Oven

Danes boste čustveno na tleh, kar bodo nekateri vzeli kot depresijo. Več časa namenite aktivnostim na prostem. Vsakodnevna hoja vam bo pomagala prebroditi težave in lažje boste uravnotežili vaša čustva. Rezultate boste videli že po nekaj dneh, kar vam bo prineslo tudi druge zdravstvene prednosti. Vsekakor morate nadaljevati s takim načinom življenja.

Bik

Današnji dan bo idealen za spremembo. To boste tudi začutili, ker se boste zavedli duševnih in čustvenih prednosti. Naš psihološki obraz zahteva, da se od časa do časa podamo v nove izkušnje, saj bi drugače obstali na mestu. Če ste deloholik, obstaja nevarnost, da boste pregoreli. Morali bi si vzeti tudi malo časa zase, preden bo prepozno.

Dvojčka

Malce boste izgubljeni, stvari boste hoteli čim prej končati. Preveč se boste gnali, zato boste izčrpani in delali boste napake. Ko boste prišli do duhovnega stanja, boste pozabili na nekaj zelo pomembnega. Upočasnite malo in nikar ne zamudite najbolj pomembne stvari. Počistite nered, ki je nastal. Poskrbite tudi za sprostitev.

Rak

Danes vam bo postalo jasno, da niste tako fit, kot bi lahko bili. Tudi nekdo, ki vam je blizu, bo moral ponovno pričeti z dnevno telovadbo. Najbolje bi bilo, da bi se skupaj odpravila v fitnes. Nikoli ni prepozno. Rezultati bodo vidni šele čez nekaj časa, toda telovadba bo izboljšala vašo duševno in fizično kondicijo.

Lev

Danes bo potovanje glavna tema dneva, razmišljali boste o dopustu ali daljših počitnicah. To bo pravi čas, da se posvetite gibanju. Stvari bodo napredovale kot načrtovano. Vsekakor pa si morate vzeti čas za ogled narave, kar vam bo razkrilo prijetno presenečenje. Dan bo vsekakor odličen.

Devica

Danes boste trmasti, ker vas bo nekdo usmeril v napačno smer in rezultat ga bo resnično zadovoljil. Zaradi tega boste postali še jezni. Namesto, da bi spremenili obnašanje, boste sledili napotkom, dokler vam to ne bo več godilo. Ko bo prišlo do tega, pa bo vsekakor čas za spremembe.

Tehtnica

Ne želite biti nikjer drugje kot doma, najverjetneje zaradi službene situacije, saj že nekaj časa ni rožnata. Ves čas razmišljate le o tem, da bi zagrnili zavese in se usedli na sedežno garnituro. Premagajte črne misli. Na ta način se zagotovo ne boste mogli znebiti negativnih čustev.

Škorpijon

Potrpljenje ni bila nikoli vaša vrlina, še posebej ne, kadar hrepenite po neki stvari. Torej, če je zunaj nekaj, kar si želite že dolgo časa, ne boste imeli dovolj potrpljenja, da bi lahko počakali, dokler ne bo cena nižja. Za vas bo polna cena čisto v redu – dokler boste lahko to stvar še danes prinesli domov in se z njo igrali.

Strelec

Prenehajte samo razmišljati o stvareh, ki bi jih radi naredili in prenehajte z iskanjem idealnega trenutka, da bi želje tudi uresničili. Uporabite vaš nagon, ki vas do sedaj še ni pustil na cedilu. Če mislite na določeno stvar, jo enostavno tudi naredite, še posebej če na to že dolgo čakate. Čas bo pravi za akcijo.

Kozorog

Danes boste uravnotežili zapletene stvari, recimo čustva in občutek za dolžnost. Poskrbite, da v prihodnje stres ne bo preveč vplival na vas. Težava je v tem, da vaša čustva prihajajo hitreje, kakor jih lahko dojemate. Medtem pa zaostajate glede vašega občutka za dolžnost in odgovornost.

Vodnar

Obstaja praktična realnost, ki krči vaš stil. Najverjetneje se že zavedate te omejitve. Najbrž niste preveč realistični glede določenih področij vašega življenja. Stvari bodo danes postale jasne, poskrbite za napredek. Prebite se skozi to blokado. Postali boste veliko močnejša oseba, ko se boste prebili čez to točko.

Ribi

Vaše razpoloženje bo danes dobro, čeprav boste morali biti previdni, da ne boste preveč očitno veseli pred drugimi. Če se ljudje ne bodo počutili dobro, jih ne silite v nič. Pomemben občutek za doložnost morate ubogati za vsako ceno. Dajte svoji pustolovski naravi nekaj praktične realnosti, uporabite jo bolj učinkovito.