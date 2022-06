Slavna pevka med sončenjem v Italiji pokazala svojo popolno postavo #foto

Svojo osupljivo postavo je pokazala v večbarvnem cvetličnem bikiniju, ki ne zakriva veliko.

Sumijo, da ima novega fanta

Fotografi so jo ujeli, kako vsa nasmejana klepeta s prijateljico in za fotografijo pozira z drugim prijateljem, za katerega sumijo, da je njen novi fant.

Med nastopom na odru se je spotaknila

Pred dnevi se je med nastopom v Milanu zvezdnica spotaknila in padla. Da je lahko vstala na noge, ji je pomagal spremljevalni plesalec. Na odru je plesala v rožnatem kombinezonu in pela hit Be The One. Njen padec je šokiral nabito polno dvorano. Oboževalci, ki so posneli ta trenutek, so posnetek delili na družbenih omrežjih.

Incident na odru se je zgodil le dan pred izdajo nove pesmi Potion s Calvinom Harrisom in Young Thugom. Nova skladba je drugo sodelovanje pevke Dua Lipa in Calvina, potem ko je bila njuna uspešnica One Kiss iz leta 2018 kar osem tednov na prvem mestu in prejela nagrado za britansko pesem leta.

She got up in a sec @DUALIPA pic.twitter.com/nJuojeDdwY — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) May 26, 2022

Dua Lipa je svojo turnejo začela februarja v Ameriki, po nastopih v Italiji pa se odpravlja še v Španijo ter na Finsko in Norveško.

