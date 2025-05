Oven

Spomnili se boste na priložnost za zaslužek, naredili boste poslovni načrt, ki bo perspektiven. Danes bo razumevanje doseženo s pomočjo prijatelja. Presenečeni boste, ker se boste še vedno počutili slabo od naključne hrane in slabega spanca. Sporočila, na katerega že nekaj časa čakate, najverjetneje še ne boste dobili.

Bik

Uživali boste ob ogledu filma s posebno osebo ali v družbi prijateljev. Vaša sposobnost, da se lahko popolnoma predate drugim in odmislite skrbi, je enkratna. Vitalnost in moč se bosta vrnili in to ravno ob pravem času, da boste zaključili del projekta ali pa boste pričeli z novim. Sledite svoji intuiciji in delo bo še boljše.

Dvojčka

Nekdo bo prav škodoželjen, zato pazite, komu boste danes zaupali in koga boste spustili do sebe. Še posebno, če boste sklepali nova poznanstva, ne bodite naivni, saj veste, da ste se že velikokrat opekli. Vsi ljudje na žalost niso dobrega srca, ampak se za njihovimi nameni skriva marsikaj.

Rak

Prevzela vas bo žalost, pa še sami ne boste vedeli, zakaj. Ne obremenjujte se preveč, saj bo že jutri boljši dan. Danes se skušajte posvetiti tistemu, kar vas pomirja in sprošča. Če se le da, v vse skupaj zvlecite še partnerja. V kolikor zaradi obveznosti ne bosta zmogla tega storiti popoldne, se razvajajta vsaj večer.

Lev

Vztrajali boste pri svojem, pa čeprav ne boste popolnoma prepričani, da imate prav. Najbolje bi bilo, da bi še enkrat premislili vse skupaj. Priznajte morebitno napako. Naj vas ne bo strah, da bi tako kaj izgubili, kvečjemu pridobili boste. Vezani stojte partnerju ob strani, saj bo potreboval vašo oporo, samski pa se ozrite okoli sebe.

Devica

Na poslovnem področju boste doživeli pomemben preobrat, ki bo posledica vaših preteklih odločitev. Če ste vse do sedaj dvomili v njihovo pravilnost, boste zdaj končno vedeli, da ste ravnali pravilno. Vaš pogled bo usmerjen v prihodnost, pogumno pa boste delali prve korake.

Tehtnica

Poguma in iznajdljivosti vam ne bo primanjkovalo. Nobena delovna obveznost vam ne bo prezahtevna, vendar se še ne boste mogli pohvaliti s kakšnimi večjimi finančnimi prihranki. Spremenili boste tudi neke načrte, ki so povezani s skupnim življenjem ali podpisom pogodbe.

Škorpijon

Še vedno lahko pričakujete nihanja v razpoloženju. Obstaja nevarnost pojava glavobola, zato previdno, saj se ne boste počutili najbolje. Priporočamo več fizične aktivnosti, saj boste tako pregnali glavobol in sprostili svoje telo. Še vedno boste čustveno razposajeni. Želeli si boste druženja in ljubezni, tako samski kot vezani.

Strelec

Danes boste predani svojemu partnerju. Čutili boste močna čustva, ki vas bodo spremljala cel dan. Zjutraj ne boste želeli vstati, saj vas misel na delo ne bo navduševala. Vseeno bo danes delovna storilnost na višku, zato boste kos vsem obveznostim. V službi boste zelo aktivni in delovno zagnani. Pazite na zdravje, saj se boste lahko zvečer počutili slabše in boste zelo utrujeni.

Kozorog

Vezani boste čutili, da se vaše razmerje izboljšuje. S partnerjem bosta dosegla stabilno raven razumevanja. Komunikacija je v razmerju temeljna, zato je prav, da izražate svoje skrbi in pomisleke. Predstavniki moškega spola boste zares zagreti za svojo boljšo polovico. Samski pričakujte veliko nežnih trenutkov, predvsem v večernih urah.

Vodnar

Počutje bo danes zelo dobro. Dan bo pravi za vse vrste fizične aktivnosti, zato ne odlašajte. Popestrite si ga s svojimi najljubšimi športi. Telesna vadba vam bo vrnila vitalnost in energičnost, ki se bo poznala na vseh področjih. Na delovnem mestu lahko pričakujete pozitivne spremembe.

Ribi

Počutje bo tudi danes neverjetno. Zdelo se vam bo, da ste se zbudili kot novi. Čaka vas naporen dan, še posebej na delovnem mestu. Pazite na stres, saj bo na vas vplival predvsem zvečer. Popoldan si privoščite druženje s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Naporen delovnik vam je v zadnjem času to preprečeval, zato je skrajni čas, da se jim posvetite.