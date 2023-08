Zvezdnico z albanskimi koreninami med dopustom na Balkanu doletela tožba

V tožbi, vloženi 31. julija, je zapisano, da je britanska pevka skupaj z založbo Warner Music Group v treh remiksih pesmi Levitating brez Kantejevega dovoljenja uporabila njegov posnetek talk boxa, narejenega z napravo, ki uporabniku omogoča, da s pomočjo ust ustvari zvoke sintetizatorja ali kitare.

Tožba navaja ustni dogovor, da bo posnetek producenta Boska Kanteja uporabljen samo v izvirni pesmi, ne pa tudi v naslednjih remiksih, za kar Kante zahteva več kot 20 milijonov dolarjev odškodnine.

Tretja tožba zoper pesem Levitating

Gre za tretjo tožbo zoper Lipino uspešnico Levitating iz leta 2020, ki je bila kar 77 tednov na Billboardovi tedenski lestvici stotih najbolj priljubljenih glasbenih singlov v ZDA.

Marca lani je reggae skupina Artikal Sound System vložila tožbo zoper Duo Lipo, ker naj bi za pesem Levitating ukradla del njihove pesmi Live Your Life iz leta 2017. Tožbo so opustili junija letos, potem ko je sodnik razsodil, da ni dokazov, da so imeli ustvarjali dostop do prejšnje pesmi, kar je ključni element zahtevka za kršitev avtorskih pravic.

Lani sta tožbo zoper pevko vložila še tekstopisca L. Russell Brown in Sandy Linzer, vendar je situacija še negotova. Tožilci trdijo, da je Lipa melodijo za pesem Levitating vzela iz pesmi Wiggle and Giggle All Night iz leta 1979 in Don Diablo iz leta 1980. Pevkini odvetniki pa trdijo, da Dua Lipa še ni slišala nobene od teh pesmi.

Zvezdnica dopustuje v Albaniji

27-letnica, rojena v Londonu, je sicer pred kratkim znova obiskala državo, iz katere izvira. Za letošnjo počitniško destinacijo je namreč izbrala kar Albanijo in pod fotografije, ki jih je objavila na svojih družbenih omrežjih, zapisala, da je "doma".

V eni izmed nedavnih objav je pokazala tudi, da zna albanski jezik, saj je objavila zapis: "A ma mire ktu a atje?", kar v albanščini pomeni "Je bolje tukaj ali tam?".

Preberite tudi: