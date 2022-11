Aktualni vinar leta Puklavec Family Wines v družbi več kot 250 prijateljev in poslovnih partnerjev spremenil mošt v vino

Oglasno sporočilo

Foto: Jernej Lasič

V torek, 8. 11., je bila Skalna dvorana na Ljubljanskem gradu obarvana po martinovo. Ormoški vinar je svoje prijatelje in poslovne partnerje povabil na tradicionalno srečanje, tokrat z namenom, da mu pomagajo spremeniti mošt v vino. Martinovanje je povezoval Peter Poles, ki je skozi zabaven program nasmejal več kot 250 povabljenih gostov, vrhunec večera pa je bil nastop Petra Graša z bandom.

Petar Grašo Foto: Jernej Lasič

Gostje so se začeli zbirati po 18. uri, ko so se ob sproščenem druženju prepustili odlični kulinariki in, kot se za vinskega gostitelja spodobi, ujemajoči vinski spremljavi. Na odru je Poles poskrbel za pravo vzdušje, so pa ob tej priložnosti nekaj besede posvetili tudi nedavno umrlemu Vladimirju Puklavcu, lastniku kleti, velikemu vizionarju, gospodarstveniku in predvsem srčnemu človeku, ki je s svojim inovativnim vodstvom pustil velik pečat. Njegovo začrtano pot nadaljuje njegova hči Tatjana Puklavec, ki je vse navzoče tudi pozdravila in se jim zahvalila za udeležbo na dogodku ter tudi za sodelovanje in podporo vinski kleti.

Peter Poles in lastnica vinske kleti Puklavec Family Wines Tatjana Puklavec. Foto: Jernej Lasič

Sledil je govor direktorja Gorazda Bedenčiča, nato sta se Petru na odru pridružila vinska kraljica Ana Protner in duhovnik Rok Pogačnik, ki sta svečano krstila mošt in po obredu iz soda natočila mlado vino. Po končanem uradnem delu je sledil težko pričakovani koncert Petra Graša, ki je dodobra razgrel množico, ki je skupaj z njim odpela njegove največje hite.

Gorazd Bedenčič, direktor. Foto: Jernej Lasič

Srečanju se je pridružilo več kot 250 poslovnih partnerjev, ki tesno sodelujejo z vinsko kletjo, med gosti so bili člani vodstva Košarkarske zveze Slovenije, predstavniki Smučarske zveze Slovenije, nizozemski veleposlanik Johan O. Verboom, vinska kraljica Ana Protner, poslovni partnerji iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ter mnogi drugi.

1 / 6 Peter Poles, vinska kraljica Ana Protner in duhovnik Rok Pogačnik, Foto: Jernej Lasič 2 / 6 Ekipa Puklavec Family Wines. Foto: Jernej Lasič 3 / 6 Mladen Lulič, organizator dogodka in Peter Poles. Foto: Jernej Lasič 4 / 6 Petar Grašo in band. Foto: Jernej Lasič 5 / 6 Foto: Jernej Lasič 6 / 6 Foto: Jernej Lasič

Puklavec Family Wines je ena vodilnih slovenskih vinskih kleti, aktualni, že tretjič zapored in skupno šestkratni dobitnik naziva Vinar leta (2022, 2021, 2020, 2018, 2016, 2014). Vinska zgodba družine se je začela leta 1934, ko je Martin Puklavec zastavil vizijo: skupaj ustvarjati najboljša vina. Od leta 2009 za klet ponovno skrbi družina Puklavec, ki je vedno ohranjala temeljne vrednote: strast, trdo delo in predanost najvišji kakovosti. Tradicijo prepletajo z najsodobnejšo tehnologijo, s katero postavljajo nove trende na področju vinarstva in vinogradništva. Vina iz kleti Puklavec Family Wines so elegantna in ustvarjena z brezkompromisno predanostjo do detajlov. So harmonična in ekspresivna kot pokrajina, ki daje dom njihovim vinogradom. Puklavec Family Wines je prejemnik mednarodne medalje Decanter Platinum za Šipon iz linije Seven Numbers ter prejemnik priznanja za enega najboljših vin na svetu po izboru revije The Drinks Business za Sivi pinot linije Seven Numbers.

Leta 2019 so z eno od večjih investicij slovenskih podjetij v tujini odprli prenovljeno butično klet Negotino v Severni Makedoniji ter s tem v svojo bogato ponudbo dodali tudi vrhunska rdeča vina. S prevzemom makedonske kleti Puklavec Family Wines utrjuje svoje mesto med večjimi vinskimi kletmi v tem delu Evrope.

