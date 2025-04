Oven

Vaše počutje bo danes prej slabo kot dobro, čeprav brez posebnega razloga. Globoko v sebi boste čutili žalost, ki pa bo najverjetneje izhajala iz čustvenega področja. Tu se namreč v zadnjem času nič ne odvija po začrtani poti. Morda si preveč želite uveljaviti svojo voljo. Bodite potrpežljivi.

Bik

Naleteli boste na večjo težavo, vendar vam bo nekdo pomagal iz zagate. Ni lepo, da se na to osebo spomnite le takrat, ko vam gre slabo. Še posebej, ko ste veseli, ji pokažite, da ste hvaležni, da jo imate. Danes boste veliko premišljevali o sebi, predvsem pa se boste osredotočili na neuresničene načrte.

Dvojčka

Največ sreče in zadovoljstva vas danes čaka na zasebnem področju. Morda vam bodo sporočili prav posebno novico, ki bo tako vas kot vašega partnerja neizmerno osrečila. Zadovoljni boste v svoji koži, saj se vam bo zdelo, da se kopate v obilju. Tehtnice, le tako naprej!

Rak

Danes bo padlo kar nekaj priznanj in pohval, kar vas bo napolnilo z veseljem. Morda boste končno zaključili z neko zadevo, na kateri ste dolgo delali. Veste, da bo temu prav kmalu sledil težko zasluženi počitek. V zasebnosti se vam obetajo prav vesele spremembe, sprejmite jih z odprtimi rokami.

Lev

Obetajo se vam nove priložnosti in začetki na mnogih področjih. Morda proti pričakovanjem, boste danes veliko časa namenili razmišljanju o poslovnih zadevah, jutri pa boste z navdušenjem uporabili na novo rojene ideje. Pazite le, da se ne boste prenaglili, saj vas v tem primeru čakata neuspeh in razočaranje.

Devica

Danes lahko računate na pomoč ali nasvet izkušene in sposobne osebe, ki vam bo pomagala, da se boste izvlekli iz zagate. Kljub temu pa bo na vas, da sprejmete odločitev in vzamete stvari v svoje roke. Ne igrajte žrtve, saj s tem ne boste nikogar prepričali. Življenje je vaše in le vi lahko opravljate z njim.

Tehtnica

Z nečim se nikakor ne boste mogli soočiti, čeprav se boste trudili na vso moč. Bolj ko vam bodo želeli predstaviti resnico, bolj vztrajno si boste zatiskali oči. Potrudite se, da daste zato vsaj za danes vse skrbi na stran in se prepustite vsemu tistemu, kar v vas prebudi pozitivne občutke.

Škorpijon

Pred vami je dan, v katerem boste morali prijeti za delo, če ga želite še danes uspešno zaključiti. Nikar ne izgubljajte časa z nepotrebnimi opravki. Raje naredite samo tisto, kar je resnično potrebno. Pazite, da se ne prenaglite in da ne boste preveč odkriti, saj drugi vaše odkritosti danes ne bodo prenesli.

Strelec

Danes bo izražena potreba po svobodi. Vaša glava bo polna idej, ki jih boste lahko uporabili na službenem področju, zato ne ostanite v ozadju z njimi. Bodite samozavestni in se zavedajte, da vas v službi zelo močno potrebujejo. V zasebnosti pa bodite malce bolj previdni z besedami.

Kozorog

Vaše želje so vedno večje, skrajni čas pa je, da jih začnete tudi uresničevati. Ne ustrašite se nekoga, ki vas bo na vsak način želel prepričati v svoj prav. Od njega lahko vzamete samo kakšen nasvet, to je pa tudi vse. Pri pogajanjih s poslovnimi partnerji se boste odlično izkazali. Poskrbite za sprostitev.

Vodnar

Nekdo vas bo skušal vpeljati v nek posel, na katerega pa se ne spoznate. Pazite se lahkovernosti in pohlepa, saj za njiju utegnete plačati visoko ceno. Ostanite v poznanih krogih in na znanih poteh, saj se boste le tako lahko izognili izgubi. V zasebnosti pa boste morali malenkost tvegati.

Ribi

Danes ne varčujte z energijo. Sprostite jo s športnimi aktivnostmi ali pa z delom v službi. Do ljudi okoli sebe utegnete biti precej zahtevni, zato boste doživeli manjše razočaranje. Brzdajte se in ne pričakujte, da vam bodo ljudje vedno ustregli. Razočarani boste nad neko novostjo v službi.