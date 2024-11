Oven

To bo čas domišljavosti, saj se stvari odlično obračajo, kar boste želeli povedali vsem. Nič ne bo narobe, če boste delili z drugimi vašo dobro usodo, samo naredite to zelo premišljeno. Kakorkoli, drugi se zaradi lastnih težav ne bodo mogli povezati z vašo srečo in uspehom. Novice raje zadržite zase, dokler se ne bodo počutili bolje.

Bik

Danes boste nejevoljni, ker vas je nekdo napotil v napačno smer. Za vas ne bo pomemben razlog. Namesto, da bi spremenili razpoloženje, boste sledili občutku, dokler vam vse skupaj ne bo začelo presedati. Bolje bi bilo, da bi se bojevali zase, vi pa boste stali pri miru in ne boste naredili ničesar. Ob vsem skupaj pazite na morebitne posledice.

Dvojčka

Danes boste prišli do spoznanja, da ste še vedno zelo srečni. Mislili ste, da boste srečni samo, če boste dobili več. Kar se morate naučiti je, da v življenju ne rabite veliko za srečo. Večina od nas že ima tisto, kar potrebujemo, da so naša življenja srečna. Znebite se stvari, ki jih ne želite, da boste srečnejši. Odločitev leži na vas.

Rak

Postavili se boste v prav poseben položaj. Poskusite stvari narediti malo drugače, čeprav bodo vse spremembe enako dobre. Ne bodite prezahtevni do sebe, ampak enostavno sledite vašemu naravnemu občutku brez pričakovanj, kar vam bo dovolilo, da boste lahko vključili nekaj spontanosti v vaše aktivnosti. Poskrbite, da boste uživali, kot ste nekoč že.

Lev

Spoznali boste, da izgubljate interes za stvari, ki so vam včasih nekaj pomenile. V realnosti nič nima pomena, razen tiste stvari, na katere se oseba naveže. Interes se izgubi, ker druga stvar dobi več pozornosti in je bolj pomembna. Otroci dajo pomen stvarem skozi njihovo domišljijo in tega se moramo odrasli ponovno naučiti, da se izognemo cinični miselnosti.

Devica

V skrbeh ste bili neupravičeno, saj se je situacija, ki vas je razjedala, obrnila na pravo pot. Prav pa je bilo, da ste naredili čisto vse, kar je bilo v vaši moči, da bi bil rezultat na koncu za vse čim bolj pozitiven. Na srečo se je vse obrnilo dobro in sedaj ste lahko mirni. Oddahnite si in se sprostite.

Tehtnica

Včeraj ste si odpočili, zato lahko danes pričakujete ogromno sveže energije. Dan boste začeli zagnano, zato se ne čudite, če vam bo hitro minil. Zjutraj boste vstali brez posebnih težav. V večernih urah si boste privoščili kratek klepet. Kontaktirala vas bo oseba, ki se je boste razveselili. Prijeten, a miren večer vam bo pisan na kožo.

Škorpijon

Zdelo se vam bo, da je pasivnost zares za vami. Ko boste zamenjali prestavo, vas nihče več ne bo mogel ustaviti. Pazite se finančnih nihanj, ki so pred vami. Trenutno je stanje še stabilno, toda to ne bo trajalo večno. Če razmišljate o temeljiti spremembi, bo danes primeren čas za ukrepanje. Toda ne zaupajte vsem ljudem, saj vam bodo številni zavidali imenitne načrte.

Strelec

Današnji dan bo poskrbel za veliko preizkušenj. Čakajo vas nove delovne obveznosti, pripraviti se boste morali na intelektualne preizkušnje, a jim boste zagotovo kos. Pokažite pripravljenost do dela. Do okolice in prijateljev se ne obnašajte gospodovalno ali vzvišeno.

Kozorog

Z aktivnostjo ste si nabrali nove moči. V vaše življenje prihaja obdobje, ko boste potrebovali pozornost in naklonjenost bližnjih. Sami ste odgovorni za svoje življenje in prihodnost, toda po pomoč se lahko še vedno obrnete na bližnje. Imejte to v mislih, ko se boste znašli na razpotju. Prisluhnite sebi in svojim mislim. Odkrili boste marsikaj.

Vodnar

Znašli se boste v središču pozornosti, kar vam bo nadvse godilo. Že dolgo niste bili tako občudovani, zato bo to dogajanje v vas prebudilo nekaj povsem novega. Po dolgem času boste spet verjeli vase, brez težav pa se boste spopadli tudi z izzivi, ki se vam bodo pojavljali na poti.

Ribi

Planeti vam bodo danes naklonjeni. Morda boste razmišljali o tem, kako se lotiti določenih odnosov, ki so jih v zadnjem času načeli konflikti. Ne odlašajte predolgo, saj bodo v nasprotnem primeru zamere le še globlje. Pri delu boste opravili obveznosti brez večjih zadržkov in omejitev. Misli vam bodo uhajale domov, saj boste hrepeneli po počitku. Privoščite si ga v večernih urah.