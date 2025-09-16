Oven

Že v dopoldanskem času boste polno zasedeni. Zdelo se vam bo, da vam delo ne omogoča umirjenega dihanja. Če boste nadaljevali s takim tempom, se bo vaše telo zagotovo izčrpalo. Premislite o jogi ali meditaciji, saj boste samo na tak način vzpostavili ravnovesje med fizičnim in mentalnim.

Bik

Danes boste prišli do nove ugotovitve. Zdelo se bo, da ste dosegli osebni razvoj. Nove izkušnje, ki so pred vami, vas bodo oplemenitile. Mnogi vam že sedaj zavidajo, toda ne skrbite. Sledite svojim ciljem in pokažite vso zagretost na področju dela. Nič ni narobe, če ste ambiciozni, ravno nasprotno.

Dvojčka

Danes boste z mislimi daleč proč. Težave, ki jih imate, vam ne bodo omogočale mirnega dne. Tisti, ki ste vezani, ne pozabite na najbližjo osebo. Tudi ona potrebuje malce vaše pozornosti. Vsi imamo kdaj težavno obdobje, zato ne mislite le nase. Videli boste, da vam bo partner stal ob strani. Samski boste danes zelo zaprti.

Rak

Danes boste morda malce zamišljeni. Vaše misli bodo daleč proč, osredotočene na prihodnost. Naj vas razmišljanje in sanjarjenje ne zaslepi, saj bo delo tako zagotovo trpelo. Danes boste še kako potrebovali motivacijo. Stisnite še malo. Finance: stabilnost je dosežena, večji odlivi pa so še pred vami.

Lev

Tisti, ki niste v ustaljenem odnosu, boste danes polni energije. Sprva boste žareli pri svojemu delu, nato pa boste navdušeno spoznali, da vas opazuje mnogo ljudi. V večernih urah boste lahko spoznali nekoga, ki vas bo neizmerno privlačil. Tisti, ki ste v ustaljenem razmerju, boste zvečer pokazali, kako zagreti ste za partnerja.

Devica

Dan boste želeli preživeti aktivno, toda tega vam finance žal ne bodo dopustile. Ne dolgočasite se. V življenju ne gre vedno vse po načrtih, zato popestrite večer z družabnimi igrami. Delovni dan bo minil zelo hitro. Nove delovne obveznosti ter učenje in priprava vas bodo zamotili.

Tehtnica

Zdelo se vam bo, da vas nihče ne razume, zato s sodelavci danes ne boste vzpostavili dobre komunikacije. Nič za to, vsak od nas doživlja vzpone in padce. Finance bodo končno stabilne. Zahvalite se partnerju, ki vas posluša in vam svetuje. Povabite ga na večerjo. Zdravje: premislite o svoji fizični aktivnosti.

Škorpijon

V ljubezni boste tudi danes malce ljubosumni. Zdelo se vam bo, da ne morete zaupati partnerju. Morda v resnici ne zaupate sebi? Premislite. Pogovorita se, saj bosta le tako lahko rešila vsa odprta vprašanja. Samski bodite pripravljeni, zagotovo se boste znašli v vlogi plena, ulovil pa vas bo nekdo, ki vam bo pisan na kožo.

Strelec

Ohranite ideje zase, tako se boste izognili sporom. Prav je, da izrazite svoje mnenje, toda danes bodo nesoglasja prehuda, zato se bo potrebno zadržati. Če boste ravnali nepremišljeno, pa lahko pričakujete zaplete in prepire. V sebi boste čutili nemir. Res je, da vam v zadnjem času ne gre vse od rok.

Kozorog

Če načrtujete večje izdatke, si naredite načrt. Tako boste lahko mirni glede prihodnosti. Pri delu boste zelo zagnani, saj ste prepričani, da vam bo to v prihodnosti omogočilo stabilnejše finančno stanje. Delovni dan bo minil hitro, pričakujte zelo dinamičen večer, poln smejanja. Smeh je pol zdravja!

Vodnar

Današnji dan bo zagotovo eden boljših. Na čustvenem področju boste danes pokazali svoja najgloblja čustva in najgloblje občutke, ki jih gojite do svojega partnerja. Tudi samski boste danes zelo čustveni. Svojo pozornost in naklonjenost boste izkazovali vsem prijateljem in bližnjim. Če boste odšli ven, vas bo zagotovo nekdo prav prijetno presenetil.

Ribi

Nadzorujte se, saj obstaja nevarnost zmot, ki vam zagotovo ne bi prinesle nič dobrega. V popoldnevu pokličite prijatelja in videli boste, da vam bo odleglo. Delovne obveznosti boste vnesli tudi v vaš dom. Pretirana živčnost zaradi dela pa bo lahko doma ogrozila odnose. Previdno!