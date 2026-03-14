Sobota,
14. 3. 2026,
21.10

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

Ljudje, rojeni v teh znakih, preveč romantizirajo preteklost

nostalgija, spomini, ženska, dekle | Foto Shutterstock

Nostalgija je lahko prijetna: vrača nas v čase, ko se je življenje zdelo bolj preprosto, ljudje bolj topli, dnevi pa nekako daljši. Pri nekaterih ljudeh pa se ta potreba po vračanju v preteklost sprevrže v navado, ki jih povsem izčrpa. Minule čase v glavi ves čas olepšujejo, zato se jim sedanjost zdi hujša, kot je v resnici. Po mnenju astrologov so takšni predvsem trije znaki horoskopa.

Rak

Raki si zapomnijo podrobnosti, ki so jih drugi že zdavnaj pozabili: izjave, ton glasu, sporočila, datume, majhne geste in družinske rituale. Spomini so zadnje dokaz, da so nekoč imeli nekaj dragocenega, varnega in toplega, zato se pogosto vračajo v obdobja, ki jih povezujejo z občutkom doma, pripadnosti in čustvene varnosti.

Težava nastane, ko začnejo vse, kar se jim danes dogaja, primerjati s tistim, "kar je nekoč bilo". Preteklost postane merilo, sedanjost pa se jim zdi le kot bleda kopija. Pogosto idealizirajo nekdanje odnose in čase, ko so bili bolj brezbrižni, pa čeprav so tudi takrat imeli težave. Zato imajo ves čas občutek, da jim nekaj manjka.

Ribi

Ribe preteklost doživljajo kot zgodbo, ne kot dejstvo. Spomini se jim v misli ne vračajo linearno, temveč prek podob, razpoloženja in občutkov. Potrebna je le ena pesem ali naključen prizor, pa se v trenutku vrnejo dolga leta nazaj. Ko jih ujame preteklost, se ji običajno v popolnosti predajo.

Preteklost romantizirajo, ker v njej iščejo lepoto, smisel in tisto, česar danes morda ne občutijo dovolj močno. Idealizirajo odnose, spominjajo se le lepih trenutkov z ljudmi in zanemarijo vse, kar jih je prizadelo. Pogosto se ukvarjajo s tem, kaj bi lahko bilo, in nostalgija zato postaja nevarno privlačna: preteklost postane kraj, kjer je vse lepše.

Bik

Biki so navezani na stabilnost, rutino in vse, kar jim je poznano, zato ni čudno, da idealizirajo obdobja, v katerih so se počutili varne. Njihova nostalgija ni dramatična, ampak tiha in stalna. Radi imajo stare navade, vračajo se na preverjene kraje, k istim okusom in stvarem, ki imajo čustveno vrednost. Preteklost je nekaj, na kar se lahko zanesejo.

Preteklost pogosto romantizirajo, ker jim pomaga obdržati občutek nadzora. Ko je sedanjost negotova, spomini na dobre stare čase delujejo kot dokaz, da se življenje lahko uredi. A ta potreba po znanem jih lahko tudi upočasni, saj z mislimi ostanejo pri tem, kaj so imeli, namesto da bi se odprli tistemu, kar šele prihaja.

Preverite svoj današnji horoskop.

