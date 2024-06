Oven

Zelo uspešni ste pri postavljanju pravil, še bolj pa pri njihovem upoštevanju. Pazite pa, da ne bi postavili preveč pravil in pogojev v odnosih z drugimi, saj bi se vam v tem primeru prav zagotovo ljudje postavili po robu. Lahko bi se celo vse skupaj obrnilo proti vam! Zdravje: ne jemljite ga za samoumevnega.

Bik

Danes boste čustveno na tleh, kar bodo nekateri vzeli kot depresijo. Več časa namenite aktivnostim na prostem. Vsakodnevna hoja vam bo pomagala prebroditi težave in lažje boste uravnotežili vaša čustva. Rezultate boste videli že po nekaj dneh, kar vam bo prineslo tudi druge zdravstvene prednosti. Vsekakor morate nadaljevati s takim načinom življenja.

Dvojčka

Današnji dan bo idealen za spremembo. To boste tudi začutili, ker se boste zavedli duševnih in čustvenih prednosti. Naš psihološki obraz zahteva, da se od časa do časa podamo v nove izkušnje, saj bi drugače obstali na mestu. Če ste deloholik, obstaja nevarnost, da boste pregoreli. Morali bi si vzeti tudi malo časa zase, preden bo prepozno.

Rak

V zadnjem času ste se spraševali o smislu življenja. Enostavno, v življenju je potrebno najbolje izkoristiti svoje sposobnosti. Pomislite na stvari, ki jih lahko naredite bolje kot večina. Naredite raziskavo in potem postanite profesionalec na tistem področju, ki vam je najbolj všeč. Danes bo idealen dan ,da pričnete s tem potovanjem.

Lev

Današnji dan vam bo omogočil nenadna odkritja in hiter razvoj dogodkov, zato se odzivajte na podlagi prvega občutka in se nikar ne obotavljajte preveč. Tako bi le izgubljali čas, vi pa ga morate nujno pridobiti. Če ne bo šlo drugače, delo potegnite pozno v noč. Kdaj pa kdaj je potrebno stisniti zobe in se žrtvovati.

Devica

Že zjutraj se posvetite obveznostim ali aktivnostim, ki vas pomirjajo. Z malo sreče vam bo danes uspelo ohraniti vedro počutje, čeprav se stvari ne bodo odvijale tako, kot si boste želeli. Spoznali boste, da s pozitivnim pristopom tudi neželene situacije niso tako tragične. Zvečer boste nenavadno čutni.

Tehtnica

Komaj ste čakali, da si boste lahko oddahnili in današnji dan bo več kot primeren za to. Posvetite se družbi, ki jo že dolgo pogrešate in se nasmejte ob dobrem vinu. Na ljubezenskem področju se vam bodo morda danes uresničile skrite želje. Stopite korak naprej in naredite nekaj v tej smeri.

Škorpijon

Danes boste disciplinirani in počutili se boste, kot da ste dosegli vrh sveta. Naredili boste lahko prav vse. Čas bo pravi za pričetek novih projektov. Uspelo vam bo vse. A paziti morate, da ne boste komu v napoto. Včasih ste lahko svoj najhujši sovražnik. Verjemite vase in delajte samozavestno, v smeri vaših ciljev.

Strelec

Pred vami je naporen delovni dan, zato previdno. Ne hitite z delom, drugače bo lahko prišlo do napak! Kar se tiče odnosov, ste lahko zelo zadovoljni, saj imate okoli sebe res čudovite ljudi, na katere se lahko zanesete. Zdravje bo danes stabilno, kljub temu pa pazite, da boste spili dovolj vode.

Kozorog

Malce boste izgubljeni, stvari boste hoteli čim prej končati. Preveč se boste gnali, zato boste izčrpani in delali boste napake. Ko boste prišli do duhovnega stanja, boste pozabili na nekaj zelo pomembnega. Upočasnite malo in nikar ne zamudite najbolj pomembne stvari. Počistite nered, ki je nastal. Poskrbite tudi za sprostitev.

Vodnar

Danes boste zelo sočutni do drugih. Stopili boste z vaše poti, da bi pomagali prijatelju ali ljubljeni osebi v težkih časih. To bo najverjetneje v obliki čustvene podpore. Že to, da boste osebo poslušali, ji bo veliko pomenilo. Na koncu se boste tudi sami počutili veliko boljše, saj boste vedeli, da ste nekomu pomagali.

Ribi

Vaš odziv na stare občutke in spomine, ki bodo prišli na površje, bo močan. Določeni dogodki bodo sprožili spomine iz vašega otroštva. To bo lahko bilo malo preveč za vas, saj ste spomine na ta čas z namenom potlačili. Psihološko čiščenje vas bo pomladilo in energija se bo obnovila.