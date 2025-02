Oven

Če ste na začetku novega poznanstva, ne pozabite na iskrenost, saj bi v nasprotnem primeru zapravili ugodno priložnost. Verjemite vase in dovolite samozavesti, da privre na dan, saj boste le tako uspešni. Sicer pa je pred vami dan, ki ga le dobro izkoristite. Odpravite se na izlet, ki vas bo še dodatno okrepil.

Bik

Današnji dan bo v vas sprožil različne občutke. Ta čas bo zahteval še več potrpežljivosti in preudarnosti, zato pazite, kaj boste počeli in komu boste danes verjeli. Zaradi nekega spora ali nesoglasja boste nemirni. Pomembno je, da stvari najprej razčistite sami pri sebi.

Dvojčka

Čas, ki je pred vami, vam bo omogočil nepričakovana odkritja, ki vas bodo močno razveselila. Polni boste upanja in zagona za prihodnost, kar bo dobrodošla sprememba še posebej pri vseh tistih, ki ste pred kratkim doživeli razočaranje na zasebnem področju. Ne pozabite na najbližje.

Rak

Danes bo vaše počutje več kot odlično. Poglobili boste nek pomemben odnos, kar bo v prihodnosti pokazalo koristne posledice. Vedite, da morate biti v prvi vrsti zadovoljni s seboj, šele nato vas bodo resnično vzljubili tudi drugi. Dogajanje na čustvenem področju pa bo naklonjeno tako vezanim kot samskim.

Lev

Znašli se boste v središču pozornosti, kar vam bo nadvse godilo. Že dolgo niste bili tako občudovani, zato bo to dogajanje v vas prebudilo nekaj čisto novega. Po dolgem času boste ponovno verjeli vase, brez težav pa se boste soočali tudi z izzivi, ki se vam bodo pojavljali na poti.

Devica

Začnite dan neobičajno. Telovadite že zjutraj ali pa pojdite na jutranji sprehod, tako boste napolnjeni z energijo in obveznosti vam bodo šle bolje od rok. Vaše fizično počutje bo dobro, tudi duševno boste mirni. To bo pravi balzam za dušo. Ne obremenjujte se z jutri, ampak živite za danes.

Tehtnica

Ne pričakujte preveč, saj obstaja velika verjetnost, da se ravno zaradi tega ne bi nič izcimilo. Raje ostanite na realnih tleh in verjemite, da v vaše življenje vse vstopi ravno ob pravem času. To vam bo v tolažbo ravno takrat, ko boste mislili, da se stvari ne odvijajo po vaše.

Škorpijon

Izza oblakov se bo kmalu spet pokazala jasnina, v to ne dvomite. Nič hudega ne ostane za vedno in nič lepega ni trajno. Tak je življenjski ciklus. Vse ovire, ki se pojavljajo, pa so zato, da se iz njih nekaj naučite. Ponujenega ne spreminjajte, ampak ohranite v prvotni obliki.

Strelec

Podali se boste na nepoznano pot, kar vas bo napolnilo z adrenalinom in mnogimi pričakovanji. Današnji dan boste še zelo dolgo pomnili, saj boste po vsej verjetnosti prišli do mnogih novih spoznanj. Ostanite pozitivni, četudi se stvari ne bodo odvijale po vaše. Prepustite se!

Kozorog

Danes boste nepričakovano naleteli na neko osebo. Lahko bo zelo privlačna ali ne toliko, a nikar je ne odslovite, čeprav boste mislili, da ni primerna oseba za vas. Iz določenega razloga vaju bo vesolje predstavilo prav danes. To ne bo samo priložnostno srečanje, obstaja tudi stvar, ki se ji reče usoda!

Vodnar

Že dalj časa v sebi skrivate želje, ki jim kar ne dovolite, da bi prišle na površje. Če boste še naprej svoja čustva in potrebe skrivali v sebi, verjemite, da se vam ne obeta nič lepega. Raje bodite iskreni do sebe in sprejmite vse, kar se skriva v vas. Izkoristite dan, ki je pred vami in pozabite na skrbi.

Ribi

Že zjutraj boste začutili, da vam ta dan ne bo najbolj naklonjen. Jasnino bodo prekrili nevihtni oblaki, vendar ne skrbite. Izvlekli se boste kot vedno doslej. Če boste le lahko, se izognite pomembnejšim opravkom. Pokličite prijatelja, na katerega ste skoraj pozabili in obnovite odnos. Ne veste še, kako prav vam bo kmalu prišel.