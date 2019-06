Ali ta trik za lupljenje česna res deluje? #video

V nedeljo je Kanadčanka Valentina Lord na družabnem omrežju Twitter objavila posnetek, na katerem je pokazala svoj trik, kako z lahkoto olupiti stroke česna.

Poglejte:

Trik je povsem obnorel spletne uporabnike, še posebej po tem, ko ga je delila priljubljena manekenka, voditeljica in navdušena kuharica Chrissy Teigen. Do zdaj je posnetek zbral že prek 350 tisoč všečkov, na Twitterju so ga delili več kot 120 tisočkrat, mnogi pa so trik preizkusili tudi sami. In številni bili pri tem neuspešni.

To sicer ne pomeni, da trik ne deluje, njegova avtorica je zatrdila, da je potrebne le nekaj vaje.

