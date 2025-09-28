Oven

Danes boste nekoliko odmaknjeni, kajti veliko časa boste razmišljali o določenih preteklih dogodkih, ki vam še vedno ne dajo miru. Če ste komu kaj zamerili ali so vas užalile določene besede, danes vse to dokončno razčistite in pustite za seboj. Ne prenašajte tega bremena, ampak se pogovorite z osebo, ki vas je užalila.

Bik

Čustvena vprašanja bodo danes še vedno v ospredju. V popoldnevu jih boste razrešili, zato si boste oddahnili. Pred vami je zelo dobro obdobje, saj prihaja veliko možnosti za ljubezen. Vezani boste danes predani partnerju in vajinemu odnosu. Če ste v razmerju s škorpijonom ali bikom, bodo odnosi zares dobri. Veselite se jih! Samski boste današnji dan posvetili sebi.

Dvojčka

Vaše razpoloženje se iz dneva v dan izboljšuje, kar vas zelo veseli in prav tako ljudi okoli vas. Še naprej boste zadovoljni, srečni ter zdravi. Z rednimi pregledi pri zdravniku ste dosegli, da sta se zdravje in počutje izboljšala, vitalni ste in polni pozitivne energije. Nadaljujte z vsakodnevno telovadbo in zdravo prehrano.

Rak

Danes boste nadvse zagnani in motivirani, zdelo se vam bo, da bi lahko premikali gore. Vneto boste garali, pogled na uro pa vas bo vedno znova presenetil. Mislite tudi nase in ne pozabite na hrano in pijačo, saj boste tako svojemu telesu napolnili baterije. Proti večeru bodite previdni pri ravnanju z denarjem!

Lev

Neodločeni ste glede nekega odnosa in se sprašujete, ali bi sploh še nadaljevali s tem ali bi se bilo bolje ustaviti, dokler je še čas in škoda ni prevelika. Morda bi bilo dobro, da bi se posvetovali z nekom, z neko bližnjo osebo. V vsakem primeru pa boste vi morali sprejeti ali odgovornost ali krivdo, pa tudi uspeh.

Devica

Tudi danes boste polni novega zagona in pozitivne energije. Razmišljali boste o tem, da je življenje zares potovanje in da nas vodi po različnih poteh. Vi ste si zagotovo izbrali svojo in tudi danes ne boste imeli pomislekov o tem, ali je ta prava ali ne. V večernih urah vas zagotovo čaka družaben večer s prijatelji.

Tehtnica

Veliko zamisli imate, ki bi jih radi uresničili, a sedaj nimate možnosti za to, kar vas zelo jezi. Finančno niste na zeleni veji. Če boste želeli do tja priti, se boste morali še dobro namučiti. Okoliščine ne bodo na vaši strani in ne bo vam uspelo uresničiti vsega, česar se boste lotili. Oborožite se s potrpežljivostjo.

Škorpijon

Površinski odnosi s prijatelji in družinskimi člani se bodo izboljšali, zahvaljujoč predvsem vaši pripravljenosti na pogovore. Prenehajte trmasto vztrajati pri svojih stališčih. Enostranski pogled na dogajanje vam ni prinesel nič dobrega in koristnega, samo dodatno ste se izolirali od družine in družbe. Bodite bolj popustljivi.

Strelec

Spočijte se od vseh nalog in obveznosti. Vzemite si nekaj časa samo zase in ga preživite mirno ter sproščeno. Jutri vas čakajo nove naloge, a nikar ne mislite na to, ampak se posvetite svojim konjičkom in dragim ljudem. Veliko boste dali tudi na svoj videz, morda si boste privoščili nekaj razvajanja.

Kozorog

Vezani boste spoznali, da na več pomembnih stvari gledate bistveno drugače kot vaš partner. Zaupanje je ključ do uspeha, razlike pa vzpostavljajo dinamiko v odnosu. Samski se boste zapletli v prepir z nasprotnim spolom. Imejte v mislih, da ima prav vsaka težava rešitev. Ni nujno, da se bo zgodovina ponovila.

Vodnar

Pojavilo se bo nekaj napetosti, ko boste poskušali stabilizirati vaša čustva. Na delu bo lahko bila sila, ki bo neosebna in samostojna. Bolj ali manj bo ta sila vplivala na to, kako se boste počutili in kako dobro boste opravljali vaše delo. Držite se svojih dolžnosti, ostanite na realnih tleh.

Ribi

Povečali se bosta vaša mentalna in telesna aktivnost. Čim več se gibajte in pametno izkoristite vse svoje potenciale. Uporabite svojo intuicijo, še posebej ko boste želeli prodreti v namere sodelavcev, katerim ne verjamete ali pa jih ne poznate dobro. Poskušajte poiskati kompromis, tako bo veliko bolje.