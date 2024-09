Oven

Spoznali boste, da izgubljate interes za stvari, ki so vam včasih nekaj pomenile. V realnosti nič nima pomena, razen tiste stvari, na katere se oseba naveže. Interes se izgubi, ker druga stvar dobi več pozornosti in je bolj pomembna. Otroci dajo pomen stvarem skozi njihovo domišljijo in tega se moramo odrasli ponovno naučiti, da se izognemo cinični miselnosti.

Bik

Nadrejeni imajo o vas veliko boljše in lepše mnenje, kot pa vam to dajo vedeti. V to se boste kaj kmalu tudi prepričali, ko boste dobili želeno napredovanje ali ponudbo za boljšo službo. Z odprtimi rokami sprejmite vse izzive. Obdobje je ravno tako ugodno za nakup ali prodajo nepremičnin.

Dvojčka

Dobili boste dobro priložnost končati poslovne obveznosti starejšega datuma in s tem upravičiti svojo vlogo pred sodelavci, a uspeh vam ne bo veliko pomenil. Takoj boste razmišljali o novih, oddaljenih ciljih. S poslovnimi partnerji se ne boste dobro razumeli. Čutite skrite načrte, ki dodatno vplivajo na vašo nervozo in občutek nezaupanja. Ocenite svoje možnosti in ne pretiravajte.

Rak

Vaše zamisli bodo predstavljale in vsebovale veliko tveganja, zato ne pričakujte poslovne in praktične podpore. Dodatno se zaposlite pri reševanju poslovnih težav, a ne za ceno prekinitve skupnih dogovorov. Poslovni partnerji ne bodo imeli dovolj dokazov za resnejše obtožbe, zato bodite mirni in sproščeni.

Lev

Občutili boste neprijeten vpliv neke osebe, ki vam bo skušala na vsak način vsiliti svoje mnenje, vi pa se ne boste mogli temu dovolj odločno upreti. Pazite, da zaradi svoje neodločnosti ne boste nato koga prizadeli, ko vam bo hotel dati dobronameren nasvet. Dobro premislite, preden boste izrekli kakšne besede.

Devica

Vidite, kaj je narobe in natanko veste, kaj morate storiti. Čas je, da zamisli spremenite v dejanja. Bodite pozorni na čustva, ki prihajajo od neke osebe, kajti utegnejo biti v nasprotju s tistim, kar si trenutno želite in bi vas zato lahko nekoliko vrgla iz vzpostavljenega ravnotežja. Ambicioznost in dosežki bodo tokrat pohvaljeni.

Tehtnica

Danes boste rabili podporo tistih, ki so vam blizu. Poiščite jo pri prijateljih, družini in ljubljeni osebi, nikar se ne trudite zavrniti ponujene roke pomoči samo zato, da bi sebi in drugim pokazali, da vse lahko postorite sami. Obnovite pretrgane vezi in na novo zgradite porušene mostove ter si na ta način zagotovite izhod iz obstoječih težav.

Škorpijon

Zaupajte svoji intuiciji in sprejmite koristen nasvet. Ne poskušajte se predstaviti kot strokovnjak na vseh področjih. Potrpežljivo čakajte na končni izid in dobiček. Včasih ni pomemben samo govor, ampak tudi čustva. Trudite se, a vam ne uspe nadzirati čustvenih odzivov.

Strelec

Trudili se boste vesti lepo, duhovito in šarmantno, a bližnji ljudje vas bodo napačno ocenili. Prepustite tudi drugim, da se obremenjujejo z zadevami, ki ne prinašajo materialnih koristi, pozitivnih učinkov ali obetavnih reklam. Vi se tokrat umaknite in poskušajte vplivati iz ozadja. Izogibajte se stresnim situacijam .

Kozorog

Občutek imate, da nekdo ovira ali upočasnjuje vaše poslovne cilje. Iskali boste učinkovitejši način, s katerim bi lahko izboljšali svoje razpoloženje in osredotočenost na delo. Ne boste podprli zgodbe sodelavca, saj bo temeljila na ponavljanju že znanih dejstev. Nezadovoljni boste, zato prevzemite pobudo.

Vodnar

Z določenimi dejavnostmi boste poskušali okronati svoje dosedanje zalaganje in znoj, ki ste ga vložili v neko delo. Morda boste to delali ravno takrat, ko bo vaša pozicija počasi slabela, zato se boste lahko hitro precenili. Ne odločajte se v naglici in brez podrobne analize vsega, kar bi lahko izgubili.

Ribi

Zdelo se vam bo, da pričakujete preveč. Na področju poslovanja ste si zadali cilj, ki trenutno ni uresničljiv. Spoznanje bo danes morda malce boleče. Ne obupajte. Pred vami je odlično obdobje, zato poizkušajte še naprej. Na področju dela lahko kmalu pričakujete mamljivo ponudbo. Svetujemo vam, da jo podrobno pregledate. Vsekakor jo boste sprejeli, toda le zato, ker boste želeli nekomu ustreči.