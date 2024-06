Oven

Potrpljenje ni bila nikoli vaša vrlina, še posebej ne, kadar hrepenite po neki stvari. Torej, če je zunaj nekaj, kar si želite že dolgo časa, ne boste imeli dovolj potrpljenja, da bi lahko počakali, dokler ne bo cena nižja. Za vas bo polna cena čisto v redu – dokler boste lahko to stvar še danes prinesli domov in se z njo igrali.

Bik

Prenehajte samo razmišljati o stvareh, ki bi jih radi naredili in prenehajte z iskanjem idealnega trenutka, da bi želje tudi uresničili. Uporabite vaš nagon, ki vas do sedaj še ni pustil na cedilu. Če mislite na določeno stvar, jo enostavno tudi naredite, še posebej če na to že dolgo čakate. Čas bo pravi za akcijo.

Dvojčka

Danes boste uravnotežili zapletene stvari, recimo čustva in občutek za dolžnost. Poskrbite, da v prihodnje stres ne bo preveč vplival na vas. Težava je v tem, da vaša čustva prihajajo hitreje, kakor jih lahko dojemate. Medtem pa zaostajate glede vašega občutka za doložnost in odgovornost.

Rak

Obstaja praktična realnost, ki krči vaš stil. Najverjetneje se že zavedate te omejitve. Najbrž niste preveč realistični glede določenih področij vašega življenja. Stvari bodo danes postale jasne, poskrbite za napredek. Prebite se skozi to blokado. Postali boste veliko močnejša oseba, ko se boste prebili čez to točko.

Lev

Vaše razpoloženje bo danes dobro, čeprav boste morali biti previdni, da ne boste preveč očitno veseli pred drugimi. Če se ljudje ne bodo počutili dobro, jih ne silite v nič. Pomemben občutek za dolžnost morate ubogati za vsako ceno. Dajte svoji pustolovski naravi nekaj praktične realnosti, uporabite jo bolj učinkovito.

Devica

Ni dobra ideja, da govorite in opravljate za hrbtom. Če imate težave z nekom, bi bilo najbolje, da bi se s to osebo direktno pogovorili. Vzdrževanje zaupanja bo sedaj zelo pomembno. Tak odnos vam bo odprl veliko vrat. Verjemite v to, da bolj ko imate ljudi radi, več ljubezni vam bodo vrnili.

Tehtnica

Napačna informacija se bo razširila med družinskimi člani ali po soseski in povzročila bo nepotrebno razburjenje. Ne sprejmite nikakršne govorice, ki jo boste slišali, dokler je ne boste preverili sami. Na koncu se bo lahko obrnilo celo tako, da ne bo nič takšnega. To ne bo najbolj primeren čas za načrtovanje ali kakršenkoli izlet.

Škorpijon

Zvezde bodo premešale ustaljen poslovni ritem. Ne boste doživeli pomembnejših sprememb in pričakovanih premikov na bolje, a se boste vsaj izognili določenim težavam. Nadrejeni bodo opazili vaš zagon in pridobili boste njihovo zaupanje. Pripravite se na intenzivnejši priliv informacij. Povečale se bodo domače in družinske obveznosti.

Strelec

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju. Neuspeh boste doživljali zelo fatalno!

Kozorog

Pričakujete lahko vzpon na lestvici, napredovanje, povišanje ali prehod na novo delovno mesto. To ne bo lahko in brez težav, a v končni uspeh ne bi smeli dvomiti. Lahko da boste dobili ponudbo za štipendijo ali sodelovanje na pomembnem simpoziju. Prijalo vam bo, ker bo vaš ugled v poslovnem svetu narastel, kar bo pozitivno vplivalo tudi na vašo samozavest.

Vodnar

Od vas se bo pričakovalo, da boste pomagali sodelavcem, da boste sodelovali pri novem projektu in da boste mlade osebe vpeljali v svoj posel. Morda boste začutili, da je nastopil čas za umik. Mlajšemu, neizkušenemu šefu boste povedali svoje kritično mnenje, a če se boste želeli boriti zase, storite to na miren, diplomatski način.

Ribi

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari. Počutje in vitalnost bosta na izvrstni ravni.