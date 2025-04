Oven

Nekaj se bo za vedno končalo, temu pa bo sledilo obdobje samote, ki ga boste izkoristili za razmišljanje. Marsikaj boste izvedeli o sebi. Veliko od tega vam ne bo všeč, vendar vedite, da imate še vedno čas, da se spremenite. Bodite zmerni, to vam bo prineslo zadovoljstvo. Razmislite, kaj boste delali v bodoče.

Bik

Občutiti utegnete rahlo temačen vpliv, ki vas lahko sooči s krizo ali pa nujno preobrazbo. Čas bo primeren tudi za razčiščevanje zadev, zato nikar ne odlašajte. Posvetite se vsemu tistemu, kar imate radi, saj vas bo le to sprostilo in ponovno priklicalo nasmeh na obraz. Ostanite na realnih tleh.

Dvojčka

Pred vami je nadvse odličen dan, ki vam bo omogočal sodelovanje z ljudmi. Danes boste sprejeli tudi nek zelo koristen dogovor. Spremembe si zato lahko obetate na finančnem področju, kjer se boste vedno bolj približevali svojemu cilju. Uspeh je neizbežen, zato pripravite teren.

Rak

Denarju omogočite kroženje, saj ne more rasti, če nenehno omejujete njegovo gibanje. Pogovorite se z osebo, ki se spozna na finančne zadeve in dovolite, da vam predstavi tudi tveganja, ki jih povlečejo za seboj naložbe. Kaj kmalu se vam obeta neka ponudba v zasebnosti ali v poslu.

Lev

Danes vas čaka prijetno vzdušje, primerno za zabave in razna druženja. Dali boste vse od sebe, da se boste le imeli dobro. Skrajni čas je že, da prenehate trpinčiti sami sebe. Pogumno naredite korak naprej k lepši prihodnosti. Verjemite, da bo ljubezen prišla takrat, ko jo boste najmanj pričakovali.

Devica

Danes se boste nedvomno lotili mnogih novih načrtov, ki se bodo dotaknili tako zasebnosti kot posla. Želite si mnogih sprememb, zato nima smisla, da bi še naprej oklevali. Naredite vse, kar mislite, da je potrebno za uspeh in prav kmalu boste želi pozitivne rezultate. Pazljivo na cesti.

Tehtnica

Spoznali boste, da ves čas ravnate tako, kot hočejo drugi. Čas je za spremembe. Ugotovili boste, da niste tako nemočni, kot se vam je do zdaj zdelo. Sprejmite spremembe pozitivno naravnani in brez strahu. Razmišljali boste tudi o denarju, ki ste ga privarčevali. Dobili boste neko novo idejo.

Škorpijon

Mogoče boste zaradi viška energije nekoliko preveč zahtevni ali pa si boste postavili nerealne cilje. Bodite bolj previdni, če boste počeli kaj nevarnega, da se boste izognili tveganju. Danes vas bo vodila intuicija, prepustite se, in morda boste prav s pomočjo duhovnega vodenja spremenili neke stvari.

Strelec

Pričakujte neke nove načrte za prihodnost, ki pa jih boste zelo težko uresničili. Danes raje uživajte v naravi, odpravite se v gozd ali na travnik. Sprostite se! Popadla vas bo tudi neka nenavadna želja, da bi storili tvegan korak naprej. Le pogumno, prinesel vam bo občutek svobode.

Kozorog

Dobro bi bilo, da se o neki stvari posvetujete z drugimi ljudmi. Vključite se v kakšno izobraževanje. Poskušajte s pozitivno energijo, ki jo boste izžarevali ves dan, uresničiti svoje zamisli. Posebej se to nanaša na materialno stisko in dileme povezane s tem. Bodite pripravljeni na sklepanje kompromisov.

Vodnar

Mučila vas bo nespečnost, bili boste nemirni, zato pred spanjem malo potelovadite ali pa se sprehodite na svežem zraku. Čez dan uživajte lahko hrano, ki se ne prebavlja dolgo, kajti prebavne motnje so lahko velik krivec za pomanjkanje spanca. Spotite se in utrudite. Ne obremenjujte se s težavami in nerešenimi medosebnimi odnosi.

Ribi

Vezani boste partnerja boste prepričali v nekaj, za kar se sam ne bi nikoli odločil. Povezava, ki jo bosta čutila danes, bo neverjetna. Res je, da je razmerje polno padcev in vzponov, zdaj prihaja čas, ko se pripravite na vzpon. Samski: počakajte še malo in videli boste, kaj pomeni sreča.