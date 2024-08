Oven

Naleteli boste na ovire pri izpolnjevanju vaših sanj. Vedite, da bo čas pomenil največ. Poglejte na zadevo še z drugega zornega kota. Ovire bodo na vaši poti zato, ker bodo skrbele, da ne boste zašli s prave poti. Bodite potrpežljivi in vrata se bodo odprla, ko bo prišel pravi čas za to. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Bik

Danes boste delovali v situaciji, ki bo stresna in vam bo povzročila skrbi. Vedite, da ne obstaja samo negativna pot, raje poskusite z bolj pozitivno. Pozitivna reakcija bo prinesla pozitivne rezultate. Vzemite si nekaj časa in preučite, kako boste popravili situacijo na pozitiven način, da boste dobili boljše rezultate.

Dvojčka

Poskušali boste pohvaliti neko osebo, a bo vašo pohvalo vzela kot obliko manipulacije. Težava se bo pojavila zaradi laskanja, da bi vas imeli radi. Čeprav bodo bile prijazne besede upravičene, bo motiv za tem laskanjem iskanje samega sebe. Pohvala ne sme imeti skritih namenov, drugače posameznik, ki mu je namenjena, to sprejme kot neiskrenost.

Rak

Ujeti ste v neko svojo iluzijo. Postanite realistični, odmislite tisto, kar stimulira vašo domišljijo. To bo dan, ko se ne boste želeli dokončno odločiti o nečem, ker imate zdaj od tega korist. Če se že boste morali odločiti, si vzemite dovolj časa za premislek in ne sanjarite o tistem, kar se še ni in se nikoli ne bo zgodilo.

Lev

To bo čas, ko bodo vaši nadrejeni podrobno opazovali, kaj delate in kako delate. To vsekakor ne bo dober čas, da bi delali napake. Zato si vzemite čas in dvakrat preverite pomembnejše stvari. Končajte vse nedokončane projekte, saj dlje kot boste čakali, težje boste vse skupaj pregledali in končali.

Devica

Danes boste zelo sočutni do drugih. Stopili boste z vaše poti, da bi pomagali prijatelju ali ljubljeni osebi v težkih časih. To bo najverjetneje v obliki čustvene podpore. Že to, da boste osebo poslušali, ji bo veliko pomenilo. Na koncu se boste tudi sami počutili veliko boljše, saj boste vedeli, da ste nekomu pomagali.

Tehtnica

Strastno boste zagovarjali svoje mnenje. Ker o določenih stvareh že nekaj časa premišljujete, se vam bo zdelo primerno, da jih poveste in utemeljite. Pri tem boste potrebovali podporo z ženske strani, vendar ne bodite razočarani, če je ne bo. Bodite pozorni pri izbiri besed, saj boste le s pravimi spremenili razmišljanje drugih ljudi.

Škorpijon

Energije boste imeli na pretek. Dokončajte opravila, ki ste jih že pred časom začeli. V svojem zanosu bodite pozorni na izrečene besede, saj niso vsi ljudje tako močni kot vi. Zvečer izkoristite svoj magnetizem in bodite inovativni. Zvezde vam bodo naklonjene, dan bo lahko čaroben.

Strelec

Vaša ustvarjalnost bo na višku. Poskusite zaključiti odprte projekte. Sprostili se boste do te mere, da vam bodo besede lažje šle z jezika. To bo všeč vaši boljši polovici. Ne bodite presenečeni nad prebliski iz podzavesti, saj vam bodo ti pomagali na poti k lepšemu življenju.

Kozorog

Bodite bolj odprti in pojdite med ljudi. Pokličite kakšnega prijatelja, prijateljico in se pojdite zabavat. Ko se boste razvedrili, boste še bolj uspešni pri delu. Bodite bolj pazljivi pri pogovorih v družinskem krogu, saj bo nekdo od vaših bližnjih lahko nakazal, da mu ne posvečate dovolj pozornosti. Ne imejte slabe vesti.

Vodnar

Dan bo ugoden na področju dela, saj vam bo prinesel nove priložnosti in nove ideje za sedanji posel. Lahko pa se ozrete tudi za kakšnim napredovanjem. Tisti, ki iščete službo, jo boste iskali z veliko mero vztrajnosti, poguma in samozavesti. Vsepovsod, kjer bo posredi delo, povejte jasno in glasno, katere so vaše prednosti.

Ribi

Če imate težave z razumevanjem romantičnega partnerja, bi bilo dobro, da bi se za nekaj časa nehali truditi. Dejstvo je, da bo ljubljena oseba videla vaše dejanje kot nedobrodošlo prekinitev, če ne tudi kot nekaj nesramnega. Prijatelj bo imel težak dan in ne bo ravno najboljša družba. Če boste govorili s prijateljem, bodite kratki.