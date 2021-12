Barcaffè Espresso z novim kanalom na YouTubu deli ključno znanje za vse bariste in tiste, ki bi to želeli postati

Oglasno sporočilo

Barista je nekdo, ki razume in pozna kavo espresso ter način njene priprave. Da bi zares zadovoljil vse čute svojih gostov, mora vsak barista imeti določeno znanje in sposobnosti.

Tako kot kuhar skrbi za obratovanje kuhinje in pripravo hrane, tako barista skrbi za celoten proces priprave kave – od zrnja do skodelice. Glede na konsistenco in barvo kreme na espressu dober barista že na prvi pogled lahko presodi, ali je bila ekstrakcija pravilno izvedena.

Da bi vsem baristom omogočili dostop do pravih znanj in s tem dosegli zadovoljstvo gostov, so pripravili poseben Barcaffè Espresso YouTube kanal, kjer lahko najdete posnetke, ki vam bodo podrobno razložili vse, kar morate vedeti o kavi espresso in njeni pravilni pripravi.

Sledite jim, komentirajte, napišite, kaj bi še radi vedeli o kavi espresso, njeni pripravi ali o latte artu!

Naročnik oglasne vsebine je ATLANTIC DROGA KOLINSKA.