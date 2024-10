Oven

Današnji dan boste po vsej verjetnosti doživeli kot izjemno naporen in težak, saj se bosta v vašem znamenju nahajala dva težka planeta. Eden od njiju vas bo silil k akciji, drugi pa vas bo blokiral s strahom. Ta strah poskušajte premagati in zahtevajte tisto, kar mislite, da si zaslužite. Izboljšajte razpoloženje, da ne boste padli v depresijo.

Bik

Bližje kot bo zaključek dneva, tako se boste tudi vi počutili bolj sproščeno in svobodno. Ne bo več napetosti. Po vsej verjetnosti boste odpotovali nekam na poslovno pot ali pa na zasebni obisk v tujino, kjer boste prišli do zanimivih poslovnih zamisli. Bodite previdni z denarjem, varčujte ga in ne zapravljajte za drage stvari.

Dvojčka

Danes se posvetite svojemu domu in nekaj vložite vanj. Če načrtujete prenovo stanovanja ali hiše, boste zapravili več od načrtovanega oziroma več, kot sploh imate. A ne oklevajte in si denar izposodite od družine ali prijateljev, saj se vam bo takšna investicija izplačala. Izpolnite dano obljubo.

Rak

Pri delu boste čutili, kako vam primanjkuje delovne motivacije, prav tako pa vam bo pogled uhajal na uro. Večer bo minil zelo družabno. Že danes lahko pričakujete srečanje s prijatelji v večernih urah. Druženja vam zagotovo ne bo primanjkovalo. Pazite le na zdravje, saj vam bo slednje lahko povzročilo določene težave v prihajajočih dneh.

Lev

Prosti čas boste še najraje preživljali s svojo družino ali otroki. Tudi če še nimate svojih, se boste zabavali z nečaki, nečakinjami, morda z otroki prijateljev in znancev. Igrali in veselili se boste z njimi in se spomnili svojih otroških dni, ko ste razposajeno tekali po dvorišču družinske hiše. Takrat ste še bili svobodni in brez vseh obveznosti.

Devica

Vaše razpoloženje se iz dneva v dan izboljšuje, kar vas zelo veseli in prav tako ljudi okoli vas. Še naprej boste zadovoljni, srečni ter zdravi. Z rednimi pregledi pri zdravniku ste dosegli, da sta se zdravje in počutje izboljšala, vitalni ste in polni pozitivne energije. Nadaljujte z vsakodnevno telovadbo in zdravo prehrano.

Tehtnica

Danes boste nadvse zagnani in motivirani, zdelo se vam bo, da bi lahko premikali gore. Vneto boste garali, pogled na uro pa vas bo vedno znova presenetil. Mislite tudi nase in ne pozabite na hrano in pijačo, saj boste tako svojemu telesu napolnili baterije. Proti večeru bodite previdni pri ravnanju z denarjem!

Škorpijon

Neodločeni ste glede nekega odnosa in se sprašujete, ali bi sploh še nadaljevali s tem ali bi se bilo bolje ustaviti, dokler je še čas in škoda ni prevelika. Morda bi bilo dobro, da bi se posvetovali z nekom, z neko bližnjo osebo. V vsakem primeru pa boste vi morali sprejeti ali odgovornost ali krivdo, pa tudi uspeh.

Strelec

Tudi danes boste polni novega zagona in pozitivne energije. Razmišljali boste o tem, da je življenje zares potovanje in da nas vodi po različnih poteh. Vi ste si zagotovo izbrali svojo in tudi danes ne boste imeli pomislekov o tem, ali je ta prava ali ne. V večernih urah vas zagotovo čaka družaben večer s prijatelji, ki vas bodo s svojo pozornostjo zares razveselili.

Kozorog

Pri delu boste danes zelo nestrpni. Verjeli boste v svoj prav, zato ne boste dopuščali, da bi vam drugi solili pamet. Pomirite se malo. Vsekakor morate tudi vi pogledati na težavo z različnih zornih kotov. V nasprotnem primeru lahko pričakujete mnogo prepirov pri delu. Večer bo zagotovo mirnejši, čutili boste občutek pomirjenosti.

Vodnar

Površinski odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali od družine in družbe. Bodite bolj popustljivi in ljudje vas bodo raje sprejeli medse.

Ribi

Spočijte se od vseh nalog in obveznosti. Vzemite si nekaj časa samo zase in ga preživite mirno ter sproščeno. Jutri vas čakajo nove naloge, a nikar ne mislite na to, ampak se posvetite svojim konjičkom in dragim ljudem. Veliko boste dali tudi na svoj videz, morda si boste privoščili nekaj razvajanja.