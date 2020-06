Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker je zaradi koronakrize v Evropi in ZDA prodaja grenčice Aperol zastala, zdaj z njo želijo osvojiti Kitajsko.

Aperol spritz, osvežilni koktajl iz grenčice Aperol, prosecca in sodavice, je nedvomno ena najbolj priljubljenih alkoholnih pijač. Njegova privlačnost ni (le) v okusu, temveč tudi v videzu, živooranžni koktajl je kot nalašč za tiste, ki vse, kar zaužijejo, tudi fotografirajo in objavijo na družbenih omrežjih.

Grenčico Aperol je leta 1919 začelo proizvajati družinsko podjetje Barbieri iz Padove, od leta 2003 pa je v lasti skupine Campari. Ta je, kot pove že njeno ime, proizvajalka grenčice Campari, ki je podobna Aperolu, a je nekoliko bolj grenka in ima višjo vsebnost alkohola.

Foto: Pixabay

V skupini Campari so se lotili agresivne promocije Aperola prav prek aperol spritza in v nekaj letih je ta postal globalni trend. Iz Italije se je razširil po vsej Evropi, nato pa še v ZDA, zdaj Aperolov največji trg.

Nato pa je udarila koronakriza in gostinski lokali so se zaprli, prodaja Aperola, ki je v zadnjih letih neprestano rasla, pa je nenadoma zastala. Spletna prodaja je sicer zrasla, a bodo z njo težko nadomestili izpad prihodkov.

Foto: Pixabay

Zato so v skupini Campari pozornost preusmerili na vzhod, na ogromen kitajski trg, kjer so do zdaj prodali le en odstotek celotne proizvodnje Aperola, poroča Reuters. Njihova strategija? Prepričati Kitajce, da s piva "preklopijo" na aperol spritz.

"V veliko državah nam je uspelo pridobiti ljudi, ki so prej pili pivo," je za Reuters pojasnil izvršni direktor Camparija Bob Kunze-Concewitz, "Kitajska pa je ogromen trg za pivo. Zato smo prepričani, da imamo z Aperolom tam veliko možnosti."

