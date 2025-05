Oven

Delali ste preveč in sedaj je čas, da zahtevate svoj kos zabave, saj vam je projekt, ki ste ga pred časom sprejeli, vzel preveč prostega časa. Prijal vam bo kratek počitek, privoščite si ga namesto odhoda v mesto. K sebi povabite prijatelja na kavico in dober ter kvaliteten pogovor. Prijalo vam bo.

Bik

Ste v obdobju, ko težko kontrolirate vaš nemir. Naredili boste vse, da se boste odpravili iz hiše, odšli boste v trgovino ali celo v trgovski center. Ne bodite preveč samokritični, če do konca dneva ne boste dosegli napredka. Če se ne boste mogli osredotočiti, z opravili zaključite in nadaljujete jutri.

Dvojčka

Leteli boste visoko in počutili se boste tako dobro, da boste želeli nekaj denarja zapraviti za prav posebno stvar. Na splošno boste bolj optimistični, ker so se vaši finančni dohodki povečali. Vsekakor pa bi bilo bolje, če bi malo počakali pred tako velikim nakupom in videli boste, kako se boste počutili čez nekaj dni. Premislite, da ne boste česa obžalovali.

Rak

Danes boste v stiku z vašo ranljivostjo. Kljub vsemu pa boste sprejeli izziv in delili vaša čustva s posebno osebo. Če boste nekomu povedali o vaših potrebah ali strahovih, boste razkrili le del enačbe. V mislih imejte, da resnična intimnost ni enosmerna, zato ne zapustite prostora, dokler tudi druga oseba ne bo povedala, kaj ji leži na duši.

Lev

Človek nima v navadi, da bi optimistične najave obdržal zase, a v vašem primeru bi bilo to še najboljše. Vaša samozavest bi lahko koga užalila in tega vsekakor ne želite, saj vašo idejo resnično podpirate. Vaše spretnosti so dovolj izpiljene, da vas bodo v vsakem primeru popeljale naprej. Zaupajte instinktu in naredite tako, kot vam bo narekovalo srce.

Devica

Obkrožite se s prijatelji in s sodelavci, na ta način boste ustvarili prijetno atmosfero. Vaše sanje so trenutno žive in razburljivo je, da jih lahko delite z isto mislečimi posamezniki. Na zabavi boste samski lahko našli tudi prijatelja, ki si ga želite. Tudi manjše in bolj osebno srečanje bi najbrž lahko delovalo.

Tehtnica

Branili boste vaša politična in socialna prepričanja, zaradi dogodkov v službi, doma ali v vaši skupnosti. Vaša edinstvena perspektiva je lahko navdihujoča za druge, zato se nikar ne držite nazaj, ko boste govorili o svojih idejah za prihodnost. A zapomnite si, prednost naj imajo stvari v sedanjosti in ne sanjarjenje o nerealističnih možnostih.

Škorpijon

Današnje popoldne bo po napornem delovniku kot nalašč primerno za druženje s prijatelji ali družinskimi člani. V ospredje bosta stopila dobra volja in sproščenost. Vaše zdravje bo zelo dobro, saj boste čutili notranje zadoščenje. Pazite le na finance in na odlive z bančnega računa. Čeprav se vam ne zdi, da pretirano zapravljate, bodite pozorni.

Strelec

Oseba, ki jo boste zavrnili, ne bo zadovoljna z vašim odgovorom, zato poskusite znova in z drugačnimi argumenti. Čeprav nimate občutka, da je zadeva v vaših rokah, se bo to kmalu pokazalo. Vezani pa ne boste vedeli, kaj storiti in kaj si želite. Postanite bolj samozavestni in odločnejši!

Kozorog

Zasnovali ste nov načrt na področju dela, saj želite oplemenititi svoje premoženje. Zvezde zagotovo niso naklonjene igram na srečo, zato poiščite drug načrt, saj ste sami zadolženi za lastno srečo. V službi boste danes polni energije in zagona. Tisti, ki že imate ustaljen odnos, boste v večernih urah romantično razposajeni.

Vodnar

Tudi danes boste zelo zagnani na delovnem mestu. Zdelo se vam bo, da vam nič in nihče ne more preprečiti, da bi dosegli zadane cilje. Optimističen pogled na svet se bo odražal tudi na vseh ostalih področjih. Tisti, ki ste vezani, boste v dvomih glede vaših odločitev. Previdno s financami!

Ribi

Včeraj ste se resnično spočili, telo ste napolnili z novo energijo. Pred vami je uspešen dan, poln dogodivščin. V službi boste kos novim delovnim nalogam, ki vam jih bodo naložili nadrejeni. Zelo verjetno boste morali danes celo malce podaljšati delovnik. Pazite na to, da boste svoji družini namenili dovolj časa. Nekdo si želi več vaše pozornosti.