Oven

Od vas se bo pričakovalo, da boste pomagali sodelavcem, da boste sodelovali pri novem projektu in da boste mlade osebe vpeljali v svoj posel. Morda boste začutili, da je nastopil čas za umik. Mlajšemu, neizkušenemu šefu boste povedali svoje kritično mnenje, a če se boste želeli boriti zase, storite to na miren, diplomatski način.

Bik

Nebo vašega družinskega življenja se bo razjasnilo. Napete situacije in odnosi se bodo umirili, kar vam bo dalo občutek varnosti in zaupanja v bližnje. S prijatelji boste prav tako imeli zelo pristen odnos. Vezali vas bodo skupni interesi in na skupnih izletih boste še posebej vi zelo uživali.

Dvojčka

Skrbelo vas bo zdravje starejšega člana družine, a njegovo stanje se bo izboljšalo, vi pa si boste lahko oddahnili. Dan bo prinesel družinsko slavje ali skupno kosilo, v katerem boste zelo uživali. Nekateri boste to izkoristili za objavo pomembnih novic ali predstavitev svojih načrtov. Pričakujte prehodne zdravstvene težave.

Rak

Prebudilo se bo vprašanje nasledstva ali skupne lastnine. Današnji vplivi vam ne bodo šli na roko, zato se ne zapletajte v takšne in podobne teme. Namesto dogovora bi lahko dobili prepir in nerazumevanje. Veliko vam bodo pomenile zabave, uživali boste v neobveznih pogovorih z veliko humorja ter medosebnega razumevanja.

Lev

Občutili boste težo in pritisk na številnih življenjskih področjih. Malo bolj napeti kot običajno bodo tudi odnosi v poslovnih krogih. Sodelavci ne bodo srečni zaradi vaših ambicioznih načrtov, a vi boste odločno vztrajali pri odločitvi, da boste vse naloge končali pred rokom. Pazite na prehrano.

Devica

Dan izkoristite za potovanje ali odhod na krajši oddih, še posebej z otroki in prijatelji. K situacijam začnite pristopati na nov, svež način. Poslovne zadeve bodo zahtevale večjo posvečenost, ki bo obrodila sadove. Zdravje in forma bosta podlegli vzponom in padcem. Imunski sistem bo oslabljen, aktivirale se bodo kronične bolezni in alergije.

Tehtnica

Danes se posvetite svojemu domu in nekaj vložite vanj. Če načrtujete prenovo stanovanja ali hiše, boste zapravili več od načrtovanega oziroma več, kot sploh imate. A ne oklevajte in si denar izposodite od družine ali prijateljev, saj se vam bo takšna investicija izplačala. Izpolnite dano obljubo.

Škorpijon

Širili boste idejo o tem, kako se da zaslužiti nekaj dodatnega denarja. Dan bo dober, da poberete svinčnik in pričnete pisati o vaših izkušnjah. Prelijte vaše misli na papir. Tisti, ki berejo vaše zgodbe, so nenavadno navdušeni nad vašo poštenostjo in naravnim načinom pisanja.

Strelec

Danes boste zelo sočutni do drugih. Stopili boste z vaše poti, da bi pomagali prijatelju ali ljubljeni osebi v težkih časih. To bo najverjetneje v obliki čustvene podpore. Že to, da boste osebo poslušali, ji bo veliko pomenilo. Na koncu se boste tudi sami počutili veliko boljše, saj boste vedeli, da ste nekomu pomagali.

Kozorog

Vaš odziv na stare občutke in spomine, ki bodo prišli na površje, bo močan. Določeni dogodki bodo sprožili spomine iz vašega otroštva. To bo lahko bilo malo preveč za vas, saj ste spomine na ta čas z namenom potlačili. Psihološko čiščenje vas bo pomladilo in energija se bo obnovila.

Vodnar

Danes boste delovali v situaciji, ki bo stresna in vam bo povzročila skrbi. Vedite, da ne obstaja samo negativna pot, raje poskusite z bolj pozitivno. Pozitivna reakcija bo prinesla pozitivne rezultate. Vzemite si nekaj časa in preučite, kako boste popravili situacijo na pozitiven način, da boste dobili boljše rezultate.

Ribi

Poskušali boste pohvaliti neko osebo, a bo vašo pohvalo vzela kot obliko manipulacije. Težava se bo pojavila zaradi laskanja, da bi vas imeli radi. Čeprav bodo bile prijazne besede upravičene, bo motiv za tem laskanjem iskanje samega sebe. Pohvala ne sme imeti skritih namenov, drugače posameznik, ki mu je namenjena, to sprejme kot neiskrenost.