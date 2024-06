Oven

Doma vas čaka veliko dela. Glede na pester delovni teden, ki je za vami, ste zanemarili obveznosti doma, zato boste danes vse nadoknadili. Počutili se boste odlično in zelo boste učinkoviti. Večer preživite s svojimi bližnjimi. Skupaj s prijatelji pripravite večerjo in se družite do poznih ur. Pogovor ob vinu in sprostitev vam bosta dobro dela.

Bik

Danes boste raztreseni in počeli boste neracionalne stvari. Dan bo več kot primeren za razmislek o življenjski poti. Zastavite si nove cilje in jim sledite. Do sedaj vam je šlo dobro in ste bili zvesti sami sebi, tako nadaljujte tudi v prihodnosti. Počutje bo odlično, le proti večeru vas bo začela boleti glava.

Dvojčka

Danes boste delovni. Dan boste izkoristili za to, da boste nadoknadili zamujeno čez teden. Ni vam uspelo narediti vseh zastavljenih nalog, zato ste si delo pustili za danes. To vam sicer ni po godu, pa vendar vam ni preostalo drugega. Če se želite izkazati pred nadrejenim, si ne morete privoščiti napake, saj jih je bilo dovolj že v preteklosti.

Rak

Ne zavedate se, da je igranje z ognjem res lahko zelo nevarno. Ne vtikajte svojega nosu tja, kamor ne sodi, saj utegnete utrpeti neljube posledice. Raje se držite zase in opravljajte svoje dolžnosti, nikar pa ne pojdite preko svojih pristojnosti. Čez dan vas bo bolela glava, tako da si zvečer privoščite sproščujočo kopel z eteričnimi olji.

Lev

Danes boste ponovno postavljeni pred dejstvo. Odločiti se morate sami, saj le vi veste, kaj si zares želite. Vaša odločitev vam bo korenito spremenila življenje, ne bo pa vplivala na življenja ljudi okrog vas. Odločitve vam ni treba sprejeti takoj, zato si vzemite čas za premislek. Pojdite v naravo in bodite sami s seboj, da boste prišli do pravega odgovora.

Devica

Naveličani ste vsakdana in želite pobegniti rutini. Svojim bližnjim predlagajte pobeg v neznano. Vašo idejo bodo podprli in vsem boste polepšali konec tedna. Odpravite se na kraj, ki ste ga obiskovali včasih in obujajte spomine. Čas, ki ga boste preživeli z družino, bo vsem dobro del, napolnil vas bo z energijo za prihajajoči teden.

Tehtnica

Vaše razpoloženje bo danes nihalo. To vas bo lahko pripeljalo do težav, če ne boste previdni. Pustite vsaj eno nogo na realnih tleh. Samo ostanite močno povezani z realnostjo ali pa se boste znašli brez zagona. Bolj se vključite v nek pomemben projekt, ne prepustite ga kar tako drugim.

Škorpijon

Čutili boste, da vam pri delu ne omogočajo dovolj fleksibilnosti. Razmišljali boste, na kakšen način bi se lahko pritožili nadrejenemu. Sedaj je obetaven čas za spremembe, zato vam svetujemo, da ukrepate čim prej. Bodite pozorni prav danes, saj se vam bo približala oseba, ki ni vredna zaupanja. Previdno torej pri razpravljanju o osebnih stvareh. Pri delu pa se brez težav lahko zanesete na najbližjo osebo, saj vas bo ta ščitila pred nadrejenim.

Strelec

Na delovnem mestu lahko danes pričakujete nepotrpežljivost. Določeno delo še vedno ni obrodilo sadov, zato rezultati še niso vidni. Zavedati se morate, da kdor čaka, dočaka. Zato le mirno! Kmalu boste prejeli dobre novice, ki bodo vzpostavile pomirjajoče vzdušje na delovnem mestu. Namenite več pozornosti zdravju in fizični aktivnosti.

Kozorog

S skupino sodelavcev združite moči. Naj vam ponudijo svoje znanje in sposobnosti. Kar se boste naučili, vam bo koristilo v prihodnje, kajti prihajajo pozitivne spremembe. Družite se s sosedi in prijatelji. Ne sanjajte o potovanjih, temveč uresničite svoje cilje. K temu vas bodo spodbujali tudi ljudje, ki jih boste danes srečevali. Sledite svoji intuiciji.

Vodnar

Čisto vsaka beseda, ki jo boste izrekli, bo imela trden in prizemljen ton. Ko vas bodo vprašali za mnenje, ga boste tudi z veseljem podali. Zaupanje bo prišlo iz vljudnosti. Za druženje boste iskali nekoga toplega, ljubečega, z enakim razpoloženjem in odločnega, pogumnega, ki bo želel narediti zadano, tako kot vi.

Ribi

Zbudili se boste polni vitalnosti in energije. Želeli si boste fizične aktivnosti, zato si izberite športno dejavnost, s katero se boste danes ukvarjali. Nov zagon bo viden tudi na delovnem mestu. Kos boste vsem ciljem, ki si jih boste zastavili. Bodite bolj preudarni v komunikaciji, saj bo ta nujno potrebna, še posebej ko bo šlo za odnose z bližnjimi. Izogibajte se sporom.