Poznate najslabšo lastnost svojega znaka horoskopa? Preverite seznam.

Vsak človek ima svoje dobre in slabe plati, tako ene kot druge pa so po mnenju astrologov povezane z nebesnim znamenjem, v katerem je oseba rojena. Preverite, kaj je največja šibkost vašega znaka.

Oven – impulzivnost

Z ovni ni nikoli dolgčas, obenem pa pogosto povsem nepričakovano eksplodirajo in šele pozneje začnejo razmišljati, kaj so storili.

Bik – trma

Ko se biki za nekaj odločijo, je stvar končana. Lahko so prav nerazumno trmasti, ne sprejemajo kompromisov in nočejo sprememb.

Dvojčka – dva obraza

Dvojčki so lahko polni navdušenja, pa bodo že naslednji trenutek povsem pozabili na to. Ob njih se vsi sprašujejo, pri čem so.

Rak – čustvena manipulacija

Raki neizmerno globoko ljubijo, a tudi igrajo na karto čustev. Umik, molk in pasivna agresivnost so njihova najmočnejša orožja.

Lev – ego

Levi si želijo pozornosti in občudovanja, ko pa tega ne dobijo, se pripravite na dramo. Ne prenašajo kritike in ne priznavajo napak.

Devica – pretirana kritičnost

Device opazijo vse, tako dobro kot slabo, toda vedno izpostavljajo le napake in ljudem se ob njih zdi, da niso nikoli dovolj dobri.

Tehtnica – neodločnost

Tehtnice hočejo mir za vsako ceno in namesto da bi povedale svoje mnenje, zavlačujejo in skušajo ugoditi vsem, kar je nemogoče.

Škorpijon – ljubosumje

Škorpijoni so obsedeni z nadzorom in to se prelije tudi v njihova čustva. Ljubijo intenzivno, a to pogosto preraste v posesivnost.

Strelec – izogibanje odgovornosti

Strelci bolj kot vse na svetu ljubijo svobodo in se zato izogibajo vsaki obveznosti. Ko stvari postanejo resne, začnejo iskati izhod.

Kozorog - čustvena zaprtost

Kozorogi so zanesljivi in odgovorni, a delujejo hladno. Težko pokažejo čustva, zaradi česar se ljudem zdi, da jih ne zanimajo.

Vodnar – nedostopnost

Vodnarji so izjemno zanimivi in povsem drugačni, a zato pogosto delujejo distancirano. Kar čutijo, želijo racionalizirati, ne doživeti.

Ribi – beg pred resničnostjo

Ribe ljudi in situacije idealizirajo ter spletajo zgodbe o njih, ko pa se izkaže, da je resničnost drugačna, izginejo ali pa igrajo žrtev.