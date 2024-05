Oven

Zdelo se vam bo, da je pasivnost zares za vami. Ko boste zamenjali prestavo, vas nihče več ne bo mogel ustaviti. Pazite se finančnih nihanj, ki so pred vami. Trenutno je stanje še stabilno, toda to ne bo trajalo večno. Če razmišljate o temeljiti spremembi, bo danes primeren čas za ukrepanje. Toda ne zaupajte vsem ljudem, saj vam bodo številni zavidali imenitne načrte.

Bik

Današnji dan bo poskrbel za veliko preizkušenj. Čakajo vas nove delovne obveznosti, pripraviti se boste morali na intelektualne preizkušnje, a jim boste zagotovo kos. Pokažite pripravljenost do dela. Do okolice in prijateljev se ne obnašajte gospodovalno ali vzvišeno.

Dvojčka

Z aktivnostjo ste si nabrali nove moči. V vaše življenje prihaja obdobje, ko boste potrebovali pozornost in naklonjenost bližnjih. Sami ste odgovorni za svoje življenje in prihodnost, toda po pomoč se lahko še vedno obrnete na bližnje. Imejte to v mislih, ko se boste znašli na razpotju. Prisluhnite sebi in svojim mislim. Odkrili boste marsikaj.

Rak

Znašli se boste v središču pozornosti, kar vam bo nadvse godilo. Že dolgo niste bili tako občudovani, zato bo to dogajanje v vas prebudilo nekaj povsem novega. Po dolgem času boste spet verjeli vase, brez težav pa se boste spopadli tudi z izzivi, ki se vam bodo pojavljali na poti.

Lev

Planeti vam bodo danes naklonjeni. Morda boste razmišljali o tem, kako se lotiti določenih odnosov, ki so jih v zadnjem času načeli konflikti. Ne odlašajte predolgo, saj bodo v nasprotnem primeru zamere le še globlje. Pri delu boste opravili obveznosti brez večjih zadržkov in omejitev. Misli vam bodo uhajale domov, saj boste hrepeneli po počitku. Privoščite si ga v večernih urah.

Devica

Čeprav niste pretirano leni, obožujete spanec. Budilka vas bo danes spravila ob pamet. Globoko vdihnite in kot bi mignil boste pripravljeni na nov dan. Za dobro jutro si privoščite skodelico dobre kave in vaše misli bodo prebujene. Naredite si seznam obveznosti, ki jih želite opraviti čez dan. Veseli boste, ko boste videli, koliko stvari lahko obkljukate.

Tehtnica

Počutje bo boljše. Nov delovni dan bo primeren za nove začetke in vi boste danes pokazali vso navdušenost nad novim projektom. Pripravljeni boste na nove podvige. Dan boste začeli zagnano, vztrajno in osredotočeno. Zvečer pa si le privoščite manjši zaslužen oddih. Zadihajte, malenkost upočasnite svoj tempo.

Škorpijon

Znova boste nadaljevali s pridnostjo pri zadanih obveznostih. Vse stvari bodo morale biti na svojem mestu. Ne pretiravajte. Prav je, da ste natančni, toda vse ima svoje meje. Včasih je prav, da opravimo obveznosti površno, saj jih tako lahko oddamo v načrtovanem roku. Premislite, kaj se vam bolj izplača.

Strelec

Dan bo kot nalašč, da se lotite projekta, o katerem ste že dolgo premišljevali. Razmišljanje končno spremenite v dejanja in presenečeni boste, kako bodo stvari kar same od sebe stekle. Če ste po naravi bolj umirjena in sproščena oseba, boste začutili naval nove energije. Tisti, ki ste po naravi dokaj impulzivni, pa bodite pazljivi in ne pretiravajte.

Kozorog

Vse, kar boste danes počeli, utegne imeti nekoliko grenak priokus, zato ne rinite v težave. Ko boste prišli do ovire, raje odnehajte. Ljudje v vaši okolici bodo nekoliko negotovi, zato jim ne poskušajte česarkoli vsiljevati. Nove poti vas ne bodo pripeljale daleč, zato raje malo počakajte, preden se boste podali v nove avanture.

Vodnar

Danes boste razrešili veliko skrbi in težav, ki so vas pestile v zadnjem času. Čaka vas zelo družaben dan, poln pogovorov. Ugotovili boste, da imate okoli sebe ljudi, na katere se lahko dejansko zanesete; vedno in povsod. Pazite na to, kako sumničavi ste v resnici. Zaupanje je temeljno. Naučite se tega. Počutje bo odlično.

Ribi

Današnji dan bo prav poseben, saj se boste podali novim dogodivščinam naproti. Morda se boste prav danes odpravili na pomembno večerjo ali družinski pogovor. Vsekakor boste nenehno v krogu svoje družine, kar vam bo pisano na kožo. Počutili se boste odlično, dan boste zaključili zadovoljni in srečni.