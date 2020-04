Zvezde so pripravljene, nocoj se obeta veliki koronaspektakel #vŽivo

Ob 20. uri se bo začel težko pričakovani glasbeni spektakel En svet: skupaj doma. Dogodek, v okviru katerega bodo nastopila največja imena svetovne glasbene scene, bo sestavljen iz šesturnega glasbenega ogrevanja in dveurnega glavnega koncerta. V sklopu dogodka je moči združilo več sto najbolj svetovnih znanih glasbenikov, med drugim Rolling Stones, Elton John, Lady Gaga, Paul McCartney, Billie Eilish, Andrea Bocelli, Celine Dion in številni drugi glasbeni velikani.

Med nastopajočimi, ki so jih organizatorji izbrali v sodelovanju z ameriško pevko Lady Gaga, so tudi Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, Elton John, John Legend, Keith Urban, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Stevie Wonder, Celine Dion in vsi štirje člani skupine The Rolling Stones. Šov bodo vodili Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon in Stephen Colbert.

Največja imena svetovne glasbene scene združila moči proti koronavirusu

Kot je pojasnila Lady Gaga, koncert, ki poteka pod okriljem gibanja Global Citizen in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), primarno ni namenjen dobrodelnemu zbiranju finančnih sredstev za boj proti novemu koronavirusu, pač pa se bodo zvezdniki osredotočili na zabavo in sporočila solidarnosti.

Koncert so pripravili v sodelovanju z ameriško pevko Lady Gaga. Foto: Reuters

V sklopu dogodka bodo po poročanju BBC sicer predstavljene zgodbe zdravnikov in medicinskih sester, ki se v prvih bojnih vrstah borijo proti novemu koronavirusu, izkupiček koncerta pa bodo organizatorji namenili solidarnostnemu odzivnemu skladu za covid-19 pri WHO. Predkoncert se bo začel danes ob 20. uri po srednjeevropskem času, glavni koncert pa ob drugi uri zjutraj. Osemurni spektakel si boste lahko ogledali na televizijskih postajah, družbenih omrežjih in drugih spletnih platformah.