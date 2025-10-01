Oktober letos prinaša svežo energijo, ki bo vplivala na ljubezensko življenje, kariero in osebni razvoj mnogih nebesnih znamenj. Zvezde napovedujejo tako čustvene preobrate kot tudi finančne premike. Preverite svoj horoskop za oktober in odkrijte, kako najbolje izkoristiti kozmično podporo, ki vam je namenjena.

Oven

Splošno: V tem mesecu bo vroče na več področjih. Obetajo se vam pestre dogodivščine, ki vas nikakor ne bodo pustile ravnodušnih. Prebudili se boste tudi vsi tisti, ki ste v zadnjem času izgubili upanje za določene cilje. Največ težav pa se vam v prihajajočem mesecu obeta na družinskem področju. Najverjetneje se bo nekdo nenehno vtikal v vas, zato postavite meje.

Ljubezen: Vaša vez z ljubljeno osebo bo skozi vse pestro dogajanje ostala močna in globoka. Če ste se pravkar z nekom zbližali, se vama bo večkrat dogajalo, da bosta drug drugemu zaključevala stavke in uganila misli. Tudi vezani si boste v partnerjevem objemu oddahnili in ponovno odkrili številne razloge, zakaj sta skupaj. Le sredi meseca so možni manjši prepiri.

Bik

Splošno: Ta mesec vam bo prinesel veliko energije in optimizma. Tudi tisti, ki se pobirate po kakšni zahtevnejši življenjski preizkušnji, boste končno začutili izboljšanje. Izzive, ki vam bodo prihajali na pot, boste sprejemali skorajda z navdušenjem, saj boste v njih videli nove priložnosti in možnost za osebni razvoj. Mesec boste končali modrejši in polni novih izkušenj.

Ljubezen: Vezani boste večkrat v tem mesecu pomislili na to, kam vas pelje obstoječa zveza, in se v skrajnem primeru celo odločili za drastične spremembe. Samski pa boste uživali v sproščenem druženju. Končno boste pustili preteklost za seboj in z optimizmom zrli v prihodnost. Ugotovili boste, da ste pravzaprav pomembni le vi, saj sami krojite svojo srečo.

Dvojčka

Splošno: Zabavali se boste v družbi prijateljev, kar bo prava osvežitev. Spoznali boste, da se znate še vedno do solz nasmejati, če si le želite. Saj veste, da s kuhanjem mule ne naredite usluge niti sebi niti drugim. V službi boste razmišljali o spremembi, vendar pa ne boste vedeli, kako jo sprožiti. Morda čas zanjo še ni primeren, najboljše priložnosti so vam še skrite.

Ljubezen: Vezani boste morda razočarani nad partnerjem, vendar morate najprej premisliti o svojem delovanju, preden se lotite obtožb. Veste, da partnerja ne boste spremenili, zato pri sebi odpravite tisto, česar ne želite imeti v življenju. Samskim pa se bo ponudila priložnost za avanturo, če že ne za resnejšo zvezo. Sprostite se in naj bo ta mesec res vaš mesec ljubezni.

Rak

Splošno: Ne bodite presenečeni, če se vam bodo v tem mesecu dogajale stvari, na katere niste računali niti v svojih najbolj skritih sanjah. Čakajo vas namreč spremembe, zato se kar pripravite nanje. Morda bodo nekatere od njih šokantne ali pa za vas malenkost boleče, vendar boste kaj hitro spoznali njihove prednosti in ponovno z optimizmom zrli v prihodnost.

Ljubezen: Pred vami je čudovit mesec, v katerem bo poudarek predvsem na čustvih. Že v prvih dneh oktobra boste začutili spremembe. Najverjetneje boste začeli z novim obdobjem na osebnostnem področju. Srečo boste uživali v miru, zadovoljni boste sami s seboj, kar se bo pozitivno odrazilo tudi v ljubezni. Zelo boste privlačni za pripadnike nasprotnega spola.

Lev

Splošno: V neugodnih trenutkih se obrnite na najbližje, saj vam bodo vedno stali ob strani. Spravili vas bodo v dobro voljo in vam na ustnice ponovno narisali nasmeh, svet pa se vam bo v trenutku zazdel lepši. Mesec, ki je pred vami, vam namreč prinaša tako prijetne kot tudi manj prijetne trenutke, vsi pa se vam bodo vtisnili v spomin zaradi svoje edinstvenosti.

Ljubezen: Dnevi, ki so pred vami, bodo nadvse dinamični, obetate si lahko celo drastične spremembe. V tem mesecu se boste posvečali predvsem obstoječemu partnerstvu. To bo namreč precej kritičen čas, saj se bodo čustva morda ohladila. Za samske to ni primerno obdobje za kakršnekoli začetke na tem področju. Bolje je, da se posvetite sebi in karieri, kjer boste uspešnejši.

Devica

Splošno: Naučite se igrati z domišljijo in si ne postavljajte meja. Ovire in meje so namreč le v vaši glavi. Predstavljajte si, da je življenje pravljica, kjer je vse mogoče in tako tudi delujte. Če boste storili tako, je pred vami prav čaroben mesec. Prepustite se dogajanju in se ne obremenjujte s skrbmi, saj večinoma nimajo osnove v resnični situaciji.

Ljubezen: Ta mesec je čas za nove ljubezenske začetke, zato nikar ne čakajte doma. Odpravite se kam in osvajajte, kot to znate le vi, sramežljivost pa v tem mesecu le pustite doma. Ponudilo se vam bo mnogo novih priložnosti in obžalovali boste, če jih ne boste izkoristili. Vezani pa zgrabite partnerja in ga odpeljite neznano kam. Nujno potrebujeta čas zase.

