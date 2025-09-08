Oven

Vaša agresivna narava bo danes še posebej močna, zato bodite previdni. Čeprav bo to dobro, saj boste odločni in boste zato lahko dokončali obveznosti, pa bo problem v tem, da boste imeli težnjo po tem, da bi hodili po prstih drugih ljudi v času procesa. Bodite skrbni do čustev drugih in jih ne razburjajte.

Bik

Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, saj vas bo misel na delo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zmotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij. Počutje morda ne bo najboljše, lahko bi ga precej izboljšali, če bi se lotili kakšnega športa.

Dvojčka

Danes vas ne bo prav nič ustavilo. Uspešno boste opravili vse, kar se bo od vas pričakovalo. Pričakujte le manjši nesporazum z nekom od bližnjih. Včasih je dobro držati jezik za zobmi. Finance so sicer na slabšem nivoju, zato se zavedajte ovir. Ne zapravljajte denarja za nepomembne stvari. Počutje in vitalnost bosta na izvrstni ravni.

Rak

Vezani se boste danes pritoževali. Ljubosumje bo na višku. Partnerja boste neprestano spraševali, kje je bil, s kom je bil in kaj je počel. S takimi dejanji ga boste samo odgnali stran od sebe. Nadzorujte svoja čustva. Prav je, da vnesete v ljubezen več razuma. Samski sledite svojim občutkom.

Lev

Danes se boste pri delu osredotočili na administrativne zadeve, ki vam predstavljajo ovire. Želeli si boste premika naprej, toda čutili boste, da vas nekaj ovira. Pripravite se, saj boste izgubili veliko časa s papirji. Vsekakor se umirite, saj ne morate zahtevati, da gre vedno vse po planu. Zaupajte vase in videli boste, kako lahko je v resnici.

Devica

V ospredje bodo stopile nove priložnosti za sklepanje prijateljstev. Na delovnem mestu boste ugotovili, da pravzaprav nimate dovolj iskrenih prijateljev, zato boste na situacijo pogledali iz povsem drugega zornega kota. Vsekakor se boste zbližali z določeno osebo, ki vam bo všeč že na prvi pogled. Veselite se novih priložnosti.

Tehtnica

Poskrbite za kroženje denarja. Prav je, da premislite o tem, ali zares znate upravljati s financami ali ne. Zatecite se k strokovnjaku, saj vam ta lahko poda mnogo koristnih nasvetov. Prihaja obdobje, v katerem se bodo vaši stroški povečali, zato bolj pazite na finance. Pozornost pa namenite tudi počutju.

Škorpijon

Danes si boste zadali veliko nalog. Zdelo se vam bo, da ste nepremagljivi in da je danes pravi dan za akcijo. Pri delu boste znova na konju. Kljub temu da ste se še včeraj soočali s težavami, boste danes povsem brezskrbni. Ugotovili boste, da vas to lahko pripelje daleč. Zvečer se boste prepustili rajanju.

Strelec

Novi izzivi na delovnem mestu vam danes ne bodo predstavljali težav. Kljub temu, da ste skeptični in sumničavi glede ustreznosti vašega dela, boste v sebi čutili nov zagon. Zadovoljni boste sami s seboj in s končnim rezultatom. Danes lahko pričakujete finančni priliv. V večernih urah se zagotovo zabavali.

Kozorog

Pred vami je zelo naporen dan. Čeprav se boste zbudili dobre volje, se boste ob misli na delo kar stresli. Zdelo se vam bo, da vam primanjkuje energije za nove podvige. Preveč sedenja zagotovo ne prija vašemu telesu, zato ukrepajte že danes. Naredite si tedenski načrt vadbe in videli boste, da bodo mnoge težave hitro odpravljene.

Vodnar

Čutili boste, da vas nekdo ovira in da vam želi škodovati. Danes bo dan, ko se nikakor ne boste mogli vklopiti v delovni tim. Poskušali boste po svojih najboljših močeh, toda zdelo se vam bo, da je vaše mišljenje preveč individualistično. Domov se boste vrnili popolnoma izžeti. Čaka vas miren večer.

Ribi

Pri delu boste izpostavljeni pritiskom. Pred vami je čas naporov in dokazovanja. Ne ustrašite se in verjemite, da ste dovolj sposobni. Finance: izboljšanje je še pred vami. Vsekakor je danes dan, ko se boste morali odreči svojim potrošniškim željam. Spoznajte svoje omejitve in se jih držite. Trenutno vam ne preostane nič drugega.