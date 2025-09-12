Oven

Morda ni prav, da želite biti glavni tudi takrat, ko ni vse v vaših rokah. V večernih urah lahko vezani predstavniki moškega spola pričakujete pogovor s partnerko. Ne prehitevajte dogodkov. Ženske predstavnice boste danes bolj optimistične glede vajinega razmerja. Partner vam bo predlagal kratek izlet. To bo utrdilo vajin odnos.

Bik

Pri delu vas že danes čaka veliko sprememb. Zagotovo bo vaš dan minil zelo pestro. V sebi boste ponovno začutili moč in zagon, ki vas je v preteklem tednu zapustil. Planeti bodo danes na vaši strani. Izkoristili boste vsako informacijo, ki vam bo zaupana, in sicer sebi v prid. Čaka vas uspeh, morda celo službeni izlet v tujino.

Dvojčka

Danes boste morali biti previdni, saj se vam v zadnjih tednih dogaja, da nekdo neprestano vtika nos v vaše zadeve. Bodite previdni, da se ne boste zapletli v prepir, ki bi lahko vodil v globljo zamero. Pričnite dan z optimističnim pristopom in se ne pustite motiti. Zaupajte v svoje sposobnosti in videli boste, da boste uspešni.

Rak

Pred vami je odločujoče obdobje v ljubezni. Definirajte svoja čustva, ki jih gojite do partnerja, saj boste le tako lahko ugotovili, ali je to, kar čutite, pravzaprav ljubezen. V nasprotnem primeru pa se bo kmalu vse skupaj končalo. Mnogi boste razočarani v ljubezni. Še vedno niste dobili tistega, kar si želite.

Lev

Zdelo se vam bo, da želite več, kot vam je ta trenutek ponujeno, zato ne boste oklevali. Poiskali boste nove možnosti in priložnosti za napredovanje. Vsekakor boste polni idej, čas pa se vam bo zdel neprecenljiv. Vaša samozavest bo na višku, kar bo vidno tudi pri vaših željah in ambicijah.

Devica

Zdi se, da ste v zelo pomembnem obdobju. Pri delu bo vladala napetost, znašli se boste na razpotju, saj se boste morali na delovnem mestu opredeliti glede zelo pomembnega vprašanja. Prisluhnite sami sebi in svoji intuiciji in videli boste, da vas ta ne bo pustila na cedilu.

Tehtnica

Današnji dan bo idealen za učenje in za pisanje seminarskih nalog. Imeli boste boljšo mentalno moč kot običajno, kar vam bo pomagalo na prav vseh področjih. Zelo ste sposobni in znate razmišljati, zdaj to samo še uporabite. Vsekakor izkoristite to možnost in vse se bo odlično izteklo.

Škorpijon

Zdi se, da se boste prav danes žrtvovali za delo, ki ga opravljate. Čeprav si želite več prostega časa, veste, da trenutno to ni mogoče. Zagotovo lahko pričakujete podaljšan delovnik. Ne pritožujte se, saj morate nadoknaditi, kar ste v preteklosti izgubili. Četudi se boste znašli pred težavo, ne dramatizirajte.

Strelec

Danes boste zelo pogumni. Če še nimate ustaljenega odnosa, se vam bo zdelo, da želite dvoriti vsakomur, ki vas privlači. Umirite svoje strasti, malce boste morali še počakati. Vezani boste čutili, da vam partner ne izkazuje vse pozornosti, ki jo potrebujete. Pokažite mu, da želite postati središče njegovega življenja.

Kozorog

Težava, za katero ste mislili, da ni rešljiva, se bo končno razrešila, kar vam bo pričaralo nasmeh na obraz. Delovne težave se bodo zdele preteklost, zato se veselite novih izzivov. Veselo novico zaupajte svojim najbližjim. Pazite na finance in na zapravljanje denarja. Razmislite, katere stvari so zares pomembne in katere ne.

Vodnar

Pri delu se boste danes soočali z negativno energijo in prepiri. Vsekakor brzdajte temperament in se nikar ne zapletite v kakšno skrajno situacijo. Pustite stvari raje pri miru, kajti brez vašega posredovanja se bodo rešitve zagotovo pokazale same od sebe. Usoda je v vaših rokah, toda ne ukrepajte vedno takoj.

Ribi

Samske bo lahko ravno danes doletela ljubezen. Zdelo se vam bo, da je prišla v vaše življenje povsem nepričakovano in nemudoma. Ne dvomite vanjo, sledite svojim občutkom. Vezani boste tudi danes ravnodušni glede svojega čustvenega življenja, toda nežnejši spol morda malce manj kot moški.