direktno v Sparovo ribarnico.

Ali ste vedeli, da so vsi piranski brancini Fonda opremljeni z oznako izvora in jamstvom kakovosti?

Vsakemu piranskemu brancinu takoj po dvigu iz morja na škržni poklopec pritrdijo značko z označenim datumom izlova, kar zagotavlja visoko kakovost, sledljivost in predvsem svežino rib. Spar pa na ta način zagotavlja razvoj lokalnega ribogojstva, krajše transportne poti in znano poreklo rib.

Premium morska specialiteta

Zdaj veste, zakaj so piranski brancini Fonda v Sparu vedno odlični. Privoščite si svojega in pripravite pravo morsko specialiteto vrhunskega okusa. Na primer karpačo mariniranega brancina Fonda po receptu chefa z Michelinovo zvezdico Uroša Fakuča ali pa brancinov karpačo s česnovim pirejem in solato v parmezanovi skledici. Dober tek!

*Zaokroženi odstotek povzet iz projektne naloge Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

(Vir: https://www.varuhverigehrane.si.)

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR SLOVENIJA, D. O. O.