Tehtnica

Splošno: Pomembne spremembe se vam obetajo tako na poslovnem kot na finančnem področju. Končno boste želi sadove, saj ste v zadnjem času vložili veliko truda in odpovedovanja. Če ne prej, si vsaj za konec meseca privoščite oddih, ki ga nujno potrebujete. Dokončajte z vsemi obveznosti, ki jih imate v službi in se odpravite novim dogodivščinam naproti.

Ljubezen: Vezani se boste znali odkupiti partnerju, tudi če ga boste prizadeli s kakšnim nepremišljenim dejanjem. Samski pa boste tudi na splošno tako brezskrbni in prikupni, da vam ne bo mogoče zameriti. Le sredi meseca vas čaka nekaj ljubezenskih situacij, v katerih bo resnično pomembno, da se odločate z glavo in ne le s svojimi razgretimi čustvi. Pamet v roke!

Škorpijon

Splošno: Ta mesec vam bo postregel z izzivi, v katerih boste dokazovali svojo osebno moč in odločnost. Čeprav bo po eni strani naporen, pa vam prinaša tudi nekaj pozitivnih presenečenj. Še posebej v drugi polovici meseca se vam bodo priložnosti za večji zaslužek ponujale kar same od sebe. Pazite se prevzetnosti, saj boste v tem primeru ostali brez vsega.

Ljubezen: Še posebno v začetku meseca boste težko ločili, katere težave zares izvirajo iz ljubezenskega življenja, katere pa iz kakega drugega področja. Na splošno vas bo marsikaj motilo, do ljudi boste zelo kritični. Za samske to lahko pomeni, da na obzorju ne bo nikogar, ki ne bi imel kakšne usodne napake. V drugi polovici meseca se bodo čustva postopoma umirjala.

Strelec

Splošno: Na poslovnem področju ne pričakujte drastičnih sprememb, vendar nad situacijo ne boste mogli biti razočarani. Vse se bo odvijalo po načrtih. Kljub temu pa boste imeli neke želje, zato boste sploh sredi meseca intenzivno razmišljali o dodatnem zaslužku. Ne ženite se preveč, ampak se raje posvečajte dogajanju na zasebnem področju, saj je to tisto, kar vas lahko osreči.

Ljubezen: Ljubezni ne boste posvečali posebne pozornosti, še najmanj v začetku meseca. Kasneje vas bo na to spomnil vaš partner ali pa se bo pojavila nova oseba, ki bo pritegnila vašo pozornost. Prave predanosti kljub temu ne boste pokazali vse tja do zadnjega tedna. Takrat pa bo že skrajni čas, da v čustvih nadoknadite zamujeno.

Kozorog

Splošno: Možnosti bodo vedno manjše, vi pa boste zahtevali vedno več. Bodite realni in ne pričakujte preveč, da ne boste meseca zaključili z razočaranjem. Če boste prevzetni, bi utegnili za to plačati visoko ceno. Zato se zavedajte svojih psihičnih in fizičnih zmožnosti in delujte v tem okviru. Še posebno konec meseca bo pokazal, ali ste upoštevali svoje omejitve.

Ljubezen: Ljubezen vas ne bo pustila na cedilu. Ne glede na to, ali jo boste iskali ali ne, bo sama našla vas. To lahko pomeni nepričakovano iskrico v obstoječih razmerjih ali pa vročo avanturo za samske. Kaj se bo razvilo iz tega, pa še vse do konca meseca ne bo jasno, saj bodo vaša čustva precej zbegana. Bodite potrpežljivi, najboljše šele prihaja.

Vodnar

Splošno: Imeli boste ogromno obveznosti, vsi pa vas bodo še dodatno priganjali. Vzemite le toliko, kolikor zmorete, ostalo prepustite drugim. Zvrstilo se bo kar nekaj situacij, v katerih boste obnemeli, kar ni vaša značilnost. Vendar pa je morda še bolje tako, saj se boste izognili premnogim zapletom. Na splošno bo v oktobru v ospredju umetnost komunikacije.

Ljubezen: Pretekli meseci niso bili tako vroči, kot bo ta, zato se kar pripravite. Zabave in druženj vseh vrst vam ne bo manjkalo, pravzaprav boste uživali v pravem pomenu besede. Prejemali boste nadpovprečno veliko pozornosti nasprotnega spola, kar bo ugodno vplivalo tudi na vašo samopodobo. Končno boste po dolgem času zadovoljni sami s seboj.

Ribi

Splošno: Pred vami je zabaven mesec, ki pa bo lahko za finance nekoliko kritičen. Po eni strani boste na denarnem področju precej impulzivni, res pa je tudi, da se ne boste mogli izogniti premnogim prepirom in izzivom. Naj vas ne potolčejo, raje v njih uzrite nove priložnosti. Več sproščenosti pa se vam obeta v službi, saj bo tam ozračje nadvse veselo.

Ljubezen: V ljubezni se vam v prvi polovici oktobra ne obeta nič novega. Nič se ne bo premaknilo in to vas bo spravljalo v obup. Na trenutke se boste počutili osamljene, kar vam bo še dodatno jemalo energijo. Če imate partnerja, se ne boste mogli izogniti določenim prepirom, vendar se bo situacija kaj hitro izboljšala. Naj vas ne iztiri vsaka malenkost.