Neverjetno. Bi jedli naprintan zrezek?

Bi si privoščili takole natisnjeno "meso"?

Guissepe Scionti, ustanovitelj podjetja Novameat, je s svojo ekipo natisnil prvi zrezek na rastlinski osnovi. Po obliki in sestavi je zelo podoben tradicionalnemu zrezku.

Vsi smo se že navadili na razne nadomestke pravega mesa, ki so videti kot izvirnik. A zdaj imajo prehranski inovatorji pred sabo nov izziv. Ne le, da bodo iz rastlin naredili nekaj mesu podobnega, zdaj lahko s sodobno tehnologijo to celo na novo izdelajo. Ekipa Novameata razlaga, da so v tiskalnik vnesli vse karakteristike pravega zrezka in iz snovi, ki temelji na zelenjavni osnovi, natisnili prvi veganski zrezek.

Za tiskanje zrezka so potrebovali 20 minut, kilogram tako natisnjenega "mesa" pa bi stal okrog 30 dolarjev. Tisti, ki so natisnjeno čudo poskusili, so bili videti zadovoljni tudi z okusom.

Kaj bo naslednji podvig?

Scionti pravi, da gre za prvi korak, zdaj sledijo še bolj zahtevni. Mika ga, da bi poskusili natisniti kako bolj kompleksno jed, ribo na primer. Pravi, da bi najraje začel z lososom.

Podjetje Novameat se zavzema za alternativno pridobivanje hrane, saj je vse bolj jasno, da sedanje porabe ne bomo več mogli dolgo zagotavljati, prav tako moramo zaščititi naravo in dobrine, ki niso neomejene.

Prva restavracija s takšno natisnjeno ponudbo hrane pa bi lahko zaživela že ob koncu leta 2020.