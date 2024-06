Oven

Bližje kot bo zaključek dneva, tako se boste tudi vi počutili bolj sproščeno in svobodno. Ne bo več napetosti. Po vsej verjetnosti boste odpotovali nekam na poslovno pot ali pa na zasebni obisk v tujino, kjer boste prišli do zanimivih poslovnih zamisli. Bodite previdni z denarjem, varčujte ga in ne zapravljajte za drage stvari.

Bik

Današnji dan boste po vsej verjetnosti doživeli kot izjemno naporen in težak, saj se bosta v vašem znamenju nahajala dva težka planeta. Eden od njiju vas bo silil k akciji, drugi pa vas bo blokiral s strahom. Ta strah poskušajte premagati in zahtevajte tisto, kar mislite, da si zaslužite. Izboljšajte razpoloženje, da ne boste padli v depresijo.

Dvojčka

Danes boste morda videli vse v temnejši luči, kot to dejansko bo. Nezadovoljni ste s položajem, ki ga imate in nimate dovolj motivacije, da bi se borili, saj vas blokira čustvena neizpolnjenost. Ne začenjajte ničesar, če boste delali polovično. Kar ste prevzeli nase, nujno opravite do konca in počakajte na denar.

Rak

Delo bo danes za vas najbolj pomembna stvar na svetu. Z vsemi silami se boste borili za svojo pozicijo, želeli boste biti korak pred vsemi, kar vam bo tudi uspevalo. Kmalu se bo začelo izboljševati tudi stanje vašega bančnega računa, predvsem s pomočjo poslov, ki vam bodo prinesli hiter in lahek zaslužek. A boste morali tudi tvegati.

Lev

Z določenimi dejavnostmi boste poskušali okronati svoje dosedanje zalaganje in znoj, ki ste ga vložili v neko delo. Morda boste to delali ravno takrat, ko bo vaša pozicija počasi slabela, zato se boste lahko hitro precenili. Ne odločajte se v naglici in brez podrobne analize vsega, kar bi lahko izgubili.

Devica

V poslu, v katerem ste imeli občutek, da nazadujete, boste povlekli ročno zavoro, a kaj kmalu boste zakorakali v nove poslovne projekte. Ne bodite nepotrpežljivi, stvari se bodo iz dneva v dan izboljševale in lahko pričakujete, da se vam bo pripetilo marsikaj prijetnega in koristnega. Ostanite trdno na tleh.

Tehtnica

Imeli boste močno željo spremeniti veliko stvari v poslovnem življenju, a prave stvari vam bodo nekako kar polzele iz rok. Prišlo bo do zavlačevanja. Bodite potrpežljivi, kajti situacija se bo počasi začela razvijati. Določene poslovne načrte boste odpovedali, saj se bodo pojavili novejši in veliko boljši.

Škorpijon

Nebo vašega družinskega življenja se bo razjasnilo. Napete situacije in odnosi se bodo umirili, kar vam bo dalo občutek varnosti in zaupanja v bližnje. S prijatelji boste prav tako imeli zelo pristen odnos. Vezali vas bodo skupni interesi in na skupnih izletih boste še posebej vi zelo uživali.

Strelec

Skrbelo vas bo zdravje starejšega člana družine, a njegovo stanje se bo izboljšalo, vi pa si boste lahko oddahnili. Dan bo prinesel družinsko slavje ali skupno kosilo, v katerem boste zelo uživali. Nekateri boste to izkoristili za objavo pomembnih novic ali predstavitev svojih načrtov. Pričakujte prehodne zdravstvene težave.

Kozorog

Prebudilo se bo vprašanje nasledstva ali skupne lastnine. Današnji vplivi vam ne bodo šli na roko, zato se ne zapletajte v takšne in podobne teme. Namesto dogovora bi lahko dobili prepir in nerazumevanje. Veliko vam bodo pomenile zabave, uživali boste v neobveznih pogovorih z veliko humorja ter medosebnega razumevanja.

Vodnar

Občutili boste težo in pritisk na številnih življenjskih področjih. Malo bolj napeti kot običajno bodo tudi odnosi v poslovnih krogih. Sodelavci ne bodo srečni zaradi vaših ambicioznih načrtov, a vi boste odločno vztrajali pri odločitvi, da boste vse naloge končali pred rokom. Pazite na prehrano.

Ribi

Dan izkoristite za potovanje ali odhod na krajši oddih, še posebej z otroki in prijatelji. K situacijam začnite pristopati na nov, svež način. Poslovne zadeve bodo zahtevale večjo posvečenost, ki bo obrodila sadove. Zdravje in forma bosta podlegli vzponom in padcem. Imunski sistem bo oslabljen, aktivirale se bodo kronične bolezni in alergije.