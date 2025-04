Oven

Danes boste zelo ustvarjalni, zato bo današnji dan več kot odličen za načrtovanje in razvoj. Če se ne boste pravočasno lotili dela, pa počasi ne boste mogli več slediti vsem obveznostim, ki vas bodo napadale z vseh možnih strani. Na zasebnem področju vas bo preganjala neka odločitev.

Bik

Danes boste vse opravili z odliko, zato boste dan zaključili dobre volje. Zadovoljni boste z rezultati. Pozitiven pristop pa ohranite tudi v prihodnje, saj veste, da je dogajanje le odraz vaših misli. Danes bo dan zelo ugoden tudi za reševanje pravnih zadev. Potrebujete več gibanja.

Dvojčka

V zadnjih dneh se pretirano predajate sanjarjenju. Raje se oklenite dela, saj boste le tako lahko želi zadovoljive rezultate. Tudi na čustvenem področju raje ne gojite prevelikih pričakovanj, da ne boste potem globoko razočarani. Spoznanja, do katerih boste prišli danes, vam bodo močno koristila.

Rak

V vašem ljubezenskem življenju ne bo večjih sprememb. Družabno življenje bo zadovoljivo, prijateljski odnosi pa vam bodo hranili dušo. Medsebojno spoštovanje bo rdeča nit, na osnovi katere boste druge ljudi presojali in sodili. Naj bodo vse možnosti odprte, ne glede na to, ali ste trenutno samski ali vezani.

Lev

Cilje imate visoko zastavljene, vendar ste jim v zadnjem času kar nehali slediti. Ne mislite, da vam ne more uspeti, le malo večjo mero zaupanja vase potrebujete v tem trenutku. Na zasebnem področju vas bo vsaka malenkost vrgla iz tira. Pomirite se in nikar ne dramatizirajte.

Devica

Danes si boste želeli več dogajanja, vendar se boste preko celega dne samo dolgočasili. Ne čakajte na druge, raje sami poskrbite za akcijo. Če boste stvari vzeli v svoje roke, se vam prav kmalu obetajo spremembe na mnogih področjih. Proti večeru poskrbite za zadovoljstvo vašega partnerja.

Tehtnica

Breme, ki je obstalo na vaših ramenih, bo vedno težje. Morda se vam bo na trenutke celo zdelo, da opravljate Sizifovo delo. Kar boste naredili, bo nekdo drug podrl, kar vas bo vedno znova spravljalo v obup. Morda ste se celotne naloge lotili z napačnim pristopom. Dobro razmislite.

Škorpijon

Na čustvenem področju vas čaka grenko razočaranje, ki vas ne bo pustilo ravnodušne. V najslabšem primeru se bo podrlo prav vse, v kar ste v zadnjem času verjeli in v kar ste vlagali. Nikar ne točite solz za nekom, ki vas ni vreden. Verjemite, da vas prava sreča čaka drugje. Poskrbite za zdravje.

Strelec

Odločno boste stopali po poti, polni samozavesti pa ne boste le danes. Čas bo odličen za uresničevanje zadanih ciljev, ki jim do sedaj še niste namenili posebne pozornosti. Ne obremenjujte se s tem, kaj bodo rekli drugi, saj ste pomembni le vi. Zaupajte predvsem vase in v svoje sposobnosti!

Kozorog

Danes bo odličen dan za sklepanje prijateljstev, saj bo razumevanje na najvišji ravni. Odnosi bodo harmonični, zato vas bo prevzel tudi globok notranji mir, ki ga boste želeli za vedno obdržati. Ne prenaglite se na pri denarnih zadevah, četudi si na vso moč želite neke pregrešno drage zadeve.

Vodnar

Najbolj zbrani ste takrat, ko ste v popolni osami. Zato se, če se le da, za nekaj časa odmaknite od vseh motečih dejavnikov in se sprijaznite z začasno samoto. Če se ne boste naučili živeti sami s seboj in se boste nenehno naslanjali na nekoga, ne boste spoznali prave sreče. Potrudite se.

Ribi

Danes boste razigrani in sproščeni. Po dolgem času se boste otresli vseh skrbi, ki so se vam nabrale in začeli boste uživati v življenju, v pravem pomenu besede. Čas pa ne bo najbolj primeren za nove začetke na čustvenem področju, zato se izogibajte vsakršnim strastnim zapletom.