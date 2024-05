To so najbolj razvajena nebesna znamenja

Lev

Levi so verjetno najbolj znani razvajenci v zodiaku, ta lastnost pa izhaja iz njihove prirojene potrebe, da bi bili v središču pozornosti. Ker jim vlada Sonce, simbol samozavesti in identitete, levi želijo biti opaženi in cenjeni. Pričakujejo, da bo vsak njihov trud nagrajen s pohvalo, komplimenti in občudovanjem, če pa tega ne dobijo, hitro postanejo nezadovoljni. Levi se neredko obnašajo kot dive in zahtevajo vse najboljše, pa naj bo to hrana, oblačila ali pozornost, ki jo dobivajo od drugih.

Rak

Čeprav to morda ni očitno na prvi pogled, so raki precej razvajeni, ko gre za njihove čustvene potrebe. Ker jim vlada Luna, ki upravlja čustva, so raki izjemno občutljivi in pričakujejo, da bodo drugi vnaprej predvideli in izpolnili njihove čustvene potrebe, ne da bi jim bilo to treba izraziti. Ko oziroma če se to ne zgodi, pa postanejo nezadovoljni, celo manipulativni in za dosego ciljev uporabijo svoja čustva. Njihova razvajenost se izrazi prek pasivno-agresivnega vedenja in čustvenega zapiranja, s katerim skušajo pritegniti pozornost.

Tehtnica

Tehtnice slovijo po svoji ljubezni do lepote, harmonije in ravnotežja, njihova razvajenost pa izhaja iz potrebe, da bi jih obkrožajo estetsko prijetno okolje in harmonični odnosi. Vlada jim Venera, zaradi česar imajo tehtnice visoke standarde glede lepote in medosebnih odnosov, ko pa stvari niso "popolne", postanejo nezadovoljne. Razvajene so tudi v družbi, saj pričakujejo, da bodo drugi vedno sprejemali kompromise in s tem zadovoljili njihovo potrebo po mirnem in prijetnem okolju.