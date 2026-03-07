Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sobota,
7. 3. 2026,
12.53

Thermometer Blue 0

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop siol horoskop horoskop

Katero mesto se ujema z vašim znakom horoskopa?

Thermometer Blue 0
Foto: Shutterstock

Mesta imajo tako kot ljudje svojo značilno energijo, temperament, šibkosti in vrline. Nekatera nikoli ne spijo, nekatera vzbujajo čustva, nekatera so na prvi pogled hladna, a postanejo topla, ko jih spoznate. Če bi vsak znak horoskopa imel svoj naslov, kje bi živel?

Oven

Ovni so kot New York, hitri, glasni in vedno v najvišjih prestavi. To je mesto, ki ne prenaša zavlačevanja, ampak nagrajuje pogum, ambicioznost in instinkt. Tako kot ovni tudi New York pričakuje, da brez vprašanj sledite njegovemu tempu.

Bik

Biki so kot Pariz, ker se tam živi skozi užitek. Dobra hrana, estetika, umetnost in spokojno zavedanje, da z najboljšimi stvarmi ne moreš hiteti. Pariz ima v sebi tradicionalni luksuz, ki ga obožujejo biki, ker imajo radi vse, kar je preverjeno.

Dvojčka

Dvojčki so kot London, multikulturni, spremenljivi in polni različic samih sebe. V istem dnevu lahko doživite množico različnih razpoloženj od stroge poslovne energije do alternativnih klubov. London je mesto dinamike in zato popoln za dvojčke.

Rak

Raki so kot Dubrovnik, mesto, ki je hkrati toplo in zaprto, čustveno in oprezno. Za obzidjem se skrivajo spomini in občutek doma, a se je treba do tega dokopati počasi. Dubrovnik skriva svoje bistvo kot raki, ki se odprejo šele, ko začutijo varnost.

Lev

Levi so kot Los Angeles, prizorišče, kjer želijo biti vsi opaženi. To je mesto velikih sanj, glamurja in samozavesti, ki se jo nosi kot modni dodatek. Tako kot levi se tudi Los Angeles napaja z vtisi, bliščem in trenutkom, ko občinstvo osupne.

Devica

Device so kot Zürich, urejene, natančne in do popolnosti organizirane. Tam se vsi držijo pravil, vse deluje in nič ni prepuščeno naključju. Zürich ima mirno kompetentnost kot device, ki obožujejo nadzor, jasnost in občutek, da vse deluje.

Tehtnica

Tehtnice so kot Rim, ker je to mesto večne estetike. Šarmanten je tudi takrat, ko je kaotičen, prav to pa je energija, ki jo imajo tehtnice: harmonija v nepopolnosti. Rim vas kot tehtnice očara z občutkom, da mora življenje biti lepo.

Škorpijon

Škorpijoni so kot Berlin, intenzivni, večplastni in mračni na privlačen način. To je mesto, kjer ni plehkosti, ampak zahteva, da pogledate pod površje. Berlin je magnet za vse, ki obožujejo skrivnostnost in preobrazbe, prav tako kot škorpijoni.

Strelec

Strelci so kot Barcelona, odprti, razigrani in vedno pripravljeni na pustolovščino. To mesto združuje morje, živahne ulice in občutek, da ga morate raziskati. Tako kot strelci je tudi Barcelona za svobodo, gibanje in spontane trenutke.

Kozorog

Kozorogi so kot Frankfurt, poslovni, resni in osredotočeni na rezultate. To ni mesto, ki vas bo skušalo ves čas zabavati, ampak mesto, kjer se dela in kjer cenijo disciplino. Ima energijo, ki jo kozorogi cenijo: manj besed, več dosežkov.

Vodnar

Vodnarji so kot Tokio, futuristični, nekonvencionalni in vedno korak pred vsemi. Tokio je mesto inovacij, neobičajnih idej in paralelnih svetov, ki sijajno delujejo kot celota. Tam se tako kot vodnarji ne sprašujejo zakaj, ampak zakaj ne.

Ribi

Ribe so kot Benetke, sanjave, romantične in melanholične. To je mesto, ki je videti kot iz filma, z meglicami, kanali in občutkom, kot da je neresnično. Ribe imajo rade čustva, simboliko in lepoto, ki včasih kar boli, Benetke pa so točno takšne.

nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop siol horoskop horoskop
