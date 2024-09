Oven

Želeli si boste potrditve, da ste se pravilno odločili, zato boste bližnje dobesedno prisilili, da se bodo strinjali z vami. Na denarnem področju sprememb ne pričakujte, se pa lahko zgodi, da boste zaradi nepričakovanih stroškov nekoliko pod stresom. Kar se tiče zdravja, vas kmalu čaka zdravniški pregled, obisk ginekologa ali predavanje na temo zdrave prehrane.

Bik

Preizkusili se boste v reševanju tujih težav. Prevzeli boste pobudo, kar vam bo pomagalo izboljšati tudi vaše stanje. Pri reševanju določenih zadev pa se modro zanesite na usodo. Poskrbite tudi za sprostitev. Pojdite na kakšno masažo ali sprehod, predvsem pa posvečajte svojemu zdravju več pozornosti, kot ste jo do sedaj.

Dvojčka

Nov dan boste začeli nabiti z energijo in polni upanja. Tako veseli in energični boste, da vam bodo besede dobesedno letele iz ust. Pomanjkanje denarja vam bo pokvarilo načrte, a boste na koncu z opravljenim vseeno kar zadovoljni. Zelo boste razdražljivi, lahko da vas bo napadel tudi prehlad.

Rak

Veliko zamisli imate, ki bi jih radi uresničili, a sedaj nimate možnosti za to, kar vas zelo jezi. Finančno niste na zeleni veji. Če boste želeli do tja priti, se boste morali še dobro namučiti. Okoliščine ne bodo na vaši strani in ne bo vam uspelo uresničiti vsega, česar se boste lotili. Oborožite se s potrpežljivostjo in počakajte na bolj ugoden trenutek.

Lev

Spočijte se od vseh nalog in obveznosti. Vzemite si nekaj časa samo zase in ga preživite mirno ter sproščeno. Jutri vas čakajo nove naloge, a nikar ne mislite na to, ampak se posvetite svojim konjičkom in dragim ljudem. Veliko boste dali tudi na svoj videz, morda si boste privoščili nekaj razvajanja.

Devica

Površinski odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali od družine in družbe. Bodite bolj popustljivi in ljudje vas bodo raje sprejeli medse.

Tehtnica

Neodločeni ste glede nekega odnosa in se sprašujete, ali bi sploh še nadaljevali s tem ali bi se bilo bolje ustaviti, dokler je še čas in škoda ni prevelika. Morda bi bilo dobro, da bi se posvetovali z nekom, z neko bližnjo osebo. V vsakem primeru pa boste vi morali sprejeti ali odgovornost ali krivdo, pa tudi uspeh.

Škorpijon

Danes boste čustveno in psihično vzburjeni, kar bo posledica nekega pogovora in skritih signalov. Pustite čustvom, naj zaplavajo in vas zapeljejo brez večjega napora. Ne načrtujte, kako se boste odzivali, recite tisto, kar vam bo padlo na pamet. To bo še najbolj iskreno, zato ne mislite preveč o svojih dejanjih, enostavno naredite stvari.

Strelec

Danes ne bo pravi dan za izkazovanje na področju dela. Zdelo se vam bo, da nazadujete. Kmalu boste lahko pokazali svoje znanje in izkušnje. Na področju dela se bo pojavila oseba, ki vam bo pomagala doseči določen cilj. Pravi čas šele prihaja. Zdravje: temperaturne spremembe lahko povzročijo išias in bolečine v mišicah.

Kozorog

Družabni dogodki vam bodo ukradli veliko prostega časa, a boste našli način, da boste združili prijetno s koristnim. Potrudite se, da vaše družinsko življenje zaradi tega ne bo trpelo. Morda vašemu partnerju ne bodo všeč bučne zabave, a ga boste uspeli nagovoriti, da se vam bo pridružil. Ob koncu dneva boste tudi sami utrujeni od druženja in telefonskih pogovorov.

Vodnar

Domači bodo živeli svoje življenje in zdelo se vam bo, da v njem ni veliko prostora za vas. Srečali se boste s staro družbo. Dobre okoliščine bodo podpirale vaše poslovne in finančne ambicije, čeprav boste notranje nezadovoljni. Padla bo delovna motivacija in določene ovire bodo blokirale uresničitev vaših poslovnih zamisli. Vse to bo le prehodna kriza.

Ribi

Pazite nase in na svoje telo, prav tako premislite o telesni dejavnosti. Loteva se vas prehlad, ki bi vas lahko za nekaj dni položil v posteljo. Na področju dela se bodo lahko prav danes pojavijo spori. Nesoglasja med delavci so vsakdanja stvar, zato poskušajte uveljaviti svojo vlogo popolnega diplomata. Finančne težave vam bodo še vedno kratile spanec. Previdno!