Horoskop: kaj se bo zgodilo v zadnjem tednu avgusta?

Oven

Začutili boste negotovost, ko se boste morali prilagajati velikim spremembam in premikom, ki vam jih bo prinesel ta teden. Upirali se boste spremembam, a žal se jim ne boste mogli izogniti. Kljub temu pa lahko pričakujete, da bo vaše življenje živahnejše, morda celo preveč. Lahko se zgodi, da boste komaj sledili vsemu, kar se bo dogajalo z vami in okoli vas. Pri spolnosti si boste vendarle vzeli dovolj časa za spoznavanje in raziskovanje partnerjevih želja. Ne le na telesni, tudi na duhovni ravni. To vama bo pomagalo, da bosta res uživala drug z drugim. Prekrasno se bosta počutila v družbi drug drugega, saj bosta uskladila želje in pričakovanja. Čudovito!

Bik

Ta teden na službenem področju sreča ne bo ravno na vaši strani. Čeprav boste polni novih idej in načrtov, vam čas nekako ne bo naklonjen. Morali boste biti tudi previdnejši kot običajno, saj boste nagnjeni k napačnim poslovnim in službenim odločitvam. Izogibajte se vlaganju denarja, da ga ne boste izgubili. Prav tako ne posojajte denarja, saj ga po vsej verjetnosti ne boste dobili nazaj. Izredno zahtevni boste do svojega partnerja, po drugi strani pa boste tudi spreten ljubimec z izredno močnim spolnim nagonom. Ne boste potrebovali nobenih posebnih priprav na intimnost. Tudi samski boste v vsakem trenutku pripravljeni na akcijo, a se boste morali za spolne odnose veliko bolj potruditi. Največ možnosti boste imeli v petek.

Dvojčka

Ta teden se boste bolj osredotočili na prijateljstva in tisti v zvezi tudi na razmerja. Čas bo odličen za druženje. Opravite nujno potrebne klice in obiske, nato pa se posvetite bližnjim, kajti vaš uspeh v življenju je odvisen tudi od sreče na zasebnem področju. Ne skrbite, uživali boste. Razvijajte svoje družabne spretnosti. Tokrat vam bo spolnost predstavljala užitek, za katerega se vam bo zdelo vredno potruditi in za katerega si boste vzeli dovolj časa. Tako samskim kot tistim v zvezi se bo v drugi polovici tedna ponudila priložnost za hiter seks, a ta ne bo izpolnil vseh pričakovanj. Tisti v zvezi boste vajo hitro ponovili.

Rak

Pričakujte spremembe na delovnem področju in ne spuščajte se v prepir z nadrejenimi, ker bi vam to lahko škodilo. V tem tednu boste zapravili kar nekaj denarja, nekaj si boste privoščili. Ne pretiravajte! Srečali se boste z osebo, ki je že nekaj časa niste videli. Polepšala vam bo ves teden in komaj boste čakali na naslednje snidenje. Samski boste na erotičnem področju zagotovo brez meja, zato boste doživeli vse mogoče. Tudi tistih v zvezi ne bo strah poskusiti česa novega. Eksperimentiranje s pripomočki bo za vas tako fizično kot miselno zadovoljivo, zato si s partnerjem lahko obetata zanimiv teden.

Lev

V službi vaša ambicioznost ne bo poznala meja. Osredotočili se boste na pomembne delovne naloge ali pa celo na menjavo službe. Bolj lahkotno vzdušje bo zavladalo proti koncu tedna. Precej manj boste obremenjeni zaradi službe, bolj pa se boste posvečali prijetnim stvarem in izredno boste družabni. Na splošno boste ves teden v središču pozornosti. Za vas bo ta teden izredno romantičen, poln bo ljubezni. Poleg vseh čustev, ki jih boste delili s partnerjem, pa vas bo ta še dodatno presenetil, in sicer z neko novo tehniko v postelji. Spraševali se boste, kje se je tega naučil, vendar vprašanja raje zadržite zase. Vi se le prepustite užitkom, saj bo ta teden eden izmed boljših.

Devica

V drugi polovici tedna boste veliko bolj odločni kot na začetku in vaša pozornost bo namenjena predvsem uvajanju novosti. Uvedli boste nekaj sprememb v domačem okolju. Znašli se boste na križišču in odločiti se boste morali, kam boste šli. Položaj boste morali pretehtati z vseh strani. Morda boste celo razmišljali o selitvi, a vas bo to hitro minilo, ko boste ugotovili, koga vse bi nato pogrešali. V tem tednu ne boste znali povedati, kaj točno želite od partnerja. To bo v vajin odnos prineslo nekaj zmede. Vsaj dva dneva v tednu posvetite temu, da bosta s partnerjem ugotovila, česa vam primanjkuje. Zagotovo vama bo skupaj uspelo najti odgovor, ki vaju bo zbližal in kasneje popeljal do užitkov, ki si jih lahko nudita le vidva.

Tehtnica

Iskali boste neke ideale in spet ugotovili, da bo to nemogoče. Bodite previdni in ne pretiravajte, sicer boste razočarani. Popolnoma drugače pa bo, če se boste zadovoljili s stanjem in se ne boste pritoževali. Zagotovo se bo obrnilo na bolje. Tudi v službi vam ne bo šlo najbolje, a dobra stran vsega tega bo vaš prijatelj, ki vam bo ves čas stal ob strani. V tem tednu boste pripravljeni služiti drugim. Prav zaradi tega se boste lahko hitro znašli v objemu simpatičnega neznanca ali neznanke. Nato boste veliko premišljevali in analizirali, kaj si od vsega tega sploh lahko obetate. Ker še sami ne boste vedeli, se samo prepustite toku in uživajte.

Škorpijon

Ponudila se vam bo enkratna priložnost v službi ali v zvezi z denarjem, in če je ne boste hitro zgrabili z obema rokama, bo šla mimo vas. Pravzaprav boste zelo presenečeni. Na dan bo prišla vaša občutljivejša plat. Če se le da, poskusite ohraniti mirno kri in povsem trezno glavo. Ne pokažite, da vam ni vseeno. Naglo menjavanje razpoloženja bo prišlo do izraza tudi v postelji. Ko bo partner že mislil, da ve, kaj vam je všeč, boste v trenutku spet spremenili mnenje. To bo naporno zanj in prej ali slej se bo nehal truditi, da bi vas zadovoljil. Skušajte biti vsaj malce bolj stanovitni, tako pri čustvih kot na drugih področjih.

Strelec

Poslovno boste zelo uspešni, delovni boste in nadvse aktivni. Obetajo se vam nova družabništva in poslovna partnerstva. Računajte tudi na to, da se ne bodo vedno vsi strinjali z vami in vašimi načrti. Na splošno boste imeli veliko energije, tako da se boste posvetili vsemu, kar vam nekaj pomeni. Bodite pozorni tudi na telesno kondicijo. Predvsem pa ne bodite preveč strogi do drugih in pokažite ljudem, da jih cenite. Samski boste zelo čustveni in ustvarjalni. V tem tednu si boste zaželeli igrivega seksa brez obveznosti. Vendar boste o njem bolj kot ne le premlevali, saj prave akcije še ne bo. Tisti v zvezi boste imeli več sreče, v spalnici bo sramežljivost kar izpuhtela, vaš velik apetit po seksu pa bo potešen.

Kozorog

Na finančnem področju vas bo v tem tednu presenetil nepričakovan dohodek. Zelo se ga boste razveselili, vendar pa bo tudi hitro pošel. A vseeno boste zadovoljni, saj si boste končno lahko privoščili nekaj zase. Ne pozabite tudi na kakšno malenkost za tiste, ki vas vsak dan polnijo z veseljem in optimizmom. Našli boste pravo pot, ki vam bo pomagala do razrešitve vseh težav. Tisti v zvezi boste partnerju končno zaupali, kakšne so vaše spolne fantazije. Morda boste ob tem prav prijetno presenečeni, saj bo temu sledila izpolnitev vaših želja. Samski pa si boste v začetku tedna veliko obetali, a žal tudi hitro spoznali, da prav zlahka ne bo šlo.

Vodnar

Tudi če se vam zdi, da točno veste, kako in kaj, morda to ni res. Pazljivo! Na splošno boste v polnem naletu in na začetku se vam bo vse zdelo enostavno. V službi boste precej energični in zato boste dobili pohvalo in pozitivne komentarje. Ne le na vaš videz in pozitivnost, tudi na dejanja, saj boste pustili velik pečat. V družbi boste kljub obveznostim samozavestni in pozitivni. Možnosti za avanturo se vam bodo ponujale na različnih mestih, vas pa bo nekaj držalo nazaj. Morda bodo za to kriva čustva, ki jih še vedno gojite do nekdanjega partnerja. Prav je, da najprej zacelite srčne rane, a bi vam bilo to morda lažje z nekom ob strani. Stopite korak naprej, presenečeni boste.

Ribi

Zelo boste drzni in pogumni. Teden vam bo naklonjen, rezultati vaših prizadevanj pa bodo prišli na površje proti koncu tedna. To boste opazili tudi na svojem bančnem računu. Zgrabite novo priložnost, ki se bo prikazala pred vrati. Vaše počutje bo naravnost odlično, polni boste energije. Bodite samoiniciativni, drzni in pogumni, saj vam bo tako hitreje uspelo. V ozračju bo predvsem idealizem, ki bo omogočal rast in razvoj. Ugodno bo za uvajanje novosti in dajanje erotičnih pobud. Počutje bo tako dobro, kot že dolgo ne. Po vročem seksu si privoščite tudi sproščujoč pogovor.