Oven

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko boste to povedali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Bik

Danes boste dobre volje. Ne bodite pa presenečeni, če vas bo nekdo nečesa obtožil. Več ali manj ne boste imeli veliko možnosti, da bi kaj naredili proti temu, ampak enostavno to sprejmite in pojdite naprej. Naredite vse, da boste obdržali pozitivnost. Ne izgubite samozavesti samo zato, ker nekdo drug ne bo odobraval vašega načina reševanje stvari.

Dvojčka

Vaša agresivna narava bo danes še posebej močna, zato bodite previdni. Čeprav bo to dobro, saj boste odločni in boste zato lahko dokončali obveznosti, pa bo problem v tem, da boste imeli težnjo po tem, da bi hodili po prstih drugih ljudi v času procesa. Bodite skrbni do čustev drugih in jih ne razburjajte.

Rak

V vaši naravi je, da želite vključiti vse v vaše plane. Zato tekate naokoli, da se prepričate, da je za vse lepo poskrbljeno. Več kot verjetno bo na dan spet prišla vaša skrbeča stran, zato kar svobodno razdajajte to ljubezen. Samo bodite previdni, da ne boste žrtvovali preveč, ko boste skrbeli za druge. Pomislite tudi nase!

Lev

Spoznali boste, da imate nadvse močno voljo. Ko boste enkrat pognali kolesje, se vas ne bo dalo več ustaviti. Ljudje vas bodo obtožili, da ste preveč zahtevni, želeli bodo poiskati lažjo pot ven, a v tem času bo to težko. Edina stvar, ki vam bo lahko danes otežila pot, bo oseba s preobčutljivo čustveno naravo.

Devica

Pomirite se in dobro premislite, koga boste obtožili, ko pa nimate zbranih vseh dejstev. Bodite previdni. Držite svoj srd pod kontrolo. Če boste udarili mimo, boste po vsej verjetnosti izgubili vse spoštovanje in to za vedno. Če obstajajo konflikti, ki jih je potrebno rešiti, jih vsekakor rešujte zasebno in ne v javnosti.

Tehtnica

V zadnjem času ste se spraševali o smislu življenja. Enostavno, v življenju je potrebno najbolje izkoristiti svoje sposobnosti. Pomislite na stvari, ki jih lahko naredite bolje kot večina. Naredite raziskavo in potem postanite profesionalec na tistem področju, ki vam je najbolj všeč. Danes bo idealen dan ,da pričnete s tem potovanjem.

Škorpijon

Danes boste zelo sočutni do drugih. Stopili boste z vaše poti, da bi pomagali prijatelju ali ljubljeni osebi v težkih časih. To bo najverjetneje v obliki čustvene podpore. Že to, da boste osebo poslušali, ji bo veliko pomenilo. Na koncu se boste tudi sami počutili veliko boljše, saj boste vedeli, da ste nekomu pomagali.

Strelec

Vaš odziv na stare občutke in spomine, ki bodo prišli na površje, bo močan. Določeni dogodki bodo sprožili spomine iz vašega otroštva. To bo lahko bilo malo preveč za vas, saj ste spomine na ta čas z namenom potlačili. Psihološko čiščenje vas bo pomladilo in energija se bo obnovila.

Kozorog

Naleteli boste na ovire pri izpolnjevanju vaših sanj. Vedite, da bo čas pomenil največ. Poglejte na zadevo še z drugega zornega kota. Ovire bodo na vaši poti zato, ker bodo skrbele, da ne boste zašli s prave poti. Bodite potrpežljivi in vrata se bodo odprla, ko bo prišel pravi čas za to. Vsekakor pa poslušajte tudi vašo intuicijo.

Vodnar

Danes boste delovali v situaciji, ki bo stresna in vam bo povzročila skrbi. Vedite, da ne obstaja samo negativna pot, raje poskusite z bolj pozitivno. Pozitivna reakcija bo prinesla pozitivne rezultate. Vzemite si nekaj časa in preučite, kako boste popravili situacijo na pozitiven način, da boste dobili boljše rezultate.

Ribi

Poskušali boste pohvaliti neko osebo, a bo vašo pohvalo vzela kot obliko manipulacije. Težava se bo pojavila zaradi laskanja, da bi vas imeli radi. Čeprav bodo bile prijazne besede upravičene, bo motiv za tem laskanjem iskanje samega sebe. Pohvala ne sme imeti skritih namenov, drugače posameznik, ki mu je namenjena, to sprejme kot neiskrenost.