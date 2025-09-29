Oven

Samski boste zaznali pomen priložnosti, ki se vam odpirajo. Neka oseba vam bo v veliko pomoč pri odločitvi, ali bi stopili na povsem novo in neznano pot. Vezani imate pred seboj napet dan, ko se bodo mešala najrazličnejša vprašanja. Razpeti boste med potrebo po odkritem pogovoru ter željo, da bi pobegnili.

Bik

Misel na konec dela vas bo osrečevala. Nestrpno boste odštevali ure in minute do odhoda domov. Srečni boste, ko se boste zatekli v svoj varni dom. V popoldnevu vas čaka veliko pogovorov in komunikacije z najbližjimi. Večer boste preživeli mirno, ugotovili boste, kako vas lahko tako majhne stvari osrečijo.

Dvojčka

Pri delu boste danes zelo nestrpni. Verjeli boste v svoj prav, zato ne boste dopuščali, da bi vam drugi solili pamet. Pomirite se malo. Vsekakor morate tudi vi pogledati na težavo z različnih zornih kotov. V nasprotnem primeru lahko pričakujete mnogo prepirov pri delu. Večer bo zagotovo mirnejši, čutili boste občutek pomirjenosti.

Rak

Čustveni interes samskih bo zelo ozko osredotočen, kar bo vplivalo na vašo službo ali zadolžitve. Organizirajte si dan tako, da boste uspeli na obeh področjih. Vezani se boste osredotočili na duhovno povezavo. Velja poudariti, da partner ne sledi najbolje vašim nenadnim preobrazbam iz strastnega ljubimca v najboljšega prijatelja – in obratno.

Lev

Vaše zamisli bodo predstavljale in vsebovale veliko tveganja, zato ne pričakujte poslovne in praktične podpore. Dodatno se zaposlite pri reševanju poslovnih težav, a ne za ceno prekinitve skupnih dogovorov. Poslovni partnerji ne bodo imeli dovolj dokazov za resnejše obtožbe, zato bodite mirni in sproščeni.

Devica

S sodelavci in kolegi v službi se osredotočite na trenutne težave in se ne ukvarjajte z oddaljenimi napovedmi. Brez potrebe razpravljate o stvareh, ki nimajo pomembnejšega pomena za vaš poslovni položaj. Bodite dovolj šarmantni, še posebej z osebo, ki na nek način preizkuša vaše osebne zmožnosti.

Tehtnica

Za neuspeh in razne zaplete, ki ovirajo vaš poslovni napredek, obtožujete napačne osebe. Najlažje je krivdo in odgovornost preložiti na druge, še posebej če nimate dovolj poguma, da bi se soočili z resnico. Zadali ste si previsoke kriterije in od projektov pričakujete preveč. Včasih resničnost ni tako rožnata, a potrudite se, da bo.

Škorpijon

Rinjenje z glavo skozi zid vam pri iskanju resne zveze ne bo koristilo. Uberite drugačno taktiko in prisrčen pristop. Po dolgem, mučnem in prepirljivem obdobju vezane čaka bolj mirno obdobje. Znova bosta odkrila stvari, ki so vaju včasih povezovale in so burile vajino domišljijo.

Strelec

Končali boste delo, kar vam bo prineslo psihološko olajšanje, ne pa tudi materialnega zadovoljstva in koristi. Vso svojo energijo usmerite na znane, predvidljive situacije in ne tvegajte. V svojih namerah bodite dosledni. Načrtujte pomembno srečanje, ki bo v vas prebudilo dobro razpoloženje in svobodnejše čustveno izražanje.

Kozorog

Ne razlagajte o svojih poslovnih namerah in načrtih. Lahko bi vas ocenili na napačen način ali pa bi vaše izjave uporabili v svojo korist. Pri poslovnih srečanjih ohranite prisebnost duha. Ne zidajte gradov v oblakih. Ne glede na vaš optimizem želite stvari, ki so še nekoliko daleč. Sprostite se.

Vodnar

Ljubezen med vami in določeno osebo bo še vedno cvetoča. Zdelo se vam bo, da ste tako zaljubljeni kot že dolgo ne. Vaših občutkov danes skorajda ne bo mogoče opisati z besedami. Čustvena razpoloženost bo neverjetna. Samski boste razmišljali o določeni osebi, ki vas je v preteklosti prizadela.

Ribi

Dogodki, ki so vas še pred kratkim jezili, bodo danes izgubili težo. Prepustili se boste toku, gluhi boste za vsako kritiko. Ne glede na vse ohranite mirno kri in ne povzdigujte glasu za vsako malenkost, ki vam ne bo po godu. Samski boste danes razmišljali o osebi, ki ste jo spoznali včeraj ali pred kratkim.