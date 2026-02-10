Torek, 10. 2. 2026, 21.03
13 minut
Poznate najslabšo lastnost svojega znaka horoskopa? Preverite seznam.
Vsak človek ima svoje dobre in slabe plati, tako ene kot druge pa so po mnenju astrologov povezane z nebesnim znamenjem, v katerem je oseba rojena. Preverite, kaj je največja šibkost vašega znaka.
Oven – impulzivnost
Z ovni ni nikoli dolgčas, obenem pa pogosto povsem nepričakovano eksplodirajo in šele pozneje začnejo razmišljati, kaj so storili.
Bik – trma
Ko se biki za nekaj odločijo, je stvar končana. Lahko so prav nerazumno trmasti, ne sprejemajo kompromisov in nočejo sprememb.
Dvojčka – dva obraza
Dvojčki so lahko polni navdušenja, pa bodo že naslednji trenutek povsem pozabili na to. Ob njih se vsi sprašujejo, pri čem so.
Rak – čustvena manipulacija
Raki neizmerno globoko ljubijo, a tudi igrajo na karto čustev. Umik, molk in pasivna agresivnost so njihova najmočnejša orožja.
Lev – ego
Levi si želijo pozornosti in občudovanja, ko pa tega ne dobijo, se pripravite na dramo. Ne prenašajo kritike in ne priznavajo napak.
Devica – pretirana kritičnost
Device opazijo vse, tako dobro kot slabo, toda vedno izpostavljajo le napake in ljudem se ob njih zdi, da niso nikoli dovolj dobri.
Tehtnica – neodločnost
Tehtnice hočejo mir za vsako ceno in namesto da bi povedale svoje mnenje, zavlačujejo in skušajo ugoditi vsem, kar je nemogoče.
Škorpijon – ljubosumje
Škorpijoni so obsedeni z nadzorom in to se prelije tudi v njihova čustva. Ljubijo intenzivno, a to pogosto preraste v posesivnost.
Strelec – izogibanje odgovornosti
Strelci bolj kot vse na svetu ljubijo svobodo in se zato izogibajo vsaki obveznosti. Ko stvari postanejo resne, začnejo iskati izhod.
Kozorog - čustvena zaprtost
Kozorogi so zanesljivi in odgovorni, a delujejo hladno. Težko pokažejo čustva, zaradi česar se ljudem zdi, da jih ne zanimajo.
Vodnar – nedostopnost
Vodnarji so izjemno zanimivi in povsem drugačni, a zato pogosto delujejo distancirano. Kar čutijo, želijo racionalizirati, ne doživeti.
Ribi – beg pred resničnostjo
Ribe ljudi in situacije idealizirajo ter spletajo zgodbe o njih, ko pa se izkaže, da je resničnost drugačna, izginejo ali pa igrajo žrtev.