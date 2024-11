Oven

Danes vam bo jasno, da niste tako fit, kot bi lahko bili ali pa mora nekdo, ki vam je blizu, pričeti z dnevno telovadbo. Pojdite sami v fitnes ali pa peljite to osebo. Nikoli ni prepozno pričeti s kakšno aktivnostjo v življenju. Nivo vaše fitnes rekreacije se bo počasi in enakomerno dvigoval. To bo izboljšalo vašo mentalno in fizično kondicijo.

Bik

Danes boste prvi, ki boste izvedeli pomembno novico. Morali se boste tudi odločiti, komu jo boste povedali in komu ne. Manj ljudem boste zaupali, večje bodo možnosti, da informacija ne bo ušla do napačnih ljudi. Vsekakor premislite, komu jo boste zaupali in kdo so pravi prijatelji v takšnih časih.

Dvojčka

Stvari se bodo spremenile in znaki bodo danes zelo očitni. Vse, kar je včasih bilo trdno in stabilno, se bo podrlo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive večino časa, a včasih je tudi dobro, da pride nekdo mimo in malo premeša stvari, da se lahko znebimo odvečnih in nepotrebnih stvari.

Rak

S problemom ste se borili kar nekaj časa. Dobili boste dragocen vpogled v celotno zadevo in še danes boste vedeli, kako jo boste rešili. Odgovor bo prišel od nepričakovanega vira. Kako boste odreagirali na novo informacijo v vaši situaciji, bo odvisno od tega, kako odprti boste za spremembe.

Lev

To bo dan, ko boste imeli korist, ker se boste bolj zavedali vašega čustvenega stanja. Čeprav boste izkusili občutke, ki jih raje ne bi, nikar ne skrbite. Naučili se boste veliko o sebi, končno boste videli sebe in svoje probleme. Prilagodite perspektivo tako, da boste videli večjo sliko.

Devica

Čas bo pravi, da začnete deliti vaša čustva. Komunikacijske linije bodo odprte. Že težke teme boste obravnavali preprosto in rešili boste kar nekaj problemov. Sledite vašim občutkom in vsi problemi se bodo rešili. Vsekakor pa pred odločitvijo dobro premislite o poti do rešitve.

Tehtnica

Danes vas bodo drugi ustrahovali, ker kar naprej iščete njihovo odobritev. Pripravite se na stres, do prepirov bo prihajalo tudi med vami in vašim partnerjem. Partner vam bo želel predstaviti vaš potencial. Ne vzemite tega kot kritiko, drugi v vas vidijo le več potenciala. Prisluhnite jim in mogoče boste razumeli, kaj vam želijo povedati.

Škorpijon

Posamezniki se boste odločili za vlaganje v nepremičnine. Preden pa boste sprejeli dokončno odločitev, najprej razmislite o vseh aspektih in možnostih. V kolikor boste še vedno malce negotovi, se posvetujte s finančnim strokovnjakom. Z okolico boste imeli zelo turbulentne odnose.

Strelec

Izobraževanje in učenje vam bo predstavljalo zadovoljstvo. Dali boste vse od sebe in še posebej študentje se boste potrudili popraviti povprečje ocen. Spremljala vas bo sreča, zato boste opravili vse izpite in si zagotovili mirno in brezskrbno obdobje. Pomagajte družinskim članom.

Kozorog

Dan bo idealen za vpis na tečaj, inštrukcije, strokoven seminar ali znanstveno ekskurzijo v tujini. Srečno obdobje bo tudi za vse, ki se pripravljate na zagovor diplomske ali magistrske naloge. Ne spuščajte se v neznane situacije. Pripravljeni boste na spremembo videza, naredite določene radikalne korake.

Vodnar

Več kot se boste gibali in imeli svobodnih ter rekreativnih aktivnosti, tem bolje se boste tudi počutili. Največji sovražnik vašemu telesu in duhu bo lenoba. Nikar ne poležavajte pred televizijo. Šport vam bo zelo odgovarjal, saj se boste tako osvobodili stresa, svoje telo pa boste napolnili s pozitivno energijo.

Ribi

Odločili se boste za drugačen stil oblačenja, spremenili boste pričesko ali pa boste obiskali kozmetični salon. Več pozornosti posvetite nohtom in lasem. Negujte svoje telo! Pred vami je obdobje sprememb, ko bodo stare stvari počasi bledele, v vašem življenju pa se bodo odpirala nova poglavja